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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

ساعات مرعبة بحياة بيومي فؤاد.. ما علاقة حالته الصحية بفشل فيلمه والجنسية السعودية؟

صدى البلد

أعلن محمد نجل الفنان بيومي فؤاد، نقل والده لأحد المستشفيات الكبرى، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، حيث ظهر بيومي فؤاد في الصور التي نشرها نجله عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وهو على جهاز التنفس الصناعي بعد أن تعرض لوعكة صحية شديدة.

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بيومي فؤاد على جهاز التنفس بعد وعكة صحية

وكشف مصدر مقرب من بيومي فؤاد، تفاصيل الحالة الصحية للفنان، بعد أن تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها لأحد المستشفيات الكبرى، حيث تم وضعه على الفور على جهاز التنفس الصناعي، بعد شعور الفنان بضيق في التنفس.

بيومي فؤاد على جهاز تنفس

وقال المصدر، ان الفنان تعرض لمشكلة في التنفس أدت إلى نقله للمستشفى فورًا، وكان في حالة إعياء شديدة، وتم عمل اللازم له وعاد الى منزله، مع التوصية بالراحة التامة.

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علاقة الحالة الصحية لبيومي بالضغط الجماهيري

وغاب بيومي فؤاد عن حضور العرض الخاص لفيلم الإسكندراني، الذي أقيم في القاهرة خلال الأيام الماضية، وذلك بعد أزمته الأخيرة وهجومه على الفنان محمد سلام، لاعتذار الأخير عن المشاركة في مسرحية زواج اصطناعي، وانتقده الجمهور بشكل كبير، وتعرض بيومي فؤاد وقتها لهجوم لاذع، وظل متصدرًا التريند لعدة أيام.

بيومي يهاجم محمد سلام

ويرجع سبب أزمة بيومي فؤاد ومحمد سلام، إلى اعتذار الأخير عن المشاركة في تقديم مسرحية ترفيهية، بسبب حزنه على قتل العديد من الأطفال الأبرياء على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

محمد سلام

وهاجم بيومي فؤاد وقتها محمد سلام، في فيديو له على خشبة المسرح بالسعودية، ظهر فيه وهو يقول إن الفنان له الحق في أن يعتذر عن العمل، لكن ليس له الحق في أن يقلل من شأن العمل أو زملائه، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا وعرضه للانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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هل يسعى بيومي للحصول على الجنسية السعودية؟

رغم غياب بيومي عن العرض الخاص لفيلم الاسكندراني بالقاهيرة، إلا أنه حضر العرض الخاص للفيلم في السعودية، برفقة أحمد العوضي، والمخرج خالد يوسف، ومحمود حافظ، وغيرهم من أبطال العمل.

بيومي وصناع فيلم الاسكندراني في المملكة

وفتح حضور بيومي للعرض الخاص للفيلم في المملكة، وهجومه السابق على زميله، باب التكهنات التي تشير إلى سعي بيومي للحصول على الجنسية السعودية، أسوة بالإعلامي عمرو أديب والموسيقار هاني فرحات،  دون أن يصدر تصريح رسمي من الفنان بالتأكيد أو النفي.

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رفع فيلم بيومي فؤاد من دور العرض

وقررت دور العرض السينمائي، رفع فيلم «كارت شحن» من شاشاتها، بطولة الفنان بيومي فؤاد، بعد أسبوعي عرض فقط، بسبب ضعف الإقبال الجماهيري وتذيله شباك التذاكر يوميًا منذ انطلاق عرضه.

وحقق فيلم كارت شحن، إيرادات بلغت 122 ألف جنيه فقط الأسبوع الماضي، مكتفيًا بإجمالي مليون و 26 ألف جنيه.

ساعات الرعب في حياة بيومي فؤاد علاقة حالته الصحية بفشل فيلمه الجنسية السعودية نجل الفنان بيومي فؤاد جهاز التنفس الصناعي كارت شحن محمد سلام

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