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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أزمة المهاجم الدنماركي صداع في رأس كولر.. تفاصيل جلسة مدرب الأهلي مع لجنة التخطيط

صدى البلد

عقد مارسيل كولر، جلسة، مع لجنة التخطيط بالنادي الأهلي؛ لبحث متطلبات النادي خلال الفترة المقبلة، حيث تحدث عن اللاعبين الذين سيرحلون على سبيل الإعارة، وعلى سبيل البيع النهائي، وفي مقدمتهم رحيل أحمد عبد القادر وصلاح محسن، إلى جانب علاج أزمة مهاجم الفريق.

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مهاجم جديد في الطريق للأهلي

بات وسام أبو علي لاعب فريق سيريس السويدي على رأس قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام إلى صفوف النادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوي، وذلك من أجل دعم الخط الهجومي للفريق.

ودخلت إدارة الأهلي، في مفاوضات جادة مع الدنماركى من أصل فلسطيني وسام أبو علي، لضمه خلال الشتاء، حيث جاءت المفاوضات في الوقت الذي أعلن فيه نادي جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي رحيل البرازيلي سوزا الذي ظل هدفًا للمارد الأحمر لفترات طويلة.

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مميزات المهاجم الدنماركي

أكد أحمد حسام عوض، عضو شركة الكرة في الأهلي، أن الصفقة المحتملة وسام أبو علي عمره أقل من «24 عاما» وهو ما يسمح له بالظهور البدني القوي على أقل تقدير، والاستجابة للتطور الخططي.

ويتميز الفلسطيني بتواجده في الملاعب خلال الفترات الأخيرة، حيث شارك وسام أبو علي في 16 مباراة مع سيريس هذا الموسم، سجل خلالها 10 أهدف وصنع هدفًا، وتوج بجائزة لاعب العام في الدورى السويدي.

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400 ألف دولار تفصل اللاعب عن الاهلي

تقدم النادي الأهلي، بعرض مالي وصل إلى مليون و100 ألف دولار في وقت سابق، إلا أن إدارة نادي سيريس السويدي تمسكت برفع المقابل المادي ليصل إلى مليون و600 ألف دولار أي ما يساوي 50 مليون جنيه.

يأتي تمسك النادي السويدي بمطالبه، خاصة أن النادي تلقى عرضا من نادي أخر بمقابل مادي مليون و400 ألف دولار.

ونجح مسؤولو النادي الأهلي، في الحصول على توقيع وسام أبو علي «أون لاين» وذلك بعد الاتفاق على كافة التفاصيل التعاقدية الخاصة باللاعب، إذ وقع اللاعب لمدة 4 سنوات مقبلة، ويحصل خلال الموسم الواحد على راتب يقارب المليون دولار.

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من هو وسام أبو علي صفقة الأهلي المحتملة؟

- يحتفل وسام أبو علي بعامه الـ25 في شهر يناير الحالي 2024.

- اللاعب من مواليد الدنمارك، وله أصول فلسطينية إذ يحمل الجنسيتين.

- لم يمثل منتخب الدنمارك أو فلسطين الأول، لكنه ظهر مع منتخبات الشباب والناشئين في الدنمارك.

- شارك هذا الموسم في 16 مباراة مع سيريس سجل خلالها 10 أهدف وصنع هدفًا.

- توج بجائزة لاعب العام في الدورى السويدي.

- يرتبط بعقد مع ناديه السويدي حتى يونيو 2027.

- انضم اللاعب في العام الماضي من نادي فيندسيسيل الدنماركي بمقابل يقدر بـ250 ألف دولار فقط.

- قيمته التسويقية 1.5 مليون يورو.

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مكالمة الخطيب وأبو علي تقرب مروان حمدي من الأهلي

دخل مروان حمدي مهاجم النادي المصري، ضمن القائمة المبدئية المرشحة للانضمام إلى صفوف المارد الأحمر، في ظل إعراب مارسيل كولر في جلسات سابقة مع الإدارة على إعجابه بقدرات اللاعب، خاصة قدرته على إنهاء المحاولات الهجومية بشكل جيد.

وأجرى محمود الخطيب مكالمة هاتفية مع كامل أبوعلي رئيس النادي المصري، لطرح فكرة الحصول على خدمات مروان حمدي، ومعرفة طلبات المصري، خاصة أن اللاعب من بين المغضوب عليهم في النادي.

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شروط المصري للتفريط في مروان حمدي

اشترط كامل أبو علي، الحصول على 30 مليون جنيه للاستغناء عن خدمات اللاعب في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وطرح الخطيب فكرة دخول لاعبين من الأهلي في الصفقة لتقليل المتطلبات المادية، فيما لم يتم التوصل لاتفاق نهائي حتى الآن.

واقترحت لجنة التخطيط فكرة تأجيل التعاقد مع مروان حمدي للموسم الجديد، نظرًا لاقتراب الفلسطيني وسام أبو علي، إلى جانب إعطاء فرصة أكبر للوقوف  على مستواه.

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