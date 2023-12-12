علامات مضيئة لبطل إفريقيا.. ماذا قدم الأهلي في ضربة البداية بكأس العالم للأندية؟

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في الفترة ما بين 12 وحتى 22 ديسمبر الجاري، ويسعى لاستمرار مسيرته الرائعة مع البطولة المفضلة.

الأهلى يواجه الفائز من اتحاد جدة ووأوكلاند سيتي

تنطلق بعد عدة ساعات، اليوم الثلاثاء، بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية، بمواجهة بين المنظم ممثلا في اتحاد جدة، وأوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا.

اتحاد جدة

ويلتقى الأهلى، مع الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، يوم الجمعة المقبل الموافق 15 ديسمبر الجاري، في الدور الثاني في بطولة كأس العالم للأندية.

ماذا قدم الأهلي بضربة البداية في البطولات السابقة؟

واجه النادي الأهلي عدد من الفرق في بداية مشواره مع البطولات السابقة لكأس العالم للأندية، في 8 مناسبات سابقة.

الاهلي

1- في كأس العالم للأندية اليابان عام 2005، الذي شهد أول مشاركة للأهلي، تلقى هزيمة من اتحاد جدة السعودي 0-1 في الجولة الأولى.

2- الأهلي 2-0 أوكلاند سيتي النيوزيلندي الجولة الأولى بكأس العالم للأندية اليابان عام 2006.

3- الاهلى 2-4 باتشوكا المكسيكي الجولة الأولى بكأس العالم للأندية اليابان عام 2008.

4- الأهلي 2-1 هيروشيما الياباني الجولة الأولى بكأس العالم للأندية اليابان عام 2012.

5- الأهلى 0-2 جوانجزو الصيني الجولة الأولى بكأس العالم للأندية المغرب عام 2013.

6- الأهلى 1-0 الدحيل القطرى الجولة الأولى بكأس العالم للأندية قطر عام 2021.

7- الأهلى 1-0 مونتيري المكسيكي الجولة الأولى بكأس العالم للأندية الإمارات عام 2022.

8- الأهلى 3- 0 أوكلاند سيتي النيوزيلندي الجولة الأولى بكأس العالم للأندية المغرب 2023.

وكلف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، بتولي رئاسة بعثة فريق الكرة في كأس العالم للأندية.

هدافو الأهلي في كأس العالم

يتصدر محمد أبو تريكة، قائمة هدافي الأهلي فى بطولة كأس العالم للأندية برصيد 4 أهداف، حيث سجل ثلاثة أهداف في مونديال الأندية ياليابان عام 2006، وهدف في مونديال الأندية ياليابان عام 2012.

وضمت قائمة الهدافين 21 لاعب في مشاركات الأهلي

1- أحرز عماد متعب، هدفا في شباك فريق سيدني الأسترالي في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس في بطولة كأس العالم للأندية عام 2005، التي أقيمت في اليابان.

متعب

2- سجل محمد أبو تريكة، هدفا في شباك فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية عام 2006، التي أقيمت في اليابان.

3- أحرز أمادو فلافيو، هدفا في شباك فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي فى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية عام 2006، التي أقيمت في اليابان.

فلافيو

4-سجل أمادو فلافيو، هدفا في شباك فريق إنترناسيونال البرازيلي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية عام 2006، التي أقيمت في اليابان.

5- أحرز محمد أبو تريكة، هدفا في شباك فريق كلوب أمريكا المكسيكي فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية عام 2006، التي أقيمت في اليابان.

6- سجل محمد أبوتريكة، هدفا في شباك فريق كلوب أمريكا المكسيكي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية عام 2006، التي أقيمت في اليابان.

7- أحرز مدافع باتشوكا المكسيكى هدفا بالخطأ في مرماه أمام الأهلى فى مباراة الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في اليابان عام 2008.

8- سجل أمادو فلافيو، هدفا في شباك فريق باتشاكو المكسيكي في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية عام 2008، التي أقيمت في اليابان.

السيد حمدي

9- سجل السيد حمدي، هدفا في شباك فريق هيروشيما الياباني في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية عام 2012، التي أقيمت في اليابان.

10- سجل محمد أبو تريكة، هدفا في شباك فريق هيروشيما الياباني في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية عام 2012، التي أقيمت في اليابان.

11- أحرز عماد متعب، هدفا في شباك فريق مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس في بطولة كأس العالم للأندية عام 2013، التي أقيمت في المغرب.

حسين الشحات

12- سجل حسين الشحات، هدفا في شباك فريق الدحيل القطري في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية عام 2021، التي أقيمت في قطر

13- أحرز محمد هاني، هدفا في شباك فريق مونتيري المكسيكي بالدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2022.

14- سجل ياسر إبراهيم، هدفين في شباك فريق الهلال السعودي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2022.

احمد عبد القادر

15- أحرز أحمد عبد القادر، هدفا في شباك فريق الهلال السعودي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2022.

16- أحرز عمرو السولية، هدفًا في شباك فريق الهلال السعودي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية 2022.

17- سجل حسين الشحات، هدفًا في شباك فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي بالدور الأول من منافسات بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

18- أحرز محمد شريف، هدفًا في شباك فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي بالدور الأول من منافسات بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

19- سجل بيرسي تاو، هدفا في شباك فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي بالدور الأول من منافسات بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

افشة

20- أحرز محمد مجدى أفشة، هدفًا في شباك فريق سياتل ساوندرز الأمريكى بطل قارة أمريكا الشمالية كونكاف بالدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

21- سجل على معلول، هدفا في شباك فريق ريال مدريد الإسباني بنصف نهائي كاس العالم للأندية المغرب 2023.

22- أحرز أحمد عبد القادر ، هدفين في شباك فريق فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

ضمت قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية، في حراسة المرمى محمد الشناوي، ومصطفى شوبير وحمزة علاء، وفي خط الدفاع على معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.

وفي خط الوسط عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد، بينما في خط الهجوم محمود كهربا وبيرسي تاو وأنتوني موديست.