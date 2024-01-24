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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

حب أم رد للجميل|هل تعيد الأزمة الصحية للعوضي الحياة من جديد مع ياسمين عبدالعزيز؟

العوضي وياسمين عبدالعزيز
العوضي وياسمين عبدالعزيز

تصدَّر خبر نقل الفنان أحمد العوضي إلى المستشفى، مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية لم يعلن عن تفاصيلها حتى الآن، حيث تداول البعض أن تعرض أحمد العوضي لأزمة صحية بعد أسبوع من انفصاله عن الفنانة ياسمين عبد العزيز ، وذلك نتيجة حبه الشديد لها -كما وصف رواد السوشيال ميديا.

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ياسمين عبدالعزيز تزور أحمد العوضي

البداية كانت عندما نشر السيناريست محمود حمدان، مؤلف مسلسل أحمد العوضى الجديد "حق عرب"، منشورًا على حسابه بموقع فيسبوك جاء فيه: "دعواتكم لأخويا أحمد العوضى بالشفاء، أحمد ممنوع عنه الزيارات، وهو محجوز فى المستشفى بقاله يومين لصعوبة حالته" قبل أن يحذف المنشور بعد دقائق من كتابته.

العوضي وياسمين

وأوضح “حمدان”، أن الفنان أحمد العوضي، ضغط على نفسه بشكل كبير في التصوير خلال هذا اليوم مما أدى إلى سقوطه في اللوكيشن، وبعد عودته للمنزل تعرض لانتكاسة هناك، لذلك تم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

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رد جميل أم استئناف للحياة الزوجية؟

ربط البعض بين زيارة ياسمين للعوضي، وإمكانية عودة الحياة إلى مسارها الأول بينهما، وأن يعودا لاستئناف الحياة الزوجية بينهما.

ياسمين والعوضي

وتساءل عدد من المتابعين عن إمكانية أن تكون زيارة ياسمين للعوضي ردًا للجميل، بعد أن ساندها بشدة في فترة مرضها في بداية زواجهما، حيث انقطع عن العمل وتفرغ لرعايتها في سويسرا، وظل يطالب جمهورهما بالدعاء لها.

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فيديوهات مضيع عليها الباقة

كان “العوضي” قد تفاعل مع الشائعات التي تتردد عنه من حين للآخر، بشأن كواليس انفصاله عن الفنانة ياسمين عبدالعزيز، إذ يُقال من فترة للأخرى شائعة جديدة عنهما.

وأعاد الفنان أحمد العوضي، نشر فيديو به قصة من تأليف مروجي الشائعات بشأن مطالبته بالعودة إلى ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابه الرسمي بـ «فيسبوك»، وعلق عليه بطريقة كوميدية قائلًا: «الفيديوهات اللي مضيع عليها الباقة».

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تفاعل الجمهور مع منشور العوضي

وتفاعل الجمهور مع منشور العوضي، بعضهم بالضحك، وآخرون دعوا أن يعود مرة أخرى للفنانة ياسمين عبدالعزيز.


إذ جاءت التعليقات: «إن شاء الله ترجعوا لبعض»، وكتبت أخرى: «والله هترجعوا قلبي حاسس بـ كده إن شاء الله»، وكتبت متابعة: «أنا مش عارفة مين اللي حسدكو والله ده أنا كنت لسه بتفرج على اللي ملوش كبير ومبهورة بالأداء بتاعكم ربنا يجمعكم تاني».

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