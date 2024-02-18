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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

غيابات بالجملة|حقيقة استبعاد محمود كهربا من مواجهة ميدياما الغاني.. وهذا هو السبب

صدى البلد

بعد العودة من الجزائر، حصل لاعبوا النادي الأهلي على راحة يومين، عقب التعادل مع شباب بلوزداد الجزائري، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وسيتم بعدها استئناف التدريبات لمواجهة ميدياما الغاني يوم الجمعة المقبل، وسط غيابات كثيرة، ليبقى لغز غياب كهربا هو المسيطر على الأجواء.

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هل يغيب كهربا عن مواجهة ميدياما؟

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاجأة بشأن اقتراب غياب محمود كهربا لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، عن المواجهة المقبلة، مع ميدياما الغاني، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الفولت العالي

وتنطلق مباراة الأهلي، وميدياما الغاني يوم الجمعة المقبلة، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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سر غياب كهربا في دعوة فرح

قال أحمد شوبير، في برنامجه التلفزيوني: "قولت إن محمود كهربا غالبا مش هيكون موجود في مواجهة الأهلي مع ميدياما الغاني المقبلة بدوري أبطال أفريقيا، بسبب فرح شقيقته، والدنيا كلها بعدها اتكلمت واني عرفت أزاي؟".

كهربا

وأضاف: "أنا جالي دعوة على هاتفي من اللاعب محمود كهربا، لحضور فرح شقيقته يوم 21 فبراير الحالي، وده يوم الأربعاء، ومباراة الأهلي وميدياما بعدها بيومين في غانا، وهو اللي وجه لي الدعوة، يبقى بالتأكيد هيكون موجود".

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وأكمل شوبير: "يبقى القرار النهائي لغياب محمود كهربا عن مواجهة ميدياما المقبلة، في يد الجهاز الفني بالنادي الأهلي، لأن كهربا حالة خاصة مع أسرته، يعني ممكن تكون شقيقته أصغر منه بس ليها مكانة كبيرة عنده".

شوبير

وتابع: "كهربا من أسرة بنت بلد من منطقة شعبية، يرتبط بيهم بشكل كبير، وهو زي ما يكون صاحب الفرح، ولكن أنا لا أعلم القرار النهائي من حضوره الفرح والغياب عن مواجهة ميدياما، وفي النهائية سيتم اتخاذ القرار المناسب للطرفين".

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كهربا جس نبض الجهاز الفني للغياب عن لقاء ميدياما

جس محمود عبدالمنعم كهربا، نبض الجهاز الفني خلال تواجده في الجزائر، إلا أن الأمر تقرر تأجيله لما بعد العودة للقاهرة، وقبل بدء استعدادات مواجهة ميدياما المقبلة في لقاء يحتاج فيه أيضا الفريق الغاني لتحقيق نتيجة إيجابية خاصة وأنه في المركز الأخير برصيد 4 نقاط وفي حال الفوز قد يصبح في صدارة المجموعة أي تعتبر المباراة مصيرية للفريق في دور المجموعات.

الجهاز الفني للنادي الأهلي 

ومن المقرر أن يتم حسم القرار النهائي من جانب الجهاز الفني للنادي الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة، خاصة أن النادي الأهلي في حاجة لكل لاعب في المباراة المقبلة.

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استبعاد موديست وأكرم توفيق 

أكد مصدر داخل الجهاز الفني للنادي الأهلي، أن مارسيل كولر، استقر على استبعاد الثنائي موديست، وأكرم توفيق، من تشكيل الأهلي الأساسي للفريق أمام ميدياما الغاني، بسبب تراجع مستواهما أمام شباب بلوزداد الجزائري.

موديست

وأضاف المصدر: "سيلعب المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، أساسيًا بدلاً من موديست، فيما سيلعب عمرو السولية، في مركز 6 بدلاً من أكرم توفيق".

أكرم توفيق 

وتابع المصدر: كولر، تحدث مع لاعبيه للتأكيد عليهم بضرورة تحقيق الفوز على ميدياما الغاني، من أجل ضمان الصعود إلى الدور التالي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، في المركز الأول، مؤكدًا عليهم حال تعرض الفريق إلى الخسارة سيكون في أزمة كبيرة، وسيمثل ضغط كبير على اللاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة يانج أفريكانز التنزاني، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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غيابات النادي الأهلي 

يفقد النادي الأهلي جهود كل من مروان عطية لاعب الوسط بسبب تراكم الإنذارات، ومحمود الزنفلي وعمر كمال عبدالواحد لعدم القيد الأفريقي، ومحمد الشناوي وأحمد نبيل كوكا ومحمود متولي وخالد عبدالفتاح وأليو ديانج للإصابة".

بيرسي تاو
وسام أبو علي 

ويبقى 3 لاعبين سيتم تحديد موقفهم قبل السفر يوم الثلاثاء المقبل، وهم بيرسي تاو ووسام أبوعلي ومحمد الضاوي كريستو، حيث من المقرر أن يخضع اللاعب بيرسي تاو لفحص طبي غد الاثنين.

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