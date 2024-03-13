عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

عرض خرافي لايُصدق| بشيك على بياض محمد صلاح يقترب من دوري روشن.. وهذا النادي يزاحم بقوة

محمد صلاح
محمد صلاح

تجدّد الحديث عن مستقبل محمد صلاح، مهاجم ليفربول وقائد منتخب مصر، بعد تردّد أنباء عن تحديد النادي الإنجليزي السعر المطلوب مقابل بيعه، وبحسب موقع "football insider"، فإن ليفربول بات على استعداد لرحيل محمد صلاح إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.

txt

الهضبة يعتمد موضة 2024.. عمرو دياب يُثير ضجة ببدلة حمراء وساعة يد بسعر خيالي

txt

مفاجأة.. شاهدة عيان تكذب نجل سامي مغاوري في واقعة السكر

مستقبل غامض ينتظر محمد صلاح

يسيطر الغموض على مستقبل صلاح مع ليفربول، خاصة مع تأكد رحيل المدرب الألماني يورجن كلوب عن الإدارة الفنية للفريق الإنجليزي بنهاية هذا الموسم.

محمد صلاح

ويستعد ثلاثة من نجوم ليفربول للمغادرة مع كلوب، يتقدمهم الفرعون المصري والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك وحارس المرمى البرازيلي إليسون بيكر.

txt

صيام الكابتن يثير الجدل.. هل يجوز لـ صلاح إفطار رمضان أثناء اللعب والتدريبات؟

txt

بعد مشاركة صلاح مع ليفربول| هل يعاقبه حسام حسن بالاستبعاد النهائي أو سحب الشارة ؟

ليفربول يسعى لتجديد عقد صلاح

وتلقى ليفربول الإنجليزي عرضاً مثيراً وخيالياً جديداً يصعب رفضه، من أجل الموافقة على التخلي عن خدمات نجمه المصري محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى ليفربول إلى بدء مفاوضات تجديد عقد صلاح، مع تبقي عام واحد فقط على عقده الحالي، مما يجعل النادي الإنجليزي مهدداً بفقدانه مجاناً صيف العام 2025، أو عرضه للبيع هذا الصيف حال عدم التوصل إلى اتفاق للتجديد.

txt

ليلة حزينة في الإسكندرية.. 35 صدمة لإنعاش قلب نجم منتخب مصر

txt

نادي درجة ثانية ينافس باريس سان جيرمان واتحاد جدة على خطف صلاح

عرض خيالي مُثير لضم صلاح

حسب موقع "فوتبول انسايدر" فإن مساعي ليفربول لتجديد عقد الفرعون المصري، تصطدم بواحد من العروض التي لا يمكن رفضها، والذي قام أحد أندية دوري روشن السعودي بوضعه على طاولة النادي الإنجليزي، دون الكشف عن هوية هذا النادي.

صلاح

وذكر الموقع، أن النادي السعودي عرض شيكاً مفتوحاً على ليفربول من أجل التعاقد مع محمد صلاح، مما يعني أن النادي الإنجليزي سيكون بمقدوره تحديد القيمة المالية التي يريدها للتخلي عن نجمه الأول في الصيف المنتظر.
ورغم اشتراط ليفربول الحصول على 100 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن صلاح، إلا أن الفريق الأحمر بات يملك القدرة على مضاعفة هذه القيمة حال وافق على العرض السعودي المثير للاهتمام.

txt

إصابة كهربا وسمية الخشاب.. تفاصيل الساعات المؤلمة في برنامج رامز جلال الجديد

txt

هل يستنسخ نفسه؟..مفاجآت في برنامج رامز قفل اللعبة.. وهذا موعد اعتزاله المقالب

باريس سان جيرمان يزايد على صفقة صلاح

بذل نادي اتحاد جدة، حامل لقب الدوري السعودي، جهودًا مكثفة في الميركاتو الصيفي الماضي من أجل التعاقد مع صلاح، وبخلاف الاتحاد، ظهرت أنباء عن اهتمام الهلال السعودي بالتعاقد مع صلاح، وذلك ضمن حملة استقطاب النجوم إلى أندية "دوري روشن" في الفترة الماضية.

