عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

عشان متتأخرش في رمضان..مواعيد قطارات السكك الحديد ومترو الأنفاق خلال الشهر الكريم

صدى البلد

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، والتي تتغير فيها مواعيد بعض خدمات النقل مثل مترو الأنفاق والقطارات، نظرا لفترات تواجد المواطنين وتحركاتهم بين ساعات الفطور والسحور، وتنقلات المسافرين لمحافظات مختلفة.

txt

رأس الحكمة تفك شفرة الأسعار| توفير 11 سلعة قبل رمضان.. الأرز والسكر بكام؟

txt

انخفاض بنسبة 5%| التموين توضح موعد تراجع أسعار السلع.. وانتهاء أزمة السكر

مواعيد مترو الأنفاق في رمضان 

أوضحت مصادر رسمية بهيئة الأنفاق المصرية التابعة لوزارة  النقل؛ جدول مواعيد المترو في رمضان 2024، والتي يتم الإعلان عنها رسميًا قبل أيام قليلة من بدء الشهر الكريم، تماشيًا مع جداول التشغيل الرسمية التي يتم تغييرها بالتزامن مع حزمة التسهيلات التي تقدمها الحكومة على المواطنين في حركة التنقل بين المناطق المختلفة بخطوط المترو الثلاثة.

txt

الكليوباترا رخصت؟| أسعار السجائر في السوق الآن بعد هبوط الدولار.. القائمة الكاملة

txt

السكر بـ15 جنيها بهذه الحالة.. أسباب نقص السلعة الأساسية وموعد انفراج الأزمة

جدول تشغيل قطارات المترو في رمضان

• قيام أول قطار من جميع المحطات الانتهائية الساعة 05:15 صباحًا.

مترو الخط الاول

• آخر قطار بالخط الأول من حلوان والمرج الجديدة الساعة 12:15 صباحًا.

• آخر قطار بالخط الثاني من شبرا الخيمة ومن المنيب الساعة 12:30 صباحًا.

• آخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور الساعة 12:07 صباحًا.

مترو الخط الثاني

• آخر قطار بالخط الثالث من محطة محور روض الفرج الساعة 12:38 صباحًا.

• يتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة مترو أنور السادات في تمام الساعة الواحدة صباحًا.

مترو الخط الثالث

• محطة جمال عبدالناصر هي المحطة التبادلية للخط الأول مع الخط الثالث، ويتم مقابلة آخر قطار في تمام الساعة 12:30 صباحًا.

• محطة العتبة هي المحطة التبادلية للخط الثاني مع الثالث، ويتم مقابلة آخر قطار في تمام الساعة 12:30 صباحًا.

txt

عيب أنا مش صغير.. ماذا قال الموسيقار حلمي بكر ردًا على أنباء اختطافه؟

txt

بتر ساق وفشل كلوي| رحيل منافس الزعيم في فرقة ناجي عطالله.. تفاصيل

مواعيد القطارات في شهر رمضان

تسير هيئة السكة الحديد 800 رحلة يومية على جميع خطوطها، لخدمة المسافرين، وتستعد حاليا لتعديل مواعيد القطارات تماشيا مع مواعيد شهر رمضان، لتناسب الجمهور. 

قطار تالجو

وبدأت هيئة السكك الحديدية فعليا في تعديل مواعيد عمل القطارات في رمضان، من خلال لجان تراعي أن تظل الخدمة طوال أيام شهر رمضان المعظم، وجاءت المواعيد الثابتة كالتالي
- قيام قطار رقم 1915 سياحي خط القاهرة - المنصورة الساعة 3:20 عصرا بدلاً من الساعة 5:10 مساءً ليصل الساعة 5:40 مساءً بدلاً من الساعة 7:30 مساءً.

