اجتماع عاصف لتهدئة الجماهير|هل يستكمل نجم الأهلي مهمة فيتوريا؟.. و«بوركينا فاسو» أولى مباريات المنتخب

توصل اتحاد الكرة المصري، لاتفاق على رحيل روي فيتوريا من تدريب منتخب مصر وجهازه الفني بالكامل، حيث أعلن اتحاد الكرة إقالة روي فيتوريا وجهازه من تدريب منتخب مصر، وتعيين محمد يوسف مدربًا عامًا بشكل مؤقت.

اجتماع عاصف ينتهي بإقالة فيتوريا

وقرّر مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عقب اجتماعه أمس، لمناقشة التقارير الفنية والإدارية بشأن مشاركة منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون، مع دراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب وعرضها في الاجتماع القادم.

مجلس اتحاد الكرة

محمد يوسف

وقرّر المجلس الموافقة على تعيين نجم الأهلي السابق محمد يوسف مدربًا عامًا لمنتخب مصر الأول، لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل باقي الجهاز، كما وافق الاتحاد على اختيار 2 مدربين مصريين لعمل مُعايشة خارجية، وتعيين علاء نبيل مديرًا فنيًا للاتحاد، إلى جانب توجيه الشكر للجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية.

اعتذار لجماهير الكرة المصرية

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أصدر بيانًا يعتذر فيه لجماهير الكرة المصرية، عقب توديع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة حاليًا بكوت ديفوار من الـ16، على يد الكونغو الديمقراطية بعد الهزيمة بركلات الترجيح.

مصر والكونغو الديمقراطية

ولم يقدم منتخب مصر العروض المنتظرة منه خلال النسخة الحالية من كأس الأمم الأفريقية، حيث فشل الفراعنة في الفوز بأي مباراة في البطولة بعد ثلاث تعادلات في الدور الأول أمام موزمبيق وغانا وكاب فيردي بنفس النتيجة 2-2، ثم الخسارة علي يد الكونغو في ثمن النهائي بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1.

كشف حساب فيتوريا مع منتخب مصر

خاض فيتوريا مع منتخب مصر 18 مباراة منها 8 تجارب ودية، 10 مباريات رسمية، وقاد فيتوريا منتخب مصر للفوز في 12 مباريات مقابل الهزيمة في مباراة واحدة والتعادل في 5 لقاءات.

وفاز منتخب مصر مع فيتوريا علي النيجر وليبيريا بنفس النتيجة 3-0 وبلجيكا 2-1 علي التوالي في مباريات ودية, فضلًا عن الفوز على مالاوي ذهابًا وإيابًا في تصفيات أمم أفريقيا بنتيجتي 2-0 ، 4-0، ثم الانتصار علي غينيا بنتيجة 2-1، قبل الفوز على جنوب السودان في ودية دولية بنتيجه 3-0.

كما فاز منتخب مصر مع فيتوريا علي اثيوبيا 1-0 قبل الخسارة الوحيدة أمام تونس وديًا بنتيجة 1-3.

مصر وزامبيا

وخلال الأجندة الدولية في أكتوبر من العام الماضي، نجح روي فيتوريا في تحقيق الفوز مع المنتخب علي زامبيا بنتيجة 1-0، ثم التعادل أمام الجزائر بنتيجة 1-1.

مصر وتونس

وفي تصفيات كأس العالم حقق منتخب مصر الفوز علي جيبوتي بنتيجة 6-0، ثم الانتصار علي سيراليون بنتيجة 2-0 ، قبل الانتصار علي تنزانيا بنتيجة 2-0 وديًا في البروفة الأخيرة قبل أمم أفريقيا.

مصر وغانا

وخلال بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في كوت ديفوار تعادل منتخب مصر في ثلاث مباريات متتالية في دور المجموعات أمام كلا من موزمبيق وغانا وكاب فيردي بنتيجة واحدة 2-2 قبل التعادل مع الكونغو الديمقراطية 1-1 في ثمن النهائي والخسارة بركلات الترجيح.

وسجل لاعبو منتخب مصر تحت قيادة فيتوريا، 40 هدفًا، ولم تتلقي شباكه سوي 14 هدفًا.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

- يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم دورة ودية دولية "Winsunited Cup " في الفترة من 22 حتي 26 مارس المقبل بدولة الإمارات، تضم منتخبات كرواتيا وصيف بطولة كأس العالم 2018، ومنتخب تونس ونيوزيلندا.

وتنطلق مباريات البطولة يوم 22 مارس المقبل، علي أن يتقابل الخاسران من الجولة الأولي لتحديد صاحب المركزين الثالث والرابع يوم 25 مارس، بينما يتأهل الفائزان للمباراة النهائية للعب على المركزين الأول والثاني يوم 26 مارس.

- ورسميًا يستكمل منتخب مصر مبارياته بتصفيات أفريقيا والمؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، حيث من المقرّر أن يواجه نظيره بوركينا فاسو في يونيو المقبل.