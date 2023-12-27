7 لاعبين يطالبون بالرحيل.. تعديلات إجبارية في تشكيلة كولر أمام فيوتشر بنهائي السوبر

يلتقي النادي الأهلي، فريق فيوتشر، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد بن زايد في الإمارات، في نهائي كأس السوبر المصري، وسط غيابات مؤثرة في الفريق الأحمر، أهمها الشناوي حارس المرمى الأول للأهلي ومنتخب مصر، وكذلك ياسر إبراهيم المدافع الدولي.

تعديلات إجبارية في خطة مارسيل كولر

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على إجراء مجموعة من التعديلات الاجبارية في تشكيلة فريقه، قبل المواجهة النهائية التي ستجمعه بفريق فيوتشر في نهائي السوبر المصري على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

كولر

مصطفى شوبير في التشكيل الأساسي

أصبح من المؤكد دخول مصطفى شوبير إلى التشكيل الأساسي، وذلك بعد أن تعرض محمد الشناوي حارس وقائد الفريق إلى الإصابة خلال الشوط الأول من لقاء سيراميكا، الذي حسمه المارد الأحمر بهدف دون رد.

شوبير

ويعد شوبير البديل الأمثل في ظل نجاحه في الاختبارات السابقة التي تحمل فيها مسئولية حراسة مرمى القلعة الحمراء.

ياسر إبراهيم

ربيعة بدلًا من ياسر إبراهيم

من المقرّر أن يشارك رامي ربيعة بشكل طبيعي في التشكيل الأساسي، على حساب ياسر إبراهيم، بعد أن اشتكى من إصابة عضلية خلال نهاية الشوط الثاني أمام فريق سيراميكا.

رامي ربيعة

ولا يزال رامي ربيعة البديل الجاهز الذي يعتمد عليه كولر، على الرغم مز أنه كان من بين المرشحين للرحيل عن القلعة الحمراء، إلا أن تمسك كولر به جعله يكسب الرهان على المدافع الدولي.

طاهر محمد طاهر

«كهربا» يعود لقيادة الهجوم

أصبح من حكم المؤكد اعتماد مارسيل كولر على محمود عبد المنعم كهربا، كثالث التبديلات والتعديلات لقيادة خط هجوم الفريق، وتحديدا بعد أن تعثر طاهر محمد طاهر في تقديم نفسه بعد مشاركته في مركز 9 أمام سيراميكا.

كهربا

وأصبحت عودة كهربا مطلباً ملحاً، في ظل فشل موديست وصلاح محسن في قيادة هجوم الأهلي، ونفس الأمر بالنسبة للاعب طاهر محمد الذي فشل في ترجمة عدة فرص في لقاء سيراميكا.

عودة حسين الشحات إلى التشكيل الأساسي

رابع التعديلات في تشكيل النادي الأهلي سيكون حسين الشحات، حيث سيعود لقيادة مركز الجناح الأيسر، وذلك بعد أن تواجد على دكة البدلاء خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا، بينما يعود كريم فؤاد إلى دكة البدلاء.

حسين الشحات

واقتنع كولر، أن كريم فؤاد يكون أكثر فاعلية كبديل يتم الدفع به في الشوط الثاني كأحد الحلول، حيث لم تظهر خطورته كأساسي، أمام سيراميكا كليوباترا في المباراة الماضية.

7 لاعبين يطلبون الرحيل من النادي الأهلي

طالب 7 لاعبين من صفوف الفريق الكروي الأول للقلعة الحمراء، الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب عدم الحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسي، أو الدخول ضمن حسابات مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

واستقر النادي الأهلي على رحيل عدد من اللاعبين خلال الفترة المقبلة، وأن يكون هناك بدائل قوية في انتقالات يناير، بينما يتطلع الفريق أن يحقق العديد من النتائج الإيجابية على كافة الأصعدة.

قائمة المطالبين بالرحيل من جحيم كولر

كشف مصدر بالنادي الأهلي، عن وصول مطالب إلى إدارة التعاقدات بالأهلي، من بعض اللاعبين وعلى رأسهم أحمد عبد القادر، بالحصول على فرصة خارجية، بعد قدوم العديد من العروض الشفهية عبر الوكلاء.

احمد عبد القادر

صلاح محسن عايز يلعب أساسي

تقدم المهاجم صلاح محسن، بطلب إلى إدارة التعاقدات للسماح له بالرحيل، في ظل خروجه التام من حسابات مارسيل كولر.

صلاح محسن

ويرغب صلاح محسن في اللعب كأساسي، مشيرا إلى أنه لن يحصل على الفرصة في ظل وجود مارسيل كولر على رأس الجهاز الفني.

خالد عبد الفتاح يستفسر عن عدم مشاركته

طالب اللاعب خالد عبد الفتاح، الذي انتقل من سموحة السكندري إلى الأهلي، بتوضيح سبب عدم مشاركته مع الفريق، على الرغم من إجادته في الملعب في غير مكانه حال مشاركته.

خالد عبد الفتاح

ويرى عبد الفتاح، أن مكانه كلاعب في الجبهة اليمنى أصبح مكتظًا باللاعبين، حيث يعتمد كولر على محمد هاني أساسيا، في ظل وجود أكرم توفيق وكريم نيدفيد.



نيدفيد وكرسيتو يطالبان بحسم موقفهما

يتطلع كريم نيدفيد، لاعب الجبهة اليمنى في الأهلي، إلى حسم موقفه بعد العودة من الإعارة، في ظل عدم الاعتماد عليه بعد شفائه من الإصابة.

كريم نيدفيد

كريستو

في نفس السياق، أعلن التونسي محمد الضاوي كريستو عن رغبته في الرحيل عن الفريق الأحمر، بسبب شعوره بالغربة في مصر وتفضيله العودة إلى تونس مرة أخرى.

عروض اليو ديانج

أخطر أليو ديانج لاعب وسط الفريق، إدارة الأهلي بوجود عدد من العروض القوية له من جانب الأندية الخارجية، حيث أبلغه النادي الأهلي بأنه لن يفرط في أي من المقابل الخاص بالقيمة المادية المنتظرة التي تقابل قيمته السوقية المرتفعة والبالغة 4.5 مليون يورو.

اليو ديانج

وأصبح ديانج بعيدًا عن حسابات كولر في الفترة الأخيرة، في ظل الاعتماد على الشاب أحمد نبيل كوكا بجانب مروان عطية، إلى جانب عودة عمرو السوليه الذي يتم الدفع به في المباريات على حساب ديانج.

المدافع الصلب زهق من الركنة

طلب المدافع الدولي محمود متولي، بحسم موقفه خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد التعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

محمود متولي

كان متولي من بين اللاعبين الذين يعتد عليهم كولر بشكل أساسي في تشكيلة الأهلي، إلا أنه أصبح يتجاهله بعد العودة من الإصابة.