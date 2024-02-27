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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

بتر ساق وفشل كلوي| رحيل منافس الزعيم في فرقة ناجي عطالله.. تفاصيل

صدى البلد

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر رحيل النجم اللبناني فادي إبراهيم، صاحب الأداء الراقي في عدد من الأعمال المصرية، وذلك بعد صراع مع المرض، انتهى ببتر ساقه منذ أيام قليلة.

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رحيل فادي إبراهيم بعد بتر ساقه

أعلن نعمة بدوي، نقيب الممثلين اللبنانيين، وفاة الفنان اللبناني فادي إبراهيم، عن عمر ناهز 68 عاما، بعد أيام من نقله للعناية المركزة، وبتر ساقه.

فادي في المستشفى

وكتبت نقيب الممثلين اللبنانيين، عبر صفحته بموقع “فيس بوك”: "باسمي وباسم نقابة الممثلين في لبنان، وباسم عائلة الزميل الفنان، بمزيد من الحزن والأسى، نعلن وفاة الفنان النجم فادي إبراهيم".

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أول رسالة من فادي إبراهيم بعد بتر ساقه

وجه الفنان اللبناني فادي إبراهيم- قبل وفاته- رسالة طمأنة لجمهوره وأصدقائه بشأن حالته الصحية، بعد بتر إحدى ساقيه؛ لمعاناته مع الفشل الكلوي.

فادي إبراهيم بعد بتر ساقه 

ونشر الكاتب والمخرج المسرحي كلوفيس عطالله، عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك» نص رسالة فادي إبراهيم، وجاءت كالآتي: «أصدقائي وأحبائي، أتقدم منكم بأسمى آيات الشكر والامتنان؛ لمحبتكم واهتمامكم الكبير بوضعي الصحي الحرج، والذي عبرتم عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي».

الراحل فادي إبراهيم 

وتابع: «وأنوه بالجهود التي تبذلها نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتليفزيون والتي تتابع كل التفاصيل ولديها الجواب عن أي سؤال، وتحديدا بشخص النقيب نعمة بدوي، مع خالص شكري وامتناني».

فادي إبراهيم وزوجته 

وقالت عائلة فادي إبراهيم، في بيان لها: "نطلب من محبيه وجمهوره الصلاة والدعاء له بالشفاء، كما نرجو عدم صدور أي بيان بخصوص حالته من أي جهة كانت، إلا من خلال العائلة، ودمتم في أمان الله".

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من هو فادي إبراهيم؟

ولد الممثل اللبناني فادي إبراهيم في 13 إبريل عام 1956، لأب لبناني وأم أسترالية ويحمل الجنسية الأسترالية، والتحق بالطيران المدني لكنه لم يستمر فيه، لديه ولدان “ستيفاني” و"عمر".

في عام 1979 انضم إلى فرقة ناصر مخول الفولكلورية، وشارك معها في “شانسونييه والخير لقدام” لوليد خاطر، ثم مسرحية للأطفال بعنوان “حكاية ستي أم فؤاد”.

نال شهرة واسعة؛ بعد مشاركته في مسلسل “العاصفة تهب مرتين” في دور نادر صباغ، ثم رشحه إيلي صنيفر لأداء دور شخصية أجنبية، جيمي جاك الأمريكي، في مسلسل الوحش، الذي يعد أول تجربة له، ثم مع الكاتب مروان نجار و"حكاية كل بيت"، وكان يعمل مترجما لأفلام وثائقية لتلفزيون لبنان بجانب التمثيل، وأخرج مسلسل “سقوط امرأة”.

جاءت شهرته الكبيرة؛ بعدما شارك في أعمال مصرية.

ومنذ شهر تقريبا، قام الأطباء ببتر ساقه؛ بعد إصابته بمضاعفات بسبب مرض السكري الذي عانى منه في السنوات الأخيرة.

وتدهورت حالة الفنان الصحية في يناير 2024؛ بعد أن توقفت إحدى كليتيه تمامًا عن العمل، وانتهى الأمر بنقله إلى الرعاية المركزة، حتى وافته المنية.

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مسيرة فنية مضيئة في الأعمال المصرية

شارك فادي إبراهيم في العديد من الأعمال الدرامية المصرية، وأبرزها كان مسلسل الزعيم عادل إمام “فرقة ناجى عطا الله” والذي عرض في 2012، حيث قدم شخصية الضابط الإسرائيلي الفاسد “يوسي كارمي”، الذي يسعى للإيقاع بالمصري ناجي عطا الله.

كما شارك في مسلسلات مع النجوم “كريم عبد العزيز” و"أمير كرارة" و"أحمد عز".

والمسلسلات التي شارك فيها هي “أسمهان” 2008، “الأدهم” 2009، “البوابة الثانية” 2009، “كيد النسا” 2011، “فرقة ناجى عطا الله” 2012 ، “روبي” 2012، “تحت الأرض” 2013، “اتهام” 2014، “علاقات خاصة” 2015، “الزيبق” 2017، “العائدون” 2022.

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