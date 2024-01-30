هدد بالرحيل| الأهلي يتراجع عن ضم أبوجبل بسبب الشناوي.. وعلي لطفي البديل

بعد أقل من 24 ساعة من الإعلان عن تعاقد الأهلي مع حارس مرمى البنك الأهلي ومنتخب مصر محمد أبو جبل، قرر الأهلي التراجع عن الصفقة؛ لتبدأ التكهنات بإدخال اسم محمد الشناوي كأحد أسباب تراجع الأهلي عن الصفقة.

الأهلي يتراجع عن ضم محمد أبو جبل

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن النادي الأهلي تراجع عن صفقة ضم محمد أبو جبل حارس مرمى نادي البنك الأهلي، قبل ساعات من جلسة التوقيع النهائية.

التراجع عن ضم ابو جبل

وكان الأهلي قد أجرى مفاوضات مع إدارة نادي البنك الأهلي، لضم أبو جبل إلى صفوف الفريق حتى نهاية الموسم الجاري على سبيل الإعارة.

وقال المصدر لـ صدى البلد: "إدارة الأهلي أنهت كافة الأمور التفاوضية لضم أبو جبل من البنك الأهلي، والذي بدوره أتم اتفاقه لضم محمود الزنفلي من الداخلية لتعويض غياب أبو جبل".

التراجع قبل التوقيع بساعة

أضاف المصدر: "كان من المفترض أن تكون هناك جلسة لتوقيع عقود الإعارة، لكن قبلها بساعة أخطر مسئولو الأهلي فريق البنك الأهلي بالاعتذار".

محمد أبو جبل

وأوضح، أن تراجع الأهلي عن إتمام الصفقة له أبعاد أخرى ليست مرتبطة بأي شخص سواء أبو جبل نفسه أو محمود كهربا".

كواليس التراجع عن الصفقة وعلاقة الشناوي وكهربا

كشف مصدر النادي الأهلي عن كواليس رفض التعاقد مع أبو جبل، مشيرا إلى أنه بالتأكيد هناك عدة روايات ترددت في الساعات الماضية غير صحيحة، خاصة أن الأهلي لا يُدار بعشوائية.

الشناوي مصابا

وأضاف المصدر: "ما تردد عن رفض الشناوي لتواجد أبو جبل يفتقر إلى الدقة، حيث لم يرفض الشناوي فكرة التعاقد في حد ذاتها، لكنه رجّح أن يكون التعاقد مع علي لطفي الذي اعتاد على أسلوب التعامل في الأهلي، إضافة إلى أنه حارس جيد".

وتابع: "محمد الشناوي ألمح خلال حديثه إلى تضحيته بعرض النصر السعودي بمبلغ خيالي نزولا على رغبة الأهلي باستمراره، وفي حال التعاقد مع أبو جبل مع وجود بند بأحقية الأهلي في شرائه؛ طلب أن يتم السماح له بالرحيل إلى أحد الأندية السعودية التي طلبت التعاقد معه حتى بعد إصابته".

كهربا

وأكد المصدر، أن لاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا، ليس له علاقة بالأمر، وأن كل ما في الأمر هو أنه نقل إلى مسئولي الأهلي أن أسلوب تعامل أبو جبل داخل غرفة خلع الملابس لا تليق بقيم الأهلي، وهو ما أكده عدد كبير من نجوم الأهلي لمسئولي النادي والجهاز الفني".

علي لطفي في الأهلي خلال ساعات

وواصل المصدر: "أنه بعد الأخذ في الاعتبار رأي كابتن الفريق محمد الشناوي، قرر الأهلي عقد جلسة تفاوضية مع زد لضم علي لطفي حارس المرمى، وإعادته لمدة 6 أشهر".

علي لطفي

وأتم المصدر تصريحاته: "الأهلي تواصل بالفعل مع علي لطفي اليوم ووافق الأخير على العودة معارا، وخلال ساعات سيتم توقيع العقود لقيد على لطفي في القائمة الافريقية مع وسام أبو علي الوافد الجديد على القلعة الحمراء".

ميشيل يانكون رفض أبو جبل

كشف مصدر بالجهاز الفني للنادي الأهلي، عن رفض ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى لفكرة التعاقد مع محمد أبو جبل، مؤكدا أن محمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا كان الترشيح الأول.

ميشيل يانكون

وأضاف المصدر، أنه بالرجوع إلى مارسيل كولر، أكد ثقته في مصطفى شوبير، ورحب بعودة علي لطفي، خاصة أنه يقدم مستويات جيدة مع فريق زد.

قائد الفريق يهدد بالرحيل

تردد خلال الساعات الماضية، أن محمد الشناوي هدد بالرحيل حال إتمام صفقة انتقال أبو جبل للأهلي.

كابتن الاهلي

وأكد مصدر بالأهلي، أن محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي، تواصل مع الجهاز الفني وأكد رحيله نهاية الموسم حال إتمام صفقة محمد أبو جبل.

ابو جبل

وأضاف قائد الأهلي، انه لا يقبل بتواجد أبو جبل معه في نفس المركز، خصوصا أن حارس البنك الأهلي كثير الأزمات معه في معسكرات منتخب مصر.

حارس زد

كما تواصل الشناوي أيضا مع إدارة الأهلي بشكل مباشر، لإخطارهم بالأمر، وهو ما تسبب في التراجع عن ضم أبو جبل واللجوء إلى علي لطفي.