أفضل من أنجبت الملاعب..لماذا قرر أحسن لاعب كرة قدم في العالم الاعتزال فجأة؟

استقبل الجمهور العربي، خاصة جيلي الثمانينيات والتسعينيات، خبرا حزينا، بعد الإعلان عن توقف سلسلة الكابتن ماجد، الذي يرتبط بذكريات رائعة مع الذين تربوا ونشأوا مع هذه السلسلة الرائعة.

اعتزال كابتن ماجد بعد 43 عاما في الملاعب

أعلن مؤلف سلسلة الرسوم المتحركة اليابانية لكرة القدم «الكابتن تسوباسا»، المعروفة في البلدان العربية باسم الكابتن ماجد، عن انتهاء عرض العمل يوم الجمعة الماضي، بعد 43 عاما من إطلاق هذا العمل، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في جميع أنحاء العالم.

المؤلف الياباني يوتشي تاكاهاشي

ونُشرت قصة الكابتن تسوباسا لأول مرة عام 1981 في مجلة «شونن جامب» الأسبوعية اليابانية، وكانت مصدر إلهام للاعبين أصبحوا أساطير في كرة القدم، أمثال زين الدين زيدان وليونيل ميسي ورونالدو وكيليان مبابي.

سر التعجيل بإعتزال كابتن ماجد

رغم إعلان المؤلف الياباني يوتشي تاكاهاشي، في العدد الأخير لمجلة «الكابتن تسوباسا»، أن المسلسل سينتهي في بداية أبريل المقبل، إلا أنه أوضح أن قرار التعجيل يعود إلى تدهور حالته الصحية.

المؤلف الياباني

وكتب «الكابتن تسوباسا»، رسالة إلى القراء، قائلا: «لم يكن من السهل اتخاذ هذا القرار الذي قد يخيب ويحزن أولئك الذين يستمتعون بقراءة الكابتن تسوباسا، ولكن أتمنى أن تتفهموا قراري».

بداية احتراف الكابتن ماجد

صدرت السلسلة أولًا عام 1981 على يد يوتشي تاكاهاشي، وحققت شعبية كبيرة وقتها، وحكت قصة البطل تسوباسا اوزورا «Tsubasa Ozora» الذي يحلم أن يكون اللاعب رقم واحد في العالم.

لم تخل سلسلة كابتن تسوباسا، شأن أي إينمي آخر، من الخيال الياباني الواسع، حيث ستجد الكثير من الضربات القوية جدًا والتي من المستحيل تطبيقها على أرض الواقع، مثل ضربة الكابتن هيوجا التي يستحيل على الحارس مسكها، وأحيانًا تمزق شباك المرمى.

كابتن ماجد

ومع الشعبية التي حققها الكابتن تسوباسا في اليابان، أيضًا حصل على الشعبية نفسها في دول أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط، وفي عالمنا العربي.

سر تسمية الكابتن ماجد ؟

عُرف الإنيمي المدبلج بالعربية باسم كابتن ماجد على اسم اللاعب العربي السعودي ماجد عبدالله، الذي كان اسمه يطلق على بعض مجلات الأطفال في الوطن العربي، فكانت التسمية مناسبة للمسلسل الموجه للصغار، وقد اختار الاسم مالك الشركة العالمية المنتجة للنسخة العربية المدبلجة من المسلسل المخرج عبدالله المحيسن.

اللاعب العربي السعودي ماجد عبدالله

بعد النجاح الذي حققه الإنيمي في العالم، سارعت شركة الألعاب تيكمو بصنع لعبة على جهاز نينتيندو Famicom (أو الـNES)، وقد حققت اللعبة نجاحًا، حالها مثل الإنيمي في اليابان وأمريكا، وكما أن الجزء الثاني من اللعبة صدر بالعربي، وعلى هذا كانت لعبة كابتن ماجد من أول الألعاب التي صدرت باللغة العربية.

مشوار حلقات كابتن ماجد

يتكون الإنيمي من 128 حلقة، ويسرد قصة طفل مغرم بكرة القدم يدعى «اوزورا تسوباسا» وهو الاسم الياباني ويعني «أجنحة السماء الزرقاء» أو «ماجد كامل» في الدبلجة يصل لمدينة نيشيزاوا «المجد في الدبلجة»، ويتعرف على رفاق جدد في لعب كرة القدم.

مهارة كابتن ماجد

ينتهي الأنيمي بحصول اليابان، أو منتخب العرب في النسخة العربية على كأس العالم للشبان دون 17 سنة.

ماجد

أنتجت نسخة عربية لهذا الإنيمي سنة 1990 بدبلجة أردنية حتى الحلقة 55 بأسماء عربية، ثم بدبلجة سورية تحت اسم «الجزء الثاني» غطت باقي الحلقات الـ 73 حلقة من 56 إلى 128 واحتفظت بالأسماء المعربة نفسها.

كابتن ماجد مع فريقه

وفى عام 1990 وقع إنتاج سلسلة 14 حلقة إضافية تحت اسم "كابتن تسوباسا الجديد"، تتضمن باقي الأحداث منذ ذهاب ماجد إلى البرازيل حتى احترافه هناك، لكن لم تتم دبلجتها للعربية.