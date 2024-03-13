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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

كرواتيا أول المُرحبين.. لماذا تم نقل بطولة الإمارات الودية للمنتخبات إلى مصر؟

صدى البلد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن إقامة بطولة المنتخب الوطني الودية في شهر مارس الجاري في مصر بدلًا من إقامتها في الإمارات، كما كان مُقررًا لها، حيث يخوض منتخب مصر منافسات بطولة ودية في الفترة من 18 إلى 26 مارس الجاري، بمشاركة منتخبات تونس وكرواتيا ونيوزلندا، وتعد هي بداية مشوار حسام حسن، المدير الفني الجديد للمنتخب مع الفراعنة.

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نقل البطولة الودية من أبوظبي للقاهرة

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن سر تعديل خطة الدورة الودية للمنتخبات، التي كان مقررًا إقامتها في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

رئيس اتحاد كرة القدم 

جاء في بيان رسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم: "تواصلت اتحادات كرة القدم في مصر، وكرواتيا، وتونس ونيوزيلندا، وتم الاتفاق على إقامة البطولة الدولية الودية التي تضم المنتخبات الأربعة في العاصمة المصرية القاهرة، بدلًا من الإمارات كما كان مقررًا في السابق، وعلى أن يقوم الاتحاد المصري لكرة القدم بتنظيم البطولة".

بيان اتحاد الكرة

وأضاف البيان: "تبعًا للاتفاق تقام البطولة في الفترة بين 18-26 مارس الحالي وفقًا للشكل المحدد مسبقًا، إذ يواجه منتخب مصر نظيره نيوزيلندا، ويلتقي منتخبا تونس وكرواتيا في نصف النهائي".

ومن المُقرر أن تُقام مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بين الخاسرين يوم 25 مارس، فيما يلتقي الفائزان من الدور نصف النهائي في المباراة النهائية يوم 26 من الشهر نفسه.

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أسباب نقل البطولة الودية لمصر

كشف مصدر باتحاد الكرة، عن سبب نقل بطولة الإمارات الودية إلى مصر، التي يشارك فيها المنتخب الوطني بالتوقف الدولي الحالي.

وقال المصدر، إن الوسيط الكرواتي الذي كان مسئولًا عن هذه الدورة تأخر في الإجراءات، لذلك تم نقل البطولة إلى مصر.

منتخب كرواتيا في مصر

وكشف ماريجان كوستيتش رئيس الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، أسباب نقل البطولة الودية الدولية التي ستجمع منتخب بلاده مع منتخبات مصر وتونس ونيوزيلندا إلى القاهرة، بدلا من إقامتها في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقال كوستيتش في تصريحات تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الكرواتي: «نأسف لقرار نقل البطولة من أبو ظبي، ولكن كان يجب علينا حماية المصلحة الرياضية للمنتخب الوطني، فضلنا عن المصالح التجارية للاتحاد».

وأضاف: «أشكر زملائي من نيوزيلندا ومصر وتونس الذين كانت لدينا اتصالات مفتوحة معهم في الأيام الماضية، واتفقنا بشكل مشترك على كافة الخطوات ونقدر بشكل خاص استعدادات مصر لتولي تنظيم هذه البطولة».

وأتم: «تغيير موقع إقامة البطولة لا يغير خططنا كثيرًا، والأهم أننا تمكنا من ضمان عدم تغيير خطط المنتخب الوطني، ولأن لدينا نفس المنافسين ونظل مخلصين لفكرة تمكين الفريق من قضاء أسبوع جيد معًا».

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قائمة منتخب كرواتيا

وتضم قائمة المنتخب الكرواتي إلى جانب مودريتش، كلًا من ماتيو كوفاسيتش ويوشكو جفارديول، نجما مانشستر سيتي الإنجليزي، وماريو باساليتش نجم أتالانتا الإيطالي، ومارسيلو بروزوفيتش نجم النصر السعودي.

لاعبو كرواتيا

كما تضم القائمة: أنتي بوديمير نجم أوساسونا الإسباني، والمخضرم إيفان بيرسيتش، لاعب هايدوك الكرواتي ونجم بايرن ميونخ وإنتر ميلان السابق.

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قائمة منتخب مصر 

أعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن ضم 25 لاعبا لمعسكر المنتخب، على النحو التالي:

لاعبو منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد أبو جبل، المهدي سليمان، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي، محمد شكري، أحمد حجازي، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، أحمد رمضان.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا.

في الهجوم: محمود تريزيجيه، مصطفى فتحي، حسين الشحات، عمر مرموش، مصطفى محمد، أحمد عاطف، محمد شريف، محمد الشامي.

كرواتيا بطولة الإمارات الودية الاتحاد المصري لكرة القدم حسام حسن الفراعنة الدورة الودية للمنتخبات العاصمة الإماراتية أبو ظبي

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