- قيام قطار رقم 2027 تالجو خط القاهرة - الإسكندرية الساعة 8:00 مساءً بدلاً من الساعة 7:00 مساءً ليصل الساعة 10:30 مساءً بدلاً من الساعة 9:30 مساءً.
- قيام قطار رقم 2026 تالجو خط الإسكندرية - القاهرة الساعة 7:45 مساءً بدلاً من الساعة 6:50 مساءً ليصل الساعة 10:15 مساءً بدلاً من الساعة 9:20 مساءً.
- وقوف قطار رقم 3017 روسي مكيف خط القاهرة - المنصورة بمحطتي قويسنا وبركة السبع.

txt

إيقاف وتحويل للتحقيق|الزمالك يعاقب لاعبة الأهلي السابقة بعد سوبر الطائرة.. ماذا فعلت؟

txt

نادي درجة ثانية ينافس باريس سان جيرمان واتحاد جدة على خطف صلاح

تعديل مواعيد قطارت رمضان  

- تم تعديل قطار رقم 586 روسي مكيف خط الإسكندرية - المنصورة من طنطا الساعة 4:25 عصرًا بدلاً من الساعة 4:35 عصرًا ليصل المنصورة الساعة 5:30 مساءً، بدلاً من الساعة 5:40 مساءً.

القطار الروسي

- قيام قطار رقم 157 روسي تهوية ديناميكية خط الأقصر - الإسكندرية من محطة بنها الساعة 8:40 مساءً بدلاً من الساعة 8:26 مساءً ليصل الإسكندرية الساعة 11:00 مساءً، بدلاً من الساعة 10:50 مساءً.

- تعديل موعد قطار رقم 32 روسي تهوية ديناميكية خط الإسكندرية - القاهرة من محطة قويسنا الساعة 9:36 مساء بدلا من الساعة 9:28 مساءً ليصل القاهرة الساعة 11:30 مساء بدلاً من الساعة 10:25 مساء.

- تعديل ميعاد قيام قطار 959 روسي مكيف خط القاهرة - الإسماعيلية ليتحرك الساعة 6:45 مساء بدلا من الساعة 7:50 مساءً.

- تعديل ميعاد قيام قطار 63 ركاب خط طنطا - المنصورة ليتحرك الساعة 3:55 عصرًا بدلاً من الساعة 3:35 عصرا.

مواعيد قطارات السكك الحديد مترو الأنفاق شهر رمضان المبارك ساعات الفطور والسحور مواعيد مترو الانفاق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25 جنيهًا|نزول قوي بأسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. وهذا ثمن البيض اليوم

800 جنيه في يوم|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد

اختفاء السوق الموازية وسعر واحد للدولار|مفاجأة للمصريين بعد دخول أموال رأس الحكمة

شوف هتبقى بكام | مفاجأة سارة عن سعر اللحوم قبل رمضان 2024

السر في الرقم 4|تفاصيل واعترافات مثيرة من المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق

تراجع ملحوظ في الأسعار.. كيلو اللحمة بكام النهارده؟.. وسبب الانخفاض

المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق يرشد عن متورطين جدد في الحادث..تفاصيل

حقيقة زيادة بطاقات التموين 100 جنيه.. وحالة واحدة لإضافة المواليد الجديدة

ترشيحاتنا

رغم العقوبات.. روسيا تصدر تقنيات إنتاج النفط والغاز إلى إيران

ذروة الارتفاعات.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن حالة طقس الـ 24 ساعة القادمة

تطورات جديدة.. هل عادت شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب؟

أول رد فعل من الأهلي على تغيير نظام الدوري للموسم المقبل

عشان متتأخرش في رمضان..مواعيد قطارات السكك الحديد ومترو الأنفاق خلال الشهر الكريم

إعلامي يكشف عن قيمة مبلغ تجديد عقد شيكابالا للزمالك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات رفض العريس للعروس وعدم رغبته في الزواج منها

الجفاف يضرب أشهر مدن العالم.. أسابيع تفصلها عن عدم وجود نقطة مياه واحدة

نشرة المرأة والصحة|هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة.. ندى الكامل تتعرض للانتقاد بسبب هذه الإطلالة

تراجع ملحوظ في الأسعار.. كيلو اللحمة بكام النهارده؟.. وسبب الانخفاض

فيديو

عبد المجيد عبدالله يؤدي بروفاته استعدادا لحفل موسم الرياض

هبقى سفيرة أو وزيرة.. أميرة حربي تروي تجربتها مع «قادرون باختلاف» أمام الرئيس

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

هبوط جديد للدولار بالسوق السوداء وتراجع الذهب | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