محمد صلاح

واقترن اسم بطل فرنسا "باريس سان جيرمان"  باسم صلاح في فترات سابقة، ومن المحتمل أن يقوم باريس بتحرك قوي لضمه في الصيف، حيث أفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن سان جيرمان يراقب عددا من النجوم بعد التأكد من رحيل لاعبه كيليان مبابي في نهاية الموسم، على رأسهم محمد صلاح، بجانب برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) وفيكتور أوسيمين (نابولي).

مبابي

وأشار التقرير إلى أن رحيل مبابي يوفر مبلغ 200 مليون يورو في ميزانية باريس، وهي ثروة تكفي لإعادة تشكيل قوة الفريق الهجومية، على رأسها محمد صلاح.

txt

عادت لمصر بتدفقات كبيرة| ما هي الأموال الساخنة ومصير سعر الدولار بعد دخولها؟

txt

في أول أيام رمضان.. كل ما تريد معرفته عن أسعار الفراخ البيضاء والبيض بالأسواق

أرقام صلاح مع الريدز تضعه في قائمة الأساطير

يُعد محمد صلاح واحداً من أبرز نجوم ليفربول على مر تاريخه، بعد تمكنه من تسجيل 205 أهداف في 334 مباراة خاضها مع الفريق منذ الوصول إليه عام 2017 قادماً من روما الإيطالي.

اسطورة الديدز

وفي الموسم الحالي، أثبت صلاح أنه أفضل مهاجمي ليفربول على الإطلاق بتسجيله 19 هدفاً مع تقديم 10 تمريرات حاسمة في 30 مباراة خاضها عبر مختلف المسابقات.

عرض خرافي لا ي صدق شيك على بياض محمد صلاح دوري روشن ليفربول النادي الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من أحمد شوبير بعد هزيمة الأهلي بأربعة أهداف

عقوبة تنتظر أكرم توفيق بعد فعله المُسيئ في مباراة البنك الأهلي

مفاجأة | تعليق مثير من خالد الغندور عقب خسارة الأهلي

قلبه توقف ساعة ونصف| السبب الرئيسي وراء حادث اللاعب أحمد رفعت.. وتحرك عاجل من الحكومة

نجم الزمالك يفتح النار على لاعبي الفريق بعد الخسارة أمام الجونة

تحذير من الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح قوية تضرب في هذا الموعد

دعاء اليوم الثالث من رمضان.. 3 كلمات في القرآن لا ترد

الدرديري يكشف عن سبب مثير لهزيمة الزمالك أمام الجونة

ترشيحاتنا

الفلسطينيون يجتمعون في غزة حول مائدة الإفطار دون الأحباء وبين الأنقاض.. شاهد

وزير الطاقة الإسرائيلي: حماس تؤخر صفقة تبادل الأسرى لهذه السبب

الحبس والغرامة.. عقوبة الغش في مواد البناء وفقا للقانون

عرض خرافي لايُصدق| بشيك على بياض محمد صلاح يقترب من دوري روشن.. وهذا النادي يزاحم بقوة

أخطاء دفاعية|سيد معوض: مباراة الأهلي والبنك «درس كبير» لـ«كولر» في المرحلة المقبلة

سعر عيار 21 اليوم 13-3-2024 في محلات الصاغة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رامز جلال يثير الجدل بملابسه في برنامجه الجديد.. سعرها تخطى النصف مليون

ريش أبيض .. جورجينا تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

بسعر مغرٍ.. أرخص سيارة مستعملة في السعودية|فابريكا

بملابس لافتة.. منى زكي تبهر المتابعين عبر إنستجرام بجلسة تصوير جديدة|شاهد

فيديو

بعد إصابتها الخطيرة.. سمية الخشاب تقاضي رامز جلال وبرنامج جاب من الآخر 

حسن عبد الفتاح يروي كواليس تعاونه مع عادل إمام في مسرحية الزعيم|خاص

تطورات صادمة بحالة أحمد رفعت الصحية.. تفاصيل

عالم الزلازل الهولندي: كونوا على أهبة الاستعداد لحدث كبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