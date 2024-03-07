إصابة كهربا وسمية الخشاب.. تفاصيل الساعات المؤلمة في برنامج رامز جلال الجديد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، تفاصيل تسريبات من برنامج رامز جلال الجديد في رمضان، الذي يواصل تصوير ومونتاج الحلقات، وسط تكتم شديد، الا ان تسريبات من مصادر كشفت عن العديد من الاسرار.

ضيفين واستثناء في حلقات رامز

يختلف برنامج رامز جلال بعنوان "رامز قفل اللعبة" هذا العام عن المواسم السابقة، خاصة أن رامز قرر استضافة ضيفين في كل حلقة، دون أن يعلم كل منهما أن الآخر موجود.

افيش مُسرب لبرنامج رامز جلال

الإستثناء الوحيد هذا العام في حلقة واحدة، حيث كان الضيف على علم بشريكه في الحلقة، باستضافة حمدي الميرغني وزوجته إسراء عبد الفتاح.

ثنائيات حلقات برنامج "رامز قفل اللعبة"

تضمن برنامج رامز جلال ثنائيات مختلفة، بعضهم بينهم خلافات وآخرين "زي السمن على العسل" - وفقا لتأكيد مصدر بالبرنامج.

وضمت قائمة الثنائيات

- أحمد السقا وباسم سمرة

- فادي خفاجة ومها أحمد

- الفنانتان آيتن عامر وسمية الخشاب

- أكرم حسني وبيومي فؤاد

أكرم حسني وبيومي فؤاد

- حسن شاكوش وريم طارق، وتلك الحلقة لم تكتمل نتيجة الخلافات الشديدة بينهما، حيث سادت الألفاظ والتطاول بينهما.

- الناقدان الرياضيان ابو المعاطي زكي وعبد الناصر زيدان، وانتهت بصلح بين الطرفين.

- مطربي المهرجانات حمو بيكا وكزبرة

- كهربا وعبدالله السعيد

إصابات ضحايا حلقات رامز جلال

تعرض أكثر من ضيف لإصابات قوية، مثل شيرين رضا، أثناء مشاركتها في حلقة مع بدرية طلبة، وتعرضت شيرين لكسر في قدميها، واستقلت الإسعاف إلى المستشفى.

شرين رضا

ورغم الإصابة، إلا أن شيرين قامت برد فعل لاقى استحسان طاقم فريق البرنامج، بعدم الافصاح عن تفاصيل الاصابة عندما حلت ضيفة مع الاعلامية مني الشاذلي، حيث صرحت أن الكسر كان في تصوير مسلسل وبينا ميعاد.

عبد الناصر زيدان

كما تعرضت سمية الخشاب إلى خدوش وكدمات، وهو ما حدث مع أيتن عامر، ونفس الأمر تكرر مع لاعب الاهلي محمود كهربا، الذي تلقى كدمة في كتفه، بينما أصيب عبد الناصر زيدان بكسر في ذراعه.

هل يعتزل رامز برامج المقالب بعد رمضان؟

رغم ما يتردد كل عام عن اعتزام رامز جلال اعتزال برامج المقالب والتفرغ لاستكمال مسيرته الفنية، لا سيما بعد كسره حاجز الخمسين عامًا، إلا أنه يتراجع كل مرة ويعود لتقديم نسخة جديدة من البرنامج.

رامز جلال

ويظل السؤال المكرر، هل سيكون رمضان 2024 هو النسخة الأخيرة لرامي مثلما المح من قبل، أم مجرد حلقة ضمن حلقات لا تزال مفتوحة ومرشحة للزيادة، لا سيما فى ظل الميزانية المفتوحة للبرنامج.