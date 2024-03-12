الهضبة يعتمد موضة 2024.. عمرو دياب يُثير ضجة ببدلة حمراء وساعة يد بسعر خيالي

مثل كل عام، أطلقت إحدى شركات الاتصالات، إعلان النجم عمرو دياب الجديد الخاص بشهر رمضان، بأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد مدين، وتوزيع أسامة الهندي، إلا أن المفاجأة كانت في طرح إحدى شركات العقارات أغنية بصوت الهضبة، ليحصد النجم إعجاب الملايين منذ اليوم الأول من أيام رمضان.

الهضبة يلفت الأنظار بأناقته

لفت المطرب عمرو دياب الملقب بـ "الهضبة" الأنظار بأناقته في إعلان إحدى شركات الاتصالات، حيث ارتدى بدلة من اللون الأحمر البوردو مع قميص أسود تتخلّله رسوم باللون الأبيض، واعتمد تسريحة شعر قصيرة باللون الأشقر مع لحية صغيرة (سكسوكة)، في إطلالة يعتمدها النجم المصري منذ فترة.

أناقة عمرو دياب

وتضمن كليب الأغنية لقطات من الحفل الذي أحياه عمرو دياب أخيراً في مركز المنارة في القاهرة، وسط تفاعل كبير من الجمهور، الذي بدأ في تقليد لوك دياب وبدأ في الانتشار بين ليلة وضحاها، وهو ما يمهد ليكون اللوك الأشهر في عيد الفطر.

ضجة الأغنية أم الساعة؟

جاء إطلاق الأغنية الدعائية لشركة الاتصالات، مع الضجة التي أحدثها النجم المصري في حفله الأخير في السعودية، بسبب ساعة يده الفخمة والتي تحمل توقيع Patek Philippe ويبلغ سعرها 200 ألف دولار أمريكي.

ساعة الهضبة

الساعة الفخمة مصنوعة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً، وتتميز بمينا من اللون الأزرق الرمادي وآخر باللون الأزرق الرمادي مع عدّاد التاريخ، الأيام، الأشهُر ووجه القمر، وجاءت الساعة باللون الأزرق الرمادي، ويحتوي محركها على 34 من الأحجار الكريمة المصنّعة و 45 ساعة احتياط.

الهضبة ينافس نفسه بأغنية أخرى

في أول يوم رمضان طرح عمرو دياب أغنيته الثانية «حكاية حلوة» ضمن الحملة الدعائية لإحدى شركات العقارات، ولم يظهر الهضبة في الإعلان، لكنه تألق بصوته على مشاهد رومانسية جمعت الفنانين الشابين عصام عمر والأردنية ركين سعد، حيث يستعرض الإعلان مشاهد لتطور ارتباطهما ووقوعهما في الحب وصولا للحظة الزفاف.

إعلان بصوت الهضبة فقط

وفور طرح الأغنية عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلف تصدرت الأغنية التريند وتحديدا على موقع «إكس»، وهي من كلمات منة القيعي، لحن عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم.