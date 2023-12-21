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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بأمر كاف| لماذا تأجلت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك..وما هو الموعد الجديد؟

صدى البلد

ينتظر جمهور الكرة المصرية سنويا، مبارتي القمة بين الأهلي والزمالك، نظرا لكونها الناديين الأكثر شعبية وندية بين أندية الوطن العربي، ورغم انتظار جمهور الزمالك تحديدا لتلك المباراة، إلا أن وبسبب تضارب مواعيد الأهلي، الذي يشارك في كافة البطولات، وآخرها كأس العالم للأندية، تم اللجوء إلى الاتحاد الأفريقي لتحديد موعد المباراة.

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تأجيل قمة الأهلي والزمالك

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، تأجيل مباراة الأهلي والزمالك المحدد لها يوم 15 فبراير، بعد تحديد الاتحاد الافريقي "الكاف" مواعيد إقامة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في بطولة دوري ابطال افريقيا في احد يومي  16  أو 17 من نفس الشهر.

الأهلي والزمالك

وكان من المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره شباب بلوزداد، يوم الثلاثاء الماضي، الموافق 19 ديسمبر الجاري، في الجزائر، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، ولكن تم تأجيل المباراة رسميًا، وذلك نظرًا لوصول الأحمر إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.

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فيتوريا يعرقل إقامة المباراة مبكرا

قبل قرار الاتحاد الأفريقي بتأجيل لقاء القمة، اتجه تفكير بعض أعضاء رابطة الأندية إلى تفكير موعد المباراة إلى بداية شهر يناير، عقب عودة الأهلي من مباريات السوبر المصري في الإمارات.

منتخب مصر

واصطدم أصحاب الفكرة بقرار روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب، بعدم إقامة مباريات بداية من يوم 2 يناير، لإعطاء اللاعبين راحة أكبر قبل بدء معسكر المنتخب لبطولة أمم افريقيا، وهو ما وافق عليه مجلس رابطة الأندية.

فيتوريا

وتقرر أن تقام المباراة، في الأسبوع الأول من عودة منتخب مصر من بطولة أمم إفريقيا، وفقا لمشواره في البطولة.

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الأهلي جاهز لحصد برونزية مونديال الاندية

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم الخميس، في إطار استعداداته لمباراة مباراة أوراوا الياباني غد الجمعة، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية، المقرر لها الساعة الرابعة والنصف من عصرا، توقيت القاهرة على استاد الأمير عبد الله الفيصل بجدة.
 

ويحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني على مشاهدة ملخص لأداء الفريق الياباني مع لاعبي الأهلي عقب مران اليوم من أجل دراسته جيداً خاصة بعدما قدم أوراوا عروض قوية في بطولة كأس العالم للأندية حالياً بالفوز على ليون المكسيكي، بهدف دون رد سجله لاعبه أليكس شالك ، كما ظهر الفريق الياباني بمستوى قوي أمام منشستر سيتي الإنجليزي في نصف نهائي البطولة رغم فوز العملاق الإنجليزي بثلاثية نظيفة نظراً لفارق الخبرات والإمكانيات الشاسع بين الفريقين.

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