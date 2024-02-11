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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

انفجار إبراهيم سعيد ضد محمد صلاح: أنا كابتنه.. وهو حاططني في دماغه لهذا السبب (القصة الكاملة)

صدى البلد

تسبب الإعلامي مدحت شلبي، في إحراج لاعب الأهلي والزمالك الأسبق، والإعلامي الرياضي الحالي، إبراهيم سعيد، في أثناء استضافته عبر برنامج أمم إفريقيا؛ بسبب تصريحاته عن كابتن منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

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مدحت شلبي يُحرج إبراهيم سعيد على الهواء 

خلال تواجد إبراهيم سعيد في ضيافة مدحت شلبي عبر قناة “mbc مصر”، سأله الأخير: “أنت قلت إن محمد صلاح حاطك في دماغه؟“.

إبراهيم سعيد في ضيافة مدحت شلبي 

وردَّ إبراهيم سعيد: ”أه قلت إن محمد صلاح حاططني في دماغه، ودي حقيقة”؛ ليعود مدحت شلبي ويسأله ضاحكًا: “تفتكر إن محمد صلاح فاضي يتفرج عليك أو يحطك في دماغه؟”.

إبراهيم سعيد في أمم أفريقيا 

وجاء رد لاعب الأهلي السابق، أكثر قوة، بقوله: ”أنا إبراهيم سعيد بردوا، ومحمد صلاح كان بيتفرج عليا وهو صغير”.

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أصل الحكاية.. تفاصيل أزمة إبراهيم سعيد ومحمد صلاح

شن إبراهيم سعيد لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، هجومًا ناريًا على النجم محمد صلاح، كابتن منتخبنا الوطني، وجناح فريق ليفربول الإنجليزي، مؤكدا أن قائد الفراعنة يشن حملة ضده.

إبراهيم سعيد 

وقال إبراهيم سعيد، عبر برنامجه المذاع على شاشة قناة "النهار": "محمد صلاح بيلعب معايا لعبة، وأنا بحب المباريات، ودي لعبتي، وفي مواقف كتير بتأكد إنه شاغل دماغه بيا، وهو لو حطني في دماغه؛ ممكن ده يبعده شوية".

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رسائل إبراهيم لـ محمد صلاح

وجه إبراهيم سعيد، رسالة إلى محمد صلاح، قائلًا: "الرزق ده بتاع ربنا، الحاجات اللي بتحصل دي عيب، واللي بتعمله؛ بيوصلني، لما اتكلمت عليك؛ اتكلمت في مواقف مع منتخب مصر، ما اتكلمتش على محمد صلاح لاعب ليفربول".

مو صلاح

وأضاف إبراهيم سعيد: "الأساليب اللي بتحصل معايا مش كوره، بس مش مشكلة، أنا معاك، وحاول مرة تانية وتالتة ورابعة، وممكن تكسب وممكن تخسر، بس أنا بحب أتعامل في الحاجات دي بطريقة".

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أنا كابتنك وحقي انتقدك

وواصل مدافع الأهلي الأسبق: "أنت مستغرب إن إبراهيم سعيد بينتقدك؟، أه بنتقدك، أنا كابتنك، وموضوع إنك تلعب اللعب ده، مش حلوة؛ لأنك مش فوق النقد، ومن مصلحة الكرة المصرية إنك تتعرض للنقد".

كابتن منتخب مصر 

واستطرد إبراهيم سعيد: "أنت مافرَّحتش الشعب المصري، وأنا نفسي أشوفك رافع كأس أمم إفريقيا، زي ما بتتصور بالحذاء والدروع مع ليفربول؛ لأن ده إنجاز شخصي ليك مع منتخب مصر".

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نفسي أشوف صلاح بتاع زمان

وأكمل إبراهيم سعيد: "احنا بنتكلم معاك هنا؛ عشان منتخب مصر، وأنا عارف أن أنت ممكن يكون معندكش الإحساس بتاع منتخب مصر؛ عشان مش مركز مع المنتخب، ومش عايز حد ينتقدك".

محمد صلاح

وأكد إبراهيم سعيد: "نفسي أشوف محمد صلاح بتاع زمان، المتواضع، اللي كان بيبقى ماسك المصحف في إيده، وسيبك من الكتب والحاجات اللي بتنزلها دي، مابتأكلش عيش، عايز أشوف محمد صلاح اللي بيقدر كل الناس".

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صلاح لا يشارك مع ليفربول خوفا على صورته

كرر إبراهيم سعيد، هجومه على محمد صلاح منتقدًا الأداء الذي قدمه مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا 2023.

وقال إبراهيم سعيد خلال ظهوره على قناة (MBC) مصر: "بكرر، صلاح حاططني في دماغه، رغم إني كابتنه في المنتخب، وكان بيتفرج عليا وأنا بلعب مع الأهلي والمنتخب، مع كامل احترامي له، مهما كان اسمه، أنا إبراهيم سعيد".

وأضاف: "الهجوم المبالغ ضدي جاء مباشرة بسبب انتقادي لصلاح رغم أن حديثي مجرد تعقيب على مستواه مع المنتخب، الذي دائما ما يختلف عن ما يقدمه بقميص ليفربول، وبعد تشخيصي لإصابته وسفره إلى إنجلترا".

إصابة صلاح

وأكمل: "ليفربول لا يستطيع إشراك صلاح في المباريات خوفًا من انكشاف مخططهم، لأن بكل واقعية، إصابة الشد في العضلة الخلفية لا تحتاج كل هذه الفترة من العلاج؛ إلا اذا كان هناك مزق".

واختتم حديثه: "غياب صلاح عن المشاركة مع ليفربول في المباريات الماضية؛ خوفا من اهتزاز صورته، وللحفاظ عليه جماهيريًا وتسويقيًا".

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