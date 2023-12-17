تخطى برشلونة.. الأهلي يطارد ريال مدريد على صدارة الأكثر تحقيقا للانتصارات بالمونديال

يسعى فريق الكرة الأول في النادي الأهلي، إلى تسطير تاريخ دولي في بطولة كأس العالم للأندية، بعدما تقدم فى قائمة أكثر الأندية تحقيقا للانتصارات فى تاريخ البطولة؛ بعد فوزه الكبير على اتحاد جدة في ربع النهائي، بالنسخة العشرين للبطولة المقامة حاليًا فى السعودية.

موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي

كتب الفوز الكبير للأهلي على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة، باستاد "الجوهرة المشعة"، فى الدور ربع النهائي لمونديال، كلمة التأهل لبطل أفريقيا،

الى الدور قبل النهائي.

الاهلي

وضرب الأهلي موعدا مع فلومينينسي البرازيلي فى الثامنة مساء غد الاثنين، في نصف النهائي، في مباراة لن تكون سهلة لكلا الفريقين.

الأهلي يتخطى برشلونة ويلاحق الملكي

أصبح الأهلي ثاني أكثر نادٍ تحقيقًا للانتصارات فى كأس العالم للأندية برصيد 9 انتصارات، خلف ريال مدريد المتصدر بالفوز فى 12 مباراة.

الأهلي والريال

وبات الأهلي، أكثر نادٍ عربي وأفريقي يصل إلى هذا الكم من الانتصارات فى كأس العالم للأندية عبر تاريخها، متفوقاً على برشلونة صاحب المركز الثالث برصيد 7 مرات فوز، ويتبقى لبطل القرن فى أفريقيا 3 مباريات فقط ليتساوى مع عدد انتصارات الملكي.

الأكثر تحقيقا للفوز فى تاريخ المونديال

تأتي قائمة الأكثر تحقيقًا للانتصارات فى تاريخ كأس العالم للأندية حتى الآن كالتالي:

ريال مدريد

- ريال مدريد.. الفوز في 12 مباراة.

- الأهلى.. الفوز في 9 مباريات.

- برشلونة .. الفوز في 7 مباريات.

- مونتيري.. الفوز في 6 مباريات.

- هيروشيما.. الفوز في 5 مباريات.

الأهلي فى قائمة الأكثر مشاركة

يحتل فريق الأهلي، المركز الثانى فى قائمة الأندية الأكثر مشاركة فى تاريخ كأس العالم للأندية، بحضوره للمرة التاسعة في البطولة الحالية، خلف أوكلاند سيتي النيوزيلندي المتصدر بـ11 مرة.

تاريخ الأهلي في المونديال

ويعد الأهلي أيضًا أكثر الأندية خوضا للمباريات في تاريخ كأس العالم للأندية حتى الآن، بعدما لعب 23 مباراة، وينتظر أن تزيد إلى 25 مع نهاية النسخة الحالية بعدما صعد لنصف النهائي.

أرقام الأهلي بعد الوصول إلى نصف نهائي المونديال

سجل الأهلي رقمًا خاصا بالوصول إلى دور نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخ ‏البطولة، ويعزز رقمه القياسي العالمي كأكثر أندية العالم من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية ‏وصولًا لهذا الدور.‏

وبعد ثلاثية اتحاد جدة، رفع الأهلى سجله التهديفى فى كأس العالم للأندية إلى 27 هدفًا، ليتفوق على مونتيري المكسيكي صاحب الـ 25 هدفًا وبرشلونة الإسباني صاحب الـ 23 هدفًا، ليصبح ثاني أكثر الأندية تسجيلًا للأهداف في تاريخ البطولة، خلف ريال مدريد صاحب الـ 40 هدفًا.

الشحات

أصبح حسين الشحات، ثاني لاعب في تاريخ كأس العالم للأندية، بتسجيله في 4 نسخ مختلفة، معادلا رقم كريم بنزيما، كما عزز رصيده في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة بمباريات المونديال بواقع 13 مواجهة، كما يتربع على صدارة هدافي العرب في المسابقة بالتساوي مع السعودي سالم الدوسري.