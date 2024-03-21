من يخلف معلول بالأهلي؟.. وآخر تطورات تجديد تعاقد أسرع دليفري في مصر

زاد الحديث في الفترة الأخيرة عن ملف تجديد عقد التونسي علي معلول لاعب الأهلي مع ناديه، حيث ينتهي تعاقد معلول مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم حسم ملف تجديد عقده مع الفريق الأحمر حتى الآن.

من يعوض رحيل معلول ؟

بدأ مسئولو النادي الاهلي في البحث عن لاعب جديد في مركز الظهير الأيسر، لتعويض رحيل الدولي التونسي علي معلول.

وبرز اسم الدولي الموريتاني خاديم دياو، لاعب الهلال السوداني لتدعيم صفوف المارد الأحمر في مركز الظهير الأيسر خلال الميركاتو الصيفي القادم.

خاديم دياو

وبرز اسم دياو في ظل تألقه مع فريق الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا الموسم الجاري، وظهوره بشكل مميز في بطولة الدوري السوداني.

محمد شكري

ويعد محمد شكري لاعب فريق سيراميكا كيلوباترا، أحد أبرز المرشحين أيضًا لتدعيم صفوف المارد الأحمر خلال الميركاتو الصيفي.

تطورات ملف تجديد معلول

لم يفاتح مسئولو النادي الأهلي علي معلول في تجديد عقده حتى الان، ويتحين الاهلي الوقت المناسب لعقد جلسة مع اللاعب والاتفاق على شروط عقده الجديد.

علي معلول

ويرغب الأهلي في الإبقاء على معلول كونه من أهم اللاعبين في صفوف الفريق الأحمر، كما أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي يرغب في تجديد عقده اللاعب لثقته الكبيرة في الظهير الدولي التونسي.

من المتوقع أن يتم فتح ملف تجديد عقد علي معلول خلال الفترة المقبلة سواء بعد انتهاء مباراتي الأهلي أمام سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، أو خلال التوقف الدولي المقبل في شهر يونيو القادم.

شائعات تجديد معلول مع الاهلي

أكد وكيل علي معلول، أن كل ما ينشر عن اللاعب وعلاقته بالنادي الأهلي بخصوص تجديده من عدمه غير صحيحة ومن وحي خيال كاتبها، حيث أنه لم يحدث اي تواصل بين الطرفيين حتي هذه اللحظة.

معلول

وأضاف جون ادوارد فى تصريحات صحفية، أن اللاعب يركز في الوقت الحالي مع الأهلي في جميع المباريات والبطولات التي يخوضها النادي خلال المرحلة الحالية لاهميتها للنادي، ولاستكمال ما قدمه اللاعب من عطاء على مدار السنوات الماضية، والتي شهدت تحقيق انجازات كبيرة واستثنائية بخوضه 278 مباراة في مختلف البطولات منذ التعاقد معه في يوليو 2016.

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وتابع جون ادوارد: "نحن امام أسطورة حية تعيش معنا، ولازال أمام علي معلول من موسمين لـ 3 مواسم لاستكمال مسيرته الكروية في أعلى مستوياته الفنية والبدنية، كاشفا عن نية اللاعب في تحديد مصيره بنهاية الموسم الجاري، في الموعد الذي يعرفه الجميع.

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انضم علي معلول إلى صفوف النادي الأهلي في يناير 2016، قادماً من صفوف الصفاقسي التونسي مقابل مبلغ مالي قدره 730 ألف يورو.

توقيع معلول مع الاهلي

نجح خلال تلك الفترة في إحراز 53 هدف، والمساهمة في 80 هدف، كأعلي معدل للاعب أجنبي ارتدى تيشرت النادي الأهلي او أي نادي آخر، كما نجح معلول في ان يصبح اكثر لاعب نجح في عمل مساعدات تهديفية في تاريخ الأهلي، وحصد 19 لقب محلي وافريقي مع النادي الأهلي و3 برونزيات لبطولة كأس العالم للأندية.

وخاض معلول 20 مباراة رفقة المارد الأحمر هذا الموسم في مختلف البطولات، تمكن خلالهما من تسجيل هدفين وتقديم 5 تمريرات حاسمة.