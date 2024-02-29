عشان متتأخرش في رمضان..مواعيد قطارات السكك الحديد ومترو الأنفاق خلال الشهر الكريم

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، والتي تتغير فيها مواعيد بعض خدمات النقل مثل مترو الأنفاق والقطارات، نظرا لفترات تواجد المواطنين وتحركاتهم بين ساعات الفطور والسحور، وتنقلات المسافرين لمحافظات مختلفة.

مواعيد مترو الأنفاق في رمضان

أوضحت مصادر رسمية بهيئة الأنفاق المصرية التابعة لوزارة النقل؛ جدول مواعيد المترو في رمضان 2024، والتي يتم الإعلان عنها رسميًا قبل أيام قليلة من بدء الشهر الكريم، تماشيًا مع جداول التشغيل الرسمية التي يتم تغييرها بالتزامن مع حزمة التسهيلات التي تقدمها الحكومة على المواطنين في حركة التنقل بين المناطق المختلفة بخطوط المترو الثلاثة.

جدول تشغيل قطارات المترو في رمضان

• قيام أول قطار من جميع المحطات الانتهائية الساعة 05:15 صباحًا.

مترو الخط الاول

• آخر قطار بالخط الأول من حلوان والمرج الجديدة الساعة 12:15 صباحًا.

• آخر قطار بالخط الثاني من شبرا الخيمة ومن المنيب الساعة 12:30 صباحًا.

• آخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور الساعة 12:07 صباحًا.

مترو الخط الثاني

• آخر قطار بالخط الثالث من محطة محور روض الفرج الساعة 12:38 صباحًا.

• يتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة مترو أنور السادات في تمام الساعة الواحدة صباحًا.

مترو الخط الثالث

• محطة جمال عبدالناصر هي المحطة التبادلية للخط الأول مع الخط الثالث، ويتم مقابلة آخر قطار في تمام الساعة 12:30 صباحًا.

• محطة العتبة هي المحطة التبادلية للخط الثاني مع الثالث، ويتم مقابلة آخر قطار في تمام الساعة 12:30 صباحًا.

مواعيد القطارات في شهر رمضان

تسير هيئة السكة الحديد 800 رحلة يومية على جميع خطوطها، لخدمة المسافرين، وتستعد حاليا لتعديل مواعيد القطارات تماشيا مع مواعيد شهر رمضان، لتناسب الجمهور.

قطار تالجو

وبدأت هيئة السكك الحديدية فعليا في تعديل مواعيد عمل القطارات في رمضان، من خلال لجان تراعي أن تظل الخدمة طوال أيام شهر رمضان المعظم، وجاءت المواعيد الثابتة كالتالي

- قيام قطار رقم 1915 سياحي خط القاهرة - المنصورة الساعة 3:20 عصرا بدلاً من الساعة 5:10 مساءً ليصل الساعة 5:40 مساءً بدلاً من الساعة 7:30 مساءً.

- قيام قطار رقم 2027 تالجو خط القاهرة - الإسكندرية الساعة 8:00 مساءً بدلاً من الساعة 7:00 مساءً ليصل الساعة 10:30 مساءً بدلاً من الساعة 9:30 مساءً.

- قيام قطار رقم 2026 تالجو خط الإسكندرية - القاهرة الساعة 7:45 مساءً بدلاً من الساعة 6:50 مساءً ليصل الساعة 10:15 مساءً بدلاً من الساعة 9:20 مساءً.

- وقوف قطار رقم 3017 روسي مكيف خط القاهرة - المنصورة بمحطتي قويسنا وبركة السبع.

تعديل مواعيد قطارت رمضان

- تم تعديل قطار رقم 586 روسي مكيف خط الإسكندرية - المنصورة من طنطا الساعة 4:25 عصرًا بدلاً من الساعة 4:35 عصرًا ليصل المنصورة الساعة 5:30 مساءً، بدلاً من الساعة 5:40 مساءً.

القطار الروسي

- قيام قطار رقم 157 روسي تهوية ديناميكية خط الأقصر - الإسكندرية من محطة بنها الساعة 8:40 مساءً بدلاً من الساعة 8:26 مساءً ليصل الإسكندرية الساعة 11:00 مساءً، بدلاً من الساعة 10:50 مساءً.

- تعديل موعد قطار رقم 32 روسي تهوية ديناميكية خط الإسكندرية - القاهرة من محطة قويسنا الساعة 9:36 مساء بدلا من الساعة 9:28 مساءً ليصل القاهرة الساعة 11:30 مساء بدلاً من الساعة 10:25 مساء.

- تعديل ميعاد قيام قطار 959 روسي مكيف خط القاهرة - الإسماعيلية ليتحرك الساعة 6:45 مساء بدلا من الساعة 7:50 مساءً.

- تعديل ميعاد قيام قطار 63 ركاب خط طنطا - المنصورة ليتحرك الساعة 3:55 عصرًا بدلاً من الساعة 3:35 عصرا.