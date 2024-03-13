عرض خرافي لايُصدق| بشيك على بياض محمد صلاح يقترب من دوري روشن.. وهذا النادي يزاحم بقوة

تجدّد الحديث عن مستقبل محمد صلاح، مهاجم ليفربول وقائد منتخب مصر، بعد تردّد أنباء عن تحديد النادي الإنجليزي السعر المطلوب مقابل بيعه، وبحسب موقع "football insider"، فإن ليفربول بات على استعداد لرحيل محمد صلاح إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.

مستقبل غامض ينتظر محمد صلاح

يسيطر الغموض على مستقبل صلاح مع ليفربول، خاصة مع تأكد رحيل المدرب الألماني يورجن كلوب عن الإدارة الفنية للفريق الإنجليزي بنهاية هذا الموسم.

محمد صلاح

ويستعد ثلاثة من نجوم ليفربول للمغادرة مع كلوب، يتقدمهم الفرعون المصري والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك وحارس المرمى البرازيلي إليسون بيكر.

ليفربول يسعى لتجديد عقد صلاح

وتلقى ليفربول الإنجليزي عرضاً مثيراً وخيالياً جديداً يصعب رفضه، من أجل الموافقة على التخلي عن خدمات نجمه المصري محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى ليفربول إلى بدء مفاوضات تجديد عقد صلاح، مع تبقي عام واحد فقط على عقده الحالي، مما يجعل النادي الإنجليزي مهدداً بفقدانه مجاناً صيف العام 2025، أو عرضه للبيع هذا الصيف حال عدم التوصل إلى اتفاق للتجديد.

عرض خيالي مُثير لضم صلاح

حسب موقع "فوتبول انسايدر" فإن مساعي ليفربول لتجديد عقد الفرعون المصري، تصطدم بواحد من العروض التي لا يمكن رفضها، والذي قام أحد أندية دوري روشن السعودي بوضعه على طاولة النادي الإنجليزي، دون الكشف عن هوية هذا النادي.

صلاح

وذكر الموقع، أن النادي السعودي عرض شيكاً مفتوحاً على ليفربول من أجل التعاقد مع محمد صلاح، مما يعني أن النادي الإنجليزي سيكون بمقدوره تحديد القيمة المالية التي يريدها للتخلي عن نجمه الأول في الصيف المنتظر.

ورغم اشتراط ليفربول الحصول على 100 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن صلاح، إلا أن الفريق الأحمر بات يملك القدرة على مضاعفة هذه القيمة حال وافق على العرض السعودي المثير للاهتمام.

باريس سان جيرمان يزايد على صفقة صلاح

بذل نادي اتحاد جدة، حامل لقب الدوري السعودي، جهودًا مكثفة في الميركاتو الصيفي الماضي من أجل التعاقد مع صلاح، وبخلاف الاتحاد، ظهرت أنباء عن اهتمام الهلال السعودي بالتعاقد مع صلاح، وذلك ضمن حملة استقطاب النجوم إلى أندية "دوري روشن" في الفترة الماضية.

محمد صلاح

واقترن اسم بطل فرنسا "باريس سان جيرمان" باسم صلاح في فترات سابقة، ومن المحتمل أن يقوم باريس بتحرك قوي لضمه في الصيف، حيث أفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن سان جيرمان يراقب عددا من النجوم بعد التأكد من رحيل لاعبه كيليان مبابي في نهاية الموسم، على رأسهم محمد صلاح، بجانب برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) وفيكتور أوسيمين (نابولي).

مبابي

وأشار التقرير إلى أن رحيل مبابي يوفر مبلغ 200 مليون يورو في ميزانية باريس، وهي ثروة تكفي لإعادة تشكيل قوة الفريق الهجومية، على رأسها محمد صلاح.

أرقام صلاح مع الريدز تضعه في قائمة الأساطير

يُعد محمد صلاح واحداً من أبرز نجوم ليفربول على مر تاريخه، بعد تمكنه من تسجيل 205 أهداف في 334 مباراة خاضها مع الفريق منذ الوصول إليه عام 2017 قادماً من روما الإيطالي.

اسطورة الديدز

وفي الموسم الحالي، أثبت صلاح أنه أفضل مهاجمي ليفربول على الإطلاق بتسجيله 19 هدفاً مع تقديم 10 تمريرات حاسمة في 30 مباراة خاضها عبر مختلف المسابقات.