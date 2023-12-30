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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أسرع ارتفاع وانخفاض في تاريخه| ما المتحكم في سعر الذهب.. وتوقعات الأيام القادمة؟

صدى البلد

عاد سعر الذهب أمس، للارتفاع بحلول نهاية التعاملات ليرتفع 35 جنيها مرة واحدة، بعد أن تراجع في وقت سابق، بمنتصف تعاملات الصاغة لجميع الأعيرة، وتراجع معه سعر الجنيه الذهب بقيمة 1530جنيها، كما انخفض عيار 21 بنحو 190 جنيها.

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الذهب يعاود الارتفاع

بعد انخفاض الجرام نحو 75 جنيها خلال تعاملات صباح ومنتصف أمس،  عوض الذهب جزء من خسائره وارتفع بحلول التعاملات المسائية.

ارتفاع الذهب

وشهد الذهب خلال الأسبوع الماضي، ارتفاعات قوية في السوق المحلي لكن تجار قالوا إنها ارتفاعات وهمية وغير مبررة.

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أسباب ارتفاع سعر الذهب

قال أمير رزق، خبير المشغولات الذهبية، إن أسعار الذهب تتأثر بالبورصة العالمية والعرض والطلب وسعر الدولار بالسوق الموازية، موضحا أسباب ارتفاع سعر الذهب في مصر ، بقوله: «كل المصريين اليومين دول عايزين يشتروا سبايك ذهب لأنها بتكسب معاهم، وده سبب ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن «السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار هو عدم توافر الخامات بعد الإقبال الكبير على الشراء من جانب المواطنين».

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توقعات أسعار الذهب في 2024

تشير توقعات المحللين الاقتصاديين إلى أن سعر الذهب سيشهد ارتفاعًا في عام 2024، وسيصل في الربع الأول من العام ما بين 3500 و3600 جنيه لجرام عيار 21، وذلك لعدة عوامل، منها:

ذهب

1- استمرار التوترات الجيوسياسية، والتي تؤدي إلى ارتفاع الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين.

2- ارتفاع معدلات التضخم، والتي تؤدي إلى انخفاض قيمة العملات الورقية، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية كأصل استثماري.

3- توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، والتي تؤدي إلى انخفاض عائدات السندات، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية كبديل.

كانت أسعار الذهب في مصر شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال الأسبوع في منتصف الأسبوع الماضي ثم عادت إلى الانخفاض في نهاية الاسبوع، حيث سجل عيار 21 مستوى قياسيًا عند 3350 جنيهًا للجرام.

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أسعار الذهب اليوم السبت في محلات الصاغة

عيار 24: 3600 جنيهًا للبيع، مقابل 3571 جنيهًا للشراء.

عيار 22: 3300 جنيهًا للبيع، مقابل 3273 جنيهًا للشراء.

عيار 21: 3150 جنيهًا للبيع، مقابل 3125 جنيهًا للشراء.

عيار 18: 2700 جنيهًا للبيع، مقابل 2678 جنيهًا للشراء.

عيار 14: 2100 جنيهًا للبيع، مقابل 2083 جنيهًا للشراء.

عيار 12: 1800 جنيهًا للبيع، مقابل 1785 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 25200 جنيهًا للبيع، مقابل 25000 جنيهًا للشراء.

سبيكة ذهب

وبلغ سعر سبيكة الذهب عيار 24 اليوم 387875 جنيهًا.

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سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2064 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بانخفاض 0.04% اليوم الجمعة، وفق بيانات بلومبرج، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

أسرع ارتفاع وانخفاض سعر الذهب وتوقعات الأيام القادمة أسباب ارتفاع سعر الذهب سبيكة الذهب

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