عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كيف يتغلب الأهلي على أزمة حراسة المرمى والوسط أفريقيا؟..وهذا النجم مفاجأة كولر

النادي الأهلي
النادي الأهلي

شهدت قائمة النادي الأهلي المسافرة إلى الجزائر ظهور اسم جديد ومفاجأة لجماهير القلعة الحمراء، في خط الوسط، وذلك قبل 48 ساعة من مواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري، في إطار منافسات الجولة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا، إضافة إلى أزمة كبرى في مركز حراسة المرمى، في ظل وجود مصطفى شوبير في صدارة المشهد، وهو الذي كان الحارس الثالث حتى وقت قريب.

txt

ديانج يضع الأهلي في ورطة.. هل تطيح الإصابات بثلاثي الفريق خارج النادي؟

txt

هل يحسم الأهلي مهمة الـ48 ساعة بالجزائر؟.. غياب 10 لاعبين عن موقعة شباب بلوزداد في دوري الأبطال

من هو لاعب النادي الأهلي مفاجأة كولر؟

استعان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، بمصطفى أبو الخير، أحد لاعبي فريق الشباب، لإنقاذه من ورطة وسط الملعب في مباراته الأفريقية أمام شباب بلوزداد، لذلك بدأت جماهير القلعة الحمراء ومتابعي الكرة المصرية في طرح سؤال عن هوية مصطفى أبو الخير مفاجأة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، ومنقذ مارسيل كولر من ورطة أفريقيا؟.

مصطفى ابو الخير 

مصطفى أبو الخير من مواليد 2003 ويبلغ من العمر 21 عاما، ويلعب في فريق الشباب بالنادي الأهلي، ويجيد في مركز وسط الملعب الدفاعي، وتم تصعيده خلال الفترة الأخيرة في أكثر من مناسبة مع مارسيل كولر للأحمر حتى تم قيده في القائمة الأفريقية، مؤخرا.

قوة لاعب الاهلي

وبسبب أداءه القوي في الفترة الأخيرة، فقد انضم «أبو الخير» لقائمة الأهلي في أفريقيا، والتي أرسلها الأحمر للاتحاد الأفريقية مع نهاية يناير الماضي.

txt

وسط غياب سداسي الفريق.. تفاصيل أصعب 15 يوما على الأهلي.. وهذا هو الحارس الأساسي

txt

انفجار إبراهيم سعيد ضد محمد صلاح: أنا كابتنه.. وهو حاططني في دماغه لهذا السبب (القصة الكاملة)

أبو الخير سلاح كولر في غياب ديانج وكوكا

ووفقا لما ظهر به اللاعب الشاب الصاعد بقوة الصاروخ، فقد قرر مارسيل كولر تصعيده، وخاض التدريبات مع الفريق الأحمر صباح أمس قبل السفر الى الجزائر.

لاعب وسط الأهلي الصاعد

ومن المقرر أن يكون اللاعب سلاح المدرب السويسري في مواجهة شباب بلوزداد بوسط الملعب، في ظل افتقاد الفريق لأليو ديانج وأحمد نبيل كوكا للإصابة، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة عمرو السولية الذي يعاني من الإصابة في عضلة السمانة.

txt

بفارق 12 مليون عن فيتوريا.. ما هو راتب حسام حسن مع منتخب مصر؟

txt

حسبة برمة| الهلال السعودي يسعى لخطف صلاح من الاتحاد.. وتوتنهام يزاحم ليفربول على الفوز بالبديل البرازيلي

هل ينجح الأهلي في تسجيل الزنفلي افريقيا؟

شهدت الأيام الماضية تواصل رسمي من جانب مسؤولي النادي الأهلي مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، من أجل استثناء قيد محمود الزنفلي حارس الفريق الجديد في القائمة، بسبب تأثر الفريق من إصابة حارسه الأساسي محمد الشناوي، في بطولة أمم أفريقيا وغيابه عن عدد كبير من مبارياته في البطولة الإفريقية.

الزنفلي

وأكّد مصدر داخل لجنة مسابقات «كاف» أنّ هذا الأمر لم يحدث من قبل، أن يكون تم قيد لاعب بعد انتهاء آخر فترة تسجيل، وهي 31 يناير الماضي، وأنّ الفترات محددة منذ شهور وجميع الأندية على علم بها وبتواريخها، وأنّ الأمر صعب للغاية.

