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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

انتهى موسمه مع الأهلي.. هل تجددت إصابة نجم الفريق بالرباط الصليبي؟.. اعرف مدة غيابه

صدى البلد

تعرض أليو ديانج، لاعب الوسط بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، لإصابة في الركبة خلال مواجهة ودية أمام فريق شباب الأهلي قبل السفر إلى الجزائر لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في بطولة دوري أبطال إفريقيا، واعتقد الجهاز الفني أنها إصابة تمنعه من أداء اللقاء فقط، قبل أن يُصدم مارسيل كولر عقب عودة الفريق من الجزائر.

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ديانج يضع الأهلي في ورطة

تسبب لاعب وسط النادي الأهلي المالي اليو ديانج، في أزمة حقيقية للفريق عقب الإصابة التي تعرض لها اللاعب الدولي، في تدريبات الحمر، عقب عودته من أمم إفريقيا، حيث كان الفريق الأول يخوض تقسيمة مع فريق الشباب بالنادي.

نجم خط وسط الاهلي

واشتكى أليو ديانج، للجهاز الطبي في الأهلي عدة مرات خلال الفترة الأخيرة من ركبته، حيث يشعر بشكة في ركبته، ويرى بعض الأطباء أن هذه الإصابة تتطلب تدخلا جراحيا خفيفا عبارة عن تنظيف في الركبة، ومدة الغياب قد تصل إلى شهر ونصف على أقصى تقدير.

ديانج يشكو من الركبة

وخضع أليو ديانج، للأشعة خلال الأيام الماضية، بعد شعوره بآلام في الركبة، أثبتت معاناة اللاعب من رشح فيها، وحاجته لإجراء جراحة.

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شوبير يوضح طبيعة إصابة ديانج

كشف الإعلامي، أحمد شوبير، تفاصيل إصابة لاعب الوسط الدولي المالي ونجم النادي الأهلي أليو ديانج، والتي يعاني منها خلال الوقت الراهن.

شوبير

وقال «شوبير» في تصريحات تليفزيونية، عبر برنامجه «ملعب أون»: «أليو ديانج يعاني من إصابة على مستوى غضروف الركبة خلال الوقت الحالي».

ديانج في التمرين

وأضاف: «إصابة ديانج في غضروف الركبة بسيطة، ولا تدعو للقلق أو الذعر، اللاعب يستعد للسفر خلال الوقت الراهن، تمهيدا للخضوع لجراحة عاجلة في النمسا».

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موسم ديانج انتهى مع الأهلي.. كم هي مدة غيابه؟

أوضح الإعلامى مدحت شلبي، أن موسم لاعب الفريق الأول الكروي في النادي الأهلي، أليو ديانج، انتهى مع فريقه، بسبب الإصابة التي يعاني منها.

اليو ديانج

وفجر شلبي مفاجأة، بأن أليو ديانج، قبل الانضمام للأحمر كان مصابا بالرباط الصليبي، وخضع لجراحة، ومنذ انضمامه للأحمر كان يشعر من حين لآخر بألم فى الركبة.

الجهاز الفني للنادي الأهلي 

وأشار الى ان اللاعب يعانى من رشح بالركبة، وآلام مستمرة، وسيخضع لجراحة في النمسا، سيغيب بسببها لمدة من 4 الى 6 أشهر، ووقع الخبر بمثابة الصدمة على الجهاز الفني، الذي يعول كثيرا على ديانج في خط الوسط.

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