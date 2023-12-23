الأشرس قبل انتهاء العام| تحذيرات من طقس اليوم السبت.. الأكثر برودة لهذه الأسباب

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم، التى تتزامن مع ثانى أيام فصل الشتاء، مُتوفعة سقوط الأمطار الغزيرة على محافظة الإسكندرية وكفر الشيخ ومحافظات شمال الوجه البحرى ومناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، محذرة كذلك من نشاط في حركة الرياح المثيرة للأتربة، التي تتسبب بدورها انعدام الرؤية الأفقية في بعض المناطق، لنشهد تغيرًا ملحوظًا في درجات الحرارة.

انخفاض درجات الحرارة في ثاني أيام الشتاء

يسود اليوم السبت، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، معتدل على جنوب سيناء، وبارد ليلا على أغلب الأنحاء.

انخفاض درجات الحرارة

كما يشهد، نشاط رياح يزيد من الاحساس ببرودة الطقس على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة على فترات متقطعة.

أمطار على الإسكندرية والسواحل

تتوافر فرص سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة على فترات متقطعة.

أمطار في الإسكندرية

وأرجعت الأرصاد الجوية حالة الطقس في الإسكندرية بسبب نوة الفيضة الصغرى، التي تبدأ يوم 19 ديسمبر والتى تستمر 4 أيام، وتتسبّب في سقوط الأمطار الغزيرة والرياح الباردة، وهى المعروفة بالأكثر شراسة، وترتفع أمواج البحر وتتجاوز 3 أمتار .

تحذير من تعرض فئات بعينها لطقس اليوم

أوضحت الارصار، أن هناك فئات هم الأكثر تأثرًا بالتغيرات في الأحوال الجوية، التي نشهدها خلال الـ24 ساعة المقبلة، لذا وجب عليهم البقاء داخل المنزل باعتبارهم الأكثر تأثرا بطقس اليوم.

– كبار السن.

– مرضى حساسية الصدر.

– مرضى حساسية الجيوب الأنفية.

– الحوامل

– الأطفال

ارتداء الكمامة

ويجب على الفئات الموضحة، اتباع مجوعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية، لضمان بقائهم بصحة جيدة وتجنب الإصابة بالأمراض التنفسية، التي تنتشر بدورها مع هبوب الرياح المثيرة للأتربة، لذا يٌفضل لمرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج من المنزل.

– ضرورة ارتداء الكمامة في حالة إذ اضطر أحد الأشخاص الخروج، لتجنب دخول الأتربة إلى الرئتين، ليجد الشخص صعوبة في التنفس.

– إغلاق جميع النوافذ لضمان عدم دخول الأتربة إلى المنزل، التي تتسبب بدورها الإصابة بالأمراض التنفسية.

– الحرص على متابعة النشرات الإخبارية بصفة مستمرة، للوقوف بصفة دورية على هذه التغيرات لحظة بلحظة.

– ضرورة استخدام البخاخات الموصوفة من قبل الطبيب، لمرضى الجيوب الأنفية في مثل هذه الأجواء.

أقوى شتاء منذ 10 سنوات

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، آن سقوط الأمطار هذا العام، خاصة وقت ذروتها خلال فصول يناير وفبراير ومارس، سيكون غير المعتاد بسبب التأثر بظاهرة «النينو».

محمود القياتي

وأوضح القياتي، أن ظاهرة النينو تتسبب في أنماط مناخية غير معتادة، لذا فإن فصل الشتاء يختلف كثيرًا، وأن شهري يناير وفبراير هما ذروة فصل الشتاء من حيث الانخفاض في درجات الحرارة، ويعد الشتاء الاقوى منذ 10 سنوات.