لائحة تسجيل اللاعبين افريقيا

فيما حسمت لائحة تسجيل وتأهيل اللاعبين في البطولات الإفريقية وبالتحديد الفقرات الثانية والرابعة والسابعة الجدل بشأن هذا الأمر، إذ أن يستحيل تسجيل أي لاعب بعد إنتهاء الفترة الأخيرة، وهو ما تمّ توضيحه في الفقرة الثانية من لائحة تسجيل اللاعبين، فيما أوضحت الفقرة الرابعة بأنّه لابد أن تصل جميع الأوراق الخاصة باللاعب الذي يتم تسجيله قبل انتهاء فترة التسجيل، وهو ما لم يحدث في صفقة محمود الزنفلي، خاصة وأنه انتهى في فبراير، أي عقب انتهاء فترة التسجيل بشكل رسمي.

txt

إيحاءات خارجة|تفاصيل إزالة إعلان حمدي الوزير من الشوارع.. ورد عاجل من الفنان

txt

ليلة القبض على نجمة آراب آيدول| فنانة شهيرة في قبضة الأمن.. وهذا أول منشور من السجن

الفقرة السابعة تحسم جدل التماس الأهلي

كشفت الفقرة السابعة في المادة الخاصة بتسجيل اللاعبين، ضرورة تسجيل جميع أعضاء الفريق الجدد عبر الإنترنت في 31 يناير على أقصى تقدير، وبعد ذلك التاريخ لن يقبل النظام أي شيء، والنادي الأهلي لم يرسل أي تفاصيل تخص الزنفلي عبر نظام موقع «كاف».

وينتظر النادي الأهلي رد رسمي من جانب الاتحاد الأفريقي، خلال الساعات المقبلة، بينما الاتجاه الأكبر يذهب نحو رفض التماس الأحمر.

كولر وميشيل يانكون 
مصطفى شوبير 

وتتجه النية لدى السويسري مارسيل كولر، بالاعتماد على مصطفى شوبير، الذي شارك في نهائي إفريقيا النسخة الأخيرة، أمام الوداد المغربي.

الأهلى النادي الأهلي كولر مارسيل كولر مصطفى أبو الخير مصطفى شوبير شباب بلوزداد الجزائري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة رسميًا| الأرصاد تحذر بسبب ذروة التقلبات الجوية الساعات المقبلة

600 جنيه| الذهب يُخالف التوقعات بتراجع مفاجئ.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

تعطيل الدراسة رسميًا بهذه المحافظات والأرصاد تحذر| ماذا يخبئ طقس الغد؟

رغم هبوط الأعلاف .. سر عدم انخفاض أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

أسباب نارية لخروج مهاجم البنك الأهلي من حسابات الزمالك

اخبار مصر| القاهرة وأنقرة تفتحان صفحة جديدة.. تعطيل الدراسة رسميًا بهذه المحافظات

الفصل الأخير انتهي ..مدير بنك داخل القفص بعد ضرب طبيب مستشفى المطرية| القصة الكاملة

موضوعات متعلقة

بفارق 12 مليون عن فيتوريا.. ما هو راتب حسام حسن مع منتخب مصر؟

ديانج يضع الأهلي في ورطة.. هل تطيح الإصابات بثلاثي الفريق خارج النادي؟

هل يحسم الأهلي مهمة الـ48 ساعة بالجزائر؟.. غياب 10 لاعبين عن موقعة شباب بلوزداد في دوري الأبطال

وسط غياب سداسي الفريق.. تفاصيل أصعب 15 يوما على الأهلي.. وهذا هو الحارس الأساسي

ترشيحاتنا

زيادة جديدة لـ معاش تكافل وكرامة| بدء صرف قبض فبراير اليوم

رئيس نادي إنبي: لا يوجد خلاف مع تامر مصطفى بسبب رحيل زياد كمال

هل يجوز قضاء صلاة الضحى بعد الظهر لمن فاتته.. لجنة الفتوى توضح

سيد نيمار في تصريحات نارية: الزمالك بيتحارب.. الناس مش عاوزاه كويس

غرق سفينة شحن في بحر مرمرة بتركيا

21 طائرة و6 سفن.. الصين ترسل تهديدا إلى تايوان |تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف يتغلب الأهلي على أزمة حراسة المرمى والوسط أفريقيا؟..وهذا النجم مفاجأة كولر

نشرة المرأة و الصحة| سعر فستان يسرا في أحدث جلسة تصوير يثير الجدل....هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالتها

رحاب الجمل: كرارة باشا مصر وريهام حجاج بريئة.. زوجي وابني يقدران عملي

في عيد ميلادها الـ 42.. ملابس أثارت الجدل لـ نسرين طافش

فيديو

مقطع فيديو لطريقة القبض على تاجرة مخدرات في بيرو

مقطع فيديو يثير الجدل لطهي البيتزا في الفضاء| ما القصة؟

بدون ألفاظ.. تفاصيل مشاجرة ابن محمد الحلو في الأوبرا بسبب حفل الحجار

لعن الله الراشي والمرتشي.. موقف غريب لـ عبدالله مشرف في صلاة الجمعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: في عيد الحب

هند عصام

هند عصام تكتب: غرام الأسياد

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: الإنترنت المظلم والعملات الافتراضية تحديات جديدة تهدد الأمن العالمي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يسمونه عيد الحب

صابر حارص يكتب: إدارة الأزمات أم استغلال الأزمات

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