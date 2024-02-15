كيف يتغلب الأهلي على أزمة حراسة المرمى والوسط أفريقيا؟..وهذا النجم مفاجأة كولر

شهدت قائمة النادي الأهلي المسافرة إلى الجزائر ظهور اسم جديد ومفاجأة لجماهير القلعة الحمراء، في خط الوسط، وذلك قبل 48 ساعة من مواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري، في إطار منافسات الجولة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا، إضافة إلى أزمة كبرى في مركز حراسة المرمى، في ظل وجود مصطفى شوبير في صدارة المشهد، وهو الذي كان الحارس الثالث حتى وقت قريب.

من هو لاعب النادي الأهلي مفاجأة كولر؟

استعان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، بمصطفى أبو الخير، أحد لاعبي فريق الشباب، لإنقاذه من ورطة وسط الملعب في مباراته الأفريقية أمام شباب بلوزداد، لذلك بدأت جماهير القلعة الحمراء ومتابعي الكرة المصرية في طرح سؤال عن هوية مصطفى أبو الخير مفاجأة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، ومنقذ مارسيل كولر من ورطة أفريقيا؟.

مصطفى ابو الخير

مصطفى أبو الخير من مواليد 2003 ويبلغ من العمر 21 عاما، ويلعب في فريق الشباب بالنادي الأهلي، ويجيد في مركز وسط الملعب الدفاعي، وتم تصعيده خلال الفترة الأخيرة في أكثر من مناسبة مع مارسيل كولر للأحمر حتى تم قيده في القائمة الأفريقية، مؤخرا.

قوة لاعب الاهلي

وبسبب أداءه القوي في الفترة الأخيرة، فقد انضم «أبو الخير» لقائمة الأهلي في أفريقيا، والتي أرسلها الأحمر للاتحاد الأفريقية مع نهاية يناير الماضي.

أبو الخير سلاح كولر في غياب ديانج وكوكا

ووفقا لما ظهر به اللاعب الشاب الصاعد بقوة الصاروخ، فقد قرر مارسيل كولر تصعيده، وخاض التدريبات مع الفريق الأحمر صباح أمس قبل السفر الى الجزائر.

لاعب وسط الأهلي الصاعد

ومن المقرر أن يكون اللاعب سلاح المدرب السويسري في مواجهة شباب بلوزداد بوسط الملعب، في ظل افتقاد الفريق لأليو ديانج وأحمد نبيل كوكا للإصابة، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة عمرو السولية الذي يعاني من الإصابة في عضلة السمانة.

هل ينجح الأهلي في تسجيل الزنفلي افريقيا؟

شهدت الأيام الماضية تواصل رسمي من جانب مسؤولي النادي الأهلي مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، من أجل استثناء قيد محمود الزنفلي حارس الفريق الجديد في القائمة، بسبب تأثر الفريق من إصابة حارسه الأساسي محمد الشناوي، في بطولة أمم أفريقيا وغيابه عن عدد كبير من مبارياته في البطولة الإفريقية.

الزنفلي

وأكّد مصدر داخل لجنة مسابقات «كاف» أنّ هذا الأمر لم يحدث من قبل، أن يكون تم قيد لاعب بعد انتهاء آخر فترة تسجيل، وهي 31 يناير الماضي، وأنّ الفترات محددة منذ شهور وجميع الأندية على علم بها وبتواريخها، وأنّ الأمر صعب للغاية.

لائحة تسجيل اللاعبين افريقيا

فيما حسمت لائحة تسجيل وتأهيل اللاعبين في البطولات الإفريقية وبالتحديد الفقرات الثانية والرابعة والسابعة الجدل بشأن هذا الأمر، إذ أن يستحيل تسجيل أي لاعب بعد إنتهاء الفترة الأخيرة، وهو ما تمّ توضيحه في الفقرة الثانية من لائحة تسجيل اللاعبين، فيما أوضحت الفقرة الرابعة بأنّه لابد أن تصل جميع الأوراق الخاصة باللاعب الذي يتم تسجيله قبل انتهاء فترة التسجيل، وهو ما لم يحدث في صفقة محمود الزنفلي، خاصة وأنه انتهى في فبراير، أي عقب انتهاء فترة التسجيل بشكل رسمي.

الفقرة السابعة تحسم جدل التماس الأهلي

كشفت الفقرة السابعة في المادة الخاصة بتسجيل اللاعبين، ضرورة تسجيل جميع أعضاء الفريق الجدد عبر الإنترنت في 31 يناير على أقصى تقدير، وبعد ذلك التاريخ لن يقبل النظام أي شيء، والنادي الأهلي لم يرسل أي تفاصيل تخص الزنفلي عبر نظام موقع «كاف».

وينتظر النادي الأهلي رد رسمي من جانب الاتحاد الأفريقي، خلال الساعات المقبلة، بينما الاتجاه الأكبر يذهب نحو رفض التماس الأحمر.

كولر وميشيل يانكون

مصطفى شوبير

وتتجه النية لدى السويسري مارسيل كولر، بالاعتماد على مصطفى شوبير، الذي شارك في نهائي إفريقيا النسخة الأخيرة، أمام الوداد المغربي.