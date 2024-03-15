3 محترفين|رحيل 5 نجوم عن الأهلي في الصيف..وقناص الفريق جاهز خلال هذا التوقيت

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ بقيادة مارسيل كولر، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ضمن البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز ‏الفني خلال فترة التوقف الدولي، استعدادا للقاء نظيره فريق سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

كولر غاضب من مستوى الفريق

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، جلسة مع اللاعبين في بداية المران، تحدث خلالها بغضب عن العديد من الجوانب المتعلقة بالمرحلة ‏القادمة.‏

مران الاهلي

وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال فقرات بدنية متنوعة، فيما شهد مران حراس المرمى استدعاء محمد أحمد أبو جريشة حارس مرمى ‏فريق مواليد 2006، في ظل انضمام مصطفى شوبير للمنتخب الأول وحمزة علاء للمنتخب الأوليمبي.

كولر يستقر على رحيل 5 لاعبين

استقر النادي الأهلي، على رحيل 5 نجوم عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نهاية الموسم الحالي، وفقا لتقرير السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الاحمر.

محمود متولي

موديست

احمد عبد القادر

ووضع النادي الأهلي 5 نجوم في مقدمة الراحلين وهم، المالي أليو ديانج، الفرنسي أنتوني موديست، التونسي محمد الضاوي كريستو، أحمد عبد القادر، محمود متولي.

أبو علي يقود هجوم الأحمر بعد التوقف الدولي

واصل وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أداء برنامجه العلاجي الذي يؤديه في الجيم لتأهيله من الإصابة في العضلة الخلفية.‏

وسام أبو علي

ومن المنتظر أن يستعيد فريق الأهلي جهود مهاجمه الفلسطيني وسام أبو علي عقب انتهاء التوقف الدولي خلال شهر مارس الجاري، بعدما غاب عن مباراتي الزمالك والبنك الأهلي الأخيرتين لظروف الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

يواجه النادي الأهلي في مباراته القادمة، فريق سيمبا التنزاني على ملعب مكابا، يوم 29 مارس الجاري، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على أن تكون مباراة الإياب يوم 5 أو 6 إبريل القادم.

الاهلي وسيمبا

وكانت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، قد أوقعت الأهلي أمام سيمبا، على أن يتأهل الفائز منهما لمواجهة الفائز من مباراة مازيمبي الكونغولي أمام بترو أتلتيكو الأنجولي.