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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

المعسل اختفى من الأسواق.. سر ارتفاع سعر حجر الشيشة بالمقاهي للضعف

صدى البلد

عقب ارتفاع أسعار السجائر، لجأ الكثير من المدخنين إلى بدائل بخلاف السجائر، وذلك بعد ارتفاع أسعارها وعدم توافرها لدى بعض التجار، حيث اتجه الكثيرون إلى المعسل، حيث تعد منتجات المعسل بأنواعها من أبرز اهتمامات المدخنين خلال الفترة الحالية، حيث يتساءلون عن أسعارها الرسمية، وذلك بعد الزيادة الأخيرة التي تم تطبيقها قبل أشهر.

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سعر حجر المعسل يتضاعف

عقب ارتفاع أسعار السجائر إلى أرقام فلكية، وانصراف بعض المدخنين إلى المعسل بديلا للسجائر، لجأ المحتكرون الى رفع أسعار المعسل أيضا.

كانت شركات المعسل قد رفعت سعر أنواع المعسل لتتراوح بين سعر 85 إلى 110 جنيه للكيلو الواحد، إلا أن المحتكرين تلاعبوا بالاسعار ليصل سعر الكيلو الى 140 جنيه للكيلو.

وأدى ارتفاع سعر كيلو المعسل الى رفع سعر حجر المعسل على المقاهي الشعبية من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات للحجر الواحد.

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أسعار المعسل الرسمية

ارتفعت أسعار المعسل بالأسواق المصرية في سعر الكيلو لتتراوح الزيادة بين 10 و 15 جنيها، بحسب إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان في اتحاد الصناعات.

وارتفع معسل سلوم "70 جراما إلى 15 جنيها"، "120 جراما إلى 25 جنيها"، "250 جراما إلى 50 جنيها" و "500 جرام إلى 85 جنيها".

معسل

ورفع سعر معسل أبو نجمة "100 جرام إلى 17 جنيها"، " 500 جرام إلى 70 جنيها"، "100 جرام إلى 130 جنيها".

أنواع المعسل

كما زاد سعر معسل قص "250 جراما إلى 55 جنيها، ومعسل وان فوريو 250 جراما إلى 130 جنيها.

وطبقا لقانون 177 لسنة 2023 نص على تعديل الضريبة على المعسل من 165% إلى 190%، ليسجل نسبة 25%.

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زيادة سعر الحجر تثير سخرية رواد المقاهي

سادت حالة من السخرية بين رواد المقاهي، الذين أكدوا أن بعض المقاهي في الجيزة بدأت في رفع الأسعار بالفعل بسبب اختفاء المعسل، والبعض الآخر وجدها فرصة لتحقيق مكاسب أكبر.

رواد المقاهي

وتعد الزيادة الجديدة، هي الرفع الثالث الذي يستغله أصحاب المقاهي، حيث كانت المرة الأولى اثناء أزمة كورونا وحظر الشيشة، وتم رفع الحجر من 3 جنيه إلى 5 جنيهات، ثم بعد رفع أسعار المعسل في مارس الماضي، ليرتفع إلى 6 جنيهات، وآخرها القفزة من 6 إلى 10 جنيهات.

السوق السوداء ارتفاع سعر الحجر سعر حجر الشيشة المقاهي اختفاء المعسل أسعار السجائر

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