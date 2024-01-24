فيفا يصدم ليفربول| منع صلاح من المشاركة مع الريدز.. وكلوب يحرج اتحاد الكرة

سافر محمد صلاح قائد منتخب مصر إلى إنجلترا، صباح اليوم الأربعاء؛ لتلقي العلاج مع نادي ليفربول، حيث يأمل النادي الإنجليزي في تعافي نجمه محمد صلاح في الوقت المناسب، للالتحاق بمباراتي تشيلسي وأرسنال.

فيفا يصدم نادي ليفربول

تشير لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى أن محمد صلاح لا يمكنه المشاركة مع ناديه، في أثناء خوض منتخب مصر منافسات الأمم الإفريقية، دون الحصول على موافقة الاتحاد المصري لكرة القدم.

صلاح وكلوب

وجاء نص المادة الخامسة بـ"محلق انضمام اللاعبين للمنتخبات الوطنية"، كالآتي: "اللاعب الذي تم استدعاؤه من قبل اتحاده لأحد الفرق الممثلة له، ما لم يتفق الاتحاد المعني على خلاف ذلك، لا يحق له اللعب للنادي الذي تم تسجيله فيه خلال الفترة التي تم إطلاق سراحه فيها أو كان ينبغي له ذلك، وقد لا يتم إطلاق سراحه وفقاً لأحكام هذا الملحق، إضافة إلى فترة إضافية مدتها 5 أيام".

ميدو يهاجم اتحاد الكرة

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي تعمد الإعلان عن خطة عودة محمد صلاح، نجم فريقه إلى إنجلترا قبل البيان الرسمي من اتحاد الكرة المصري.

ميدو

وقال أحمد حسام ميدو، في تصريحات تلفزيونية: «هناك سوء إدارة في الأزمات داخل اتحاد الكرة، والمسئولون في الجبلاية لا يعترفون بأخطائهم».

يورجن كلوب وصلاح

مجلس اتحاد الكرة

وأضاف: «يورجن كلوب لم يتحدث عن أزمة صلاح صدفة، كان ينوي أن يقول ذلك في المؤتمر الصحفي.. (بيلبس) اتحاد الكرة لأنه وجد أمامه مسؤولين هواة، مصر بلد كبيرة في كرة القدم، ومنتخب مصر كبير، وهؤلاء المسؤولون يجب حسابهم».

صلاح يقطع عهدا على نفسه

وعد محمد صلاح، كابتن منتخب مصر الأول، ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، زملاءه بالمنتخب بالعودة للمعسكر حال التأهل إلى نهائي أمم إفريقيا بكوت ديفوار، سواء كلاعب بعد شفائه من الإصابة، أو كداعم خارج الخطوط إذا لم يكتمل شفاؤه.

صلاح

ونقل «صلاح» لزملائه قبل مغادرة معسكر الفراعنة، متوجهًا من كوت ديفوار إلى إنجلترا، لاستكمال برنامج علاجه من العضلة الخلفية، إنه يتمنى العودة سريعا لمشاركتهم رحلة التحدي والإصرار على الفوز بلقب أمم إفريقيا.

حفل وداع لمحمد صلاح عقب الصعود لدور الـ16

وجه خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس بعثة منتخب مصر بكوت ديفوار، دعوة لجميع أفراد البعثة، لحضور «عزومة عشاء» بأحد المطاعم القريبة من فندق الإقامة بأبيدجان، لتوديع نجم الفريق محمد صلاح، قبل سفره للندن لاستكمال علاجه.

حفل وداع صلاح

وشهدت العزومة وجود محمد صلاح، قبل سفره، إلى إنجلترا، من أجل استكمال برنامجه العلاجي مع فريق ليفربول.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

يواجه منتخب مصر، في العاشرة من مساء يوم الأحد المُقبل، بتوقيت القاهرة، صاحب المركز الثاني بالمجموعة السادسة التي تضم كلاً من: (المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا).

لاعبو مصر

وصعد منتخب مصر إلى دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية، كثاني المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط، بعد التعادل في 3 مباريات أمام موزمبيق وغانا وكاب فيردي بنفس النتيجة 2-2.