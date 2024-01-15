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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

الموهوب يستقر في تركيا.. ماذا حدث بالاجتماع العاصف داخل الأهلي؟.. وهؤلاء يرحلون

صدى البلد

لا تزال جماهير الأهلي تتغنى بإنجازات الإدارة؛ بعد الفوز بصفقة الدوري الممتاز، عمر كمال عبد الواحد، وكذلك تحقيق أمل الجماهير في وجود رأس حربة صريح، بعد فترة طويلة، بوصول الفلسطيني وسام أبو علي ومشاهدة الجمهور له في التدريبات، إضافة إلى مناقشة ملف الراحلين عن الفريق.

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اجتماع عاصف بالقلعة الحمراء

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، جلسة، مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول، اليوم؛ لحسم العديد من الملفات الخاصة بالفريق، سواء المتعلقة بالصفقات أو العروض التي وصلت لاستعارة بعض اللاعبين في يناير الجاري.

اجتماع الاهلي

وكشف مصدر داخل الأهلي، أن الاجتماع شهد مناقشة حسم إقامة معسكر لفريق الكرة، نهاية الشهر الجاري، خلال فترة التوقف، وبحث موقف الصفقات الشتوية الجديدة، بعد ضم الفلسطيني وسام أبو علي، وعمر كمال عبد الواحد.

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انضمام 6 لاعبين في الأهلي للقائمة الإفريقية

أضاف المصدر، أن الجلسة حسمت القرار الفني حول الاستقرار على الأسماء التي سيتم قيدها في قائمة الفريق الإفريقية خلال فترة القيد الثانية، إذ قيَّد الأهلي 34 لاعبا في قائمته القارية، ويحق له قيد 6 لاعبين آخرين، من بينهم عمر كمال عبد الواحد، والمهاجم وسام أبو علي.

وسام أبو علي 

وأشار المصدر، إلى أن الجلسة شهدت حسم مصير 5 لاعبين دفعة واحدة، سواء بالبقاء، أو الإعارة، أو البيع النهائي، حسب العروض التي وصلت النادي مؤخرا عن طريق وكلاء اللاعبين.

الراحلون عن الأهلي

أشار المصدر، إلى أن الإدارة استقرت على رحيل 5 لاعبين، بعد مناقشة كولر، وهم كل من:

1- خالد عبدالفتاح.

2- محمد الضاوي كريستو.

3- أحمد عبد القادر. 

4- صلاح محسن.

5- محمود متولي.

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تفاصيل ضم عمر كمال عبد الواحد

أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد، لاعب مودرن فيوتشر، لمدة 3 سنوات ونصف، مع إمكانية إضافة موسم آخر، وذلك مقابل إعارة الثلاثي “محمد زعلوك، عبد الرحمن رشدان، أحمد خالد كباكا”.

عمر كمال عبد الواحد 

وأنهى توفيق- بعد الرجوع إلى محمود الخطيب رئيس النادي، والمشرف العام على الكرة- الإجراءات الإدارية الخاصة بانتقال اللاعب، الذي يتواجد حاليًا ضمن صفوف المنتخب الوطني، في كوت ديفوار؛ لخوض مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

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هل يرحل الموهوب إلى الدوري التركي؟

استقرت لجنة التخطيط بنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، على تأجيل الرد على العرض التركي لرحيل أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول، خلال الميركاتو الشتوي في يناير الجاري.

موهوب الاهلي

وكشف مصدر داخل الأهلي، أن أحمد عبد القادر تلقى عرضًا جادًا من نادي هاتاي سبور التركي، للحصول على خدماته على سبيل الإعارة لمدة الموسم، مقابل 400 ألف دولار، مع وجود بند يسمح بشراء عقد اللاعب نهائيا، بعد انتهاء فترة الإعارة.

لاعب الأهلي أحمد عبد القادر 

وأضاف المصدر، أن اللجنة رفضت العرض المادي وطلبت زيادة قيمة الإعارة للموافقة على رحيل اللاعب في الميركاتو الشتوي الجاري، خاصة أنها ترغب في بيعه بشكل نهائي، بعدما حصلت على الضوء الأخضر من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، للاستغناء عن اللاعب.

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شرط الأهلي لرحيل أحمد عبد القادر للدوري التركي

أشار المصدر، إلى أن لجنة التخطيط حددت 600 ألف دولار قيمة الإعارة لمدة موسم، و450 ألف دولار لمدة 6 أشهر، و3 ملايين دولار لبيعه بشكل نهائي.

أحمد عبد القادر 

وأوضح المصدر أن اللجنة أخطرت اللاعب ووكيله عن طريق أمير توفيق، مدير التعاقدات، الذي اشترط الحصول على عرض رسمي من الفريق التركي، والعرض المالي الأخير لحسم المفاوضات قبل نهاية الانتقالات الشتوية الجارية.

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عبد القادر وكريستو ينفذان برنامجا تأهيليا

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته، أمس، على ملعب التتش في مقر الجزيرة، تحت قيادة ‏كولر والجهاز الفني؛ استعدادًا للمرحلة المقبلة.‏

مران الاهلي

وأدى اللاعبون، فقرة بدنية في بداية فقرات المران، تبعها الجهاز الفني بالجزء الخاص بتدريبات الكرة.

فيما أدى حراس المرمى ‏تدريبات منفردة تحت إشراف ميشل يانكون، مدرب الحراس.‏

عبد القادر 
كريستو 

وواصل أحمد عبد القادر، ومحمد الضاوي كريستو، وأحمد نبيل كوكا، تنفيذ برنامجهم التأهيلي على ‏هامش المران، وفقًا للبرنامج الخاص بكل لاعب.‏

وسام أبو علي محمود الخطيب الأهلى النادي الأهلي ملف الراحلين

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