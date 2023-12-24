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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي الأكثر تتويجا.. كل ما تريد معرفته عن النسخة الجديدة للسوبر المصري

صدى البلد

تنتظر الجماهير المصرية انطلاق النسخة الحالية من السوبر المصري في شكلها الجديد، والتي ستكون مختلفة تمامًا عن النسخ الـ20 الماضية، وقد أعلن اتحاد الكرة بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، تغيير شكل السوبر المصري لتقام بين 4 أندية بدلا من ناديين فقط في أبوظبي لمدة 4 سنوات متتالية.

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الأهلي فاز في 12 نسخة

كانت بطولة كأس السوبر المصري في نسختها القديمة تتمثل في مباراة واحدة بين بطلي الدوري وكأس مصر، ويمتلك النادي الأهلي الرصيد الأكبر بالفوز بمواجهات كأس السوبر المصري برصيد 12 تتويجًا.

فوز الاهلي بالسوبر

وينص نظام البطولة الجديد عن أن تقام مباراة بين بطلي الدوري وكأس الرابطة، بينما تضم الثانية وصيف الدوري وبطل كأس مصر، أو من تأهل حسب نظام البطولة، والذي يقضي بأنه في حال تتويج أي فريق بالدوري وكأس مصر سيشارك وصيف كأس مصر في البطولة مباشرة، وفي حال فوز فريق ببطولتين أخريين سيتم اختيار فريق بناء على مركزه في الدوري.

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الأهلي في كأس السوبر المصري والزمالك محروم

يشارك الأهلي في السوبر المصري بجانب ثلاث فرق أخرى لأول مرة بالتاريخ، حيث تكون النسخة 21 من البطولة مختلفة تمامًا على غرار السوبر الإيطالي بمشاركة 4 فرق وهم النادي الأهلى ونادي بيراميدز، ونادي سيراميكا كليوباترا، ونادي مودرن فيوتشر.

الاهلي

وتم حرمان نادي الزمالك من المشاركة في هذه النسخة بسبب انسحابه من النسخة الأخيرة لكأس مصر، حيث شارك بيراميدز بديلًا للزمالك في مواجهة الأهلي.

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جوائز السوبر المصري

يحصد الفائز بلقب السوبر في نسخته الجديدة على 250 ألف دولار، ويكون نصيب الوصيف 125 ألف دولار، ويحصد المركز الثالث 75 ألف دولار، والمركز الرابع 50 ألف دولار.

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سيراميكا طمعان في الأهلي

يعاني النادي الأهلي من الإجهاد بسبب خوض 3 مباريات في كأس العالم للأندية في غضون 10 أيام، ومن المتوقع أن يعتمد مارسيل كولر بشكل أساسي في تشكيله على الفرنسي أنتوني موديست بسبب عدم مشاركته سوي دقائق معدودة في مباراة اتحاد جدة في المونديال قبل حصوله على البطاقة الحمراء.

الاهلي وسيراميكا

ويبحث فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي عن تحقيق الفوز الأول له على النادي الأهلي، حيث لم ينجح سيراميكا كليوباترا في الانتصار على النادي الأهلي في المباريات التي جمعت بين الفريقين من قبل، حيث فاز الأهلي في 5 مواجهات، وتعادلا في مباراتين.

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موعد مباراة الأهلي في كأس السوبر المصري 

تنطلق مباريات الدور نصف النهائي لكأس مصر بمواجهة بيراميدز وفيوتشر غدا الإثنين في تمام الساعة 3 مساء، وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا في تمام الساعة 7 مساء، على ملعب محمد بن زايد، بحسب القرعة التي أقيمت في القاهرة، على أن تقام مباراتي النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع يوم 28 ديسمبر 2023.

ويلتقي بيراميدز نظيره فيوتشر، في إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري لمحاولة تحقيق النصر والبحث عن اللقب الأول في تاريخه.

ويتطلع نادي فيوتشر للصعود للمباراة النهائية والبحث عن ثاني بطولاته بعد الفوز بكأس الرابطة المصرية في نسختها الأولى.

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