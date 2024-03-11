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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

في أول أيام رمضان.. استقرار أسعار الفراخ البيضاء والبيض بالأسواق

صدى البلد

شهدت أسعار الدواجن وتحديدا الفراخ البيضاء، والبيض، استقرارًا ملحوظا في أول أيام شهر رمضان الكريم، بعدما شهدت أسعارها ارتفاعا الأسبوع الماضى.

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أسعار الفراخ اليوم الاثنين

سجلت أسعار الفراخ البيضاء 105 : 106 جنيهات، وتصل في الأسواق إلى 110 جنيهات.

فراخ بيضاء

سجلت أسعار الدواجن الحمراء والساسو 111 جنيها للكيلو في البورصة ليباع بمبلغ يتراوح بين 115 و117 جنيها للكيلو.

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء 81 جنيهًا.

واستقرت أسعار البانيه اليوم لتسجل ما بين 210 حتى 220 جنيها.
أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 200 و220 جنيها.

أجزاء فراخ

وتراوح سعر كيلو الأوراك للمستهلك بين 115 حتى 118 جنيها.
وسجل سعر كيلو الكبدة وقوانص 120 جنيها، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة.

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أسعار البيض اليوم 11 مارس

يعد البيض أحدى الوجبات الأساسية على السحور، وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر 148 جنيهًا جملة، لتصل الى المستهلك نحو 153 جنيها.

بيض

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة 148 جنيها، ليصل إلى المستهلك نحو 151 جنيها.

بيض بلدي

سعر كرتونة البيض البلدى 153 جنيهًا جملة، وتصل الى المستهلك نحو 157 جنيها.

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انفراجة أزمة الأعلاف 

قال عضو مجلس إدارة اتحاد منتجي  الدواجن، الدكتور محمد الشافعي، إن الدولة تبذل الدولة جهودًا كبيرة لتلبية حاجة المواطنين قبل وخلال شهر رمضان، وتوفير السلع الأساسية التي يزداد الطلب عليها خلال شهر رمضان.

أعلاف فراخ

وأضاف الشافعي، أن أزمة الأعلاف التي شهدتها الدولة كانت بسبب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن الدولة دائمًا تتفادى الوقوع في الأزمات بشكل متكرر، لذلك قامت الدولة بإنشاء 4 مصانع للأعلاف والأسمدة، مؤكدا أن سوق الأعلاف سوف يشهد انفراجة كبيرة خلال الفترة المقبلة، سواء في  الدواجن أو الماشية أو الأسماك، وخلال الفترة المقبلة سوف يكون هناك وفرة كبيرة في الأعلاف بمصر.

علف

واختتم الشافعي، أن الدولة ستتجه إلى تصدير الأعلاف بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج، ويجب تكثيف زراعة الذرة والفول الصويا بجانب هذا المجمع للعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأعلاف وبدء التصدير، وهذا ما تعمل عليه الدوله في الفترة الحالية.

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