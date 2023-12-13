منخفض جوي وسيول متوقعة| خارطة سقوط الأمطار بالمحافظات .. وتحذيرات من الأرصاد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 ديسمبر، متوقعة أن يسود اليوم طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

منخفض جوي يسبب أمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث تشهد البلاد تأثرا بمنخفض جوي يؤدي إلى سقوط أمطار ️متوسطة ورعدية، قد تغزر أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

منخفض جوي

وقالت الأرصاد، وفق بيانها، إن حالة الطقس اليوم، تشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وجنوب سيناء، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى والصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الرياح وحالة البحرين

أوضحت الهيئة، أن الرياح تنشط على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

الرياح

وتابعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيان حالة البحر المتوسط، حيث تكون حالته من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2.5) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر المتوسط

وعن حالة البحر الأحمر، أوضحت أن حالته تكون من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2.5) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء

أشارت هيئة الأرصاد إلى سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانًا بنسبة حدوث (70% تقريبًا)، على مناطق من محافظة شمال سيناء، قد تصل لحد السيول على فترات متقطعة.

ولفتت الأرصاد إلى وجود أمطار متوسطة بنسبة حدوث (50% تقريبًا)، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة بنسبة حدوث (20 إلى 30% تقريبًا) إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء على فترات متقطعة.

تحذير بالابتعاد عن مخرات السيول

كشفت خرائط الطقس، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال الجمهورية والوجه البحري والقاهرة والقناة، يصاحبها سقوط الأمطار متفاوتة الشدة تكون غزيرة على شمال الجمهورية وأقل حدة كلما اتجهنا نحو الداخل.

مخرات السيول

وشددت الأرصاد الجوية، على ضرورة الابتعاد عن مخرات السيول، وتجنب القيادة وقت سقوط الأمطار، والاحتماء في مداخل العقارات وعدم الوقوف أسفل اللافتات المعدنية أو الأشجار.

ارتداء ملابس ثقيلة

امطار

وناشدت الأرصاد الجوية، المواطنين، بارتداء الملابس الشتوية خلال ساعات الليل والصباح الباكر، حيث تنخفض درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

القاهرة العظمى 21 والصغرى 14

العاصمة الإدارية العظمى 21 والصغرى 13

6 أكتوبر العظمى21 والصغرى 13

دمنهور العظمى 21 والصغرى 14

وادي النطرون العظمى 22 والصغرى 13

كفر الشيخ العظمى 20 والصغرى 14

المنصورة العظمى 21 والصغرى 13

الزقازيق العظمى 22 والصغرى 14

بورسعيد العظمى 22 والصغرى 13

الإسماعيلية العظمى 22 والصغرى 12

السويس العظمى 21 والصغرى 12

العريش العظمى 21 والصغرى 11

رفح العظمى 20 والصغرى 10

كاترين العظمى 15 والصغرى 04

طابا العظمى 22 والصغرى 14

شرم الشيخ العظمى 24 والصغرى 16

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12

العلمين العظمى 20 والصغرى 14

مطروح العظمى 20 والصغرى 13

السلوم العظمى 19 والصغرى 12

سيوة العظمى 18 والصغرى 10

الغردقة العظمى 25 والصغرى 16

سفاجا العظمى 26 والصغرى 17

شلاتين العظمى 27 والصغرى 20

حلايب العظمى 26 والصغرى 19

الفيوم العظمى 21 والصغرى 11

المنيا العظمى 22 والصغرى 09

أسيوط العظمى 22 والصغرى 09

سوهاج العظمى 22 والصغرى 10

قنا العظمى 22 والصغرى 11

الأقصر العظمى 23 والصغرى 14

أسوان العظمى 24 والصغرى 14

الوادي الجديد العظمى 22 والصغرى 08

أبوسمبل العظمى 23 والصغرى 12.