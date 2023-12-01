بيرسي تاو الناجي الوحيد من فرمان كولر..هل طلب السويسري الإطاحة بـ بيبو؟

غادرت أمس، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى تنزانيا، فى رحلة تستمر من 6 إلى 8 ساعات، استعداداً لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها فى العاصمة «دودوما» غد السبت، حيث يخوض الأهلي مرانًا وحيدًا في تنزانيا، اليوم الجمعة، على نفس الملعب الذي يستضيف موقعة السبت، أمام وصيف بطل الكونفيدرالية الأفريقية في النسخة الماضية، بعد خسارة اللقب أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

بيرسي تاو الناجي الوحيد من خماسي مستبعد

حسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف 5 لاعبين من السفر إلى تنزانيا، لخوض مباراة يانج أفريكانز التنزاني، والمقرر إقامتها غد السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

تدريبات الأهلي

وخضع الخماسي محمود متولي، وكريم نيدفيد، وأنتوني موديست، ومحمد الضاوي «كريستو»، وبيرسي تاو، للفحص الطبي؛ لحسم نتيجة الفحص مصيرهم من السفر رفقة البعثة لمواجهة بطل تنزانيا، ولم ينجو سوى بيرسي تاو الذي سافر مع الفريق.

3 لاعبين مهددين بالرحيل عن الأهلي

باتت فرص 3 لاعبين بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مهددة للاستمرار داخل القلعة الحمراء، بسبب الإصابات التي تطاردهم خلال الفترة الماضية، ولم يستفيد منهم الفريق بالشكل الكافي في الفترة الماضية.

السولية

وفقًا لمصادر دخل الأهلي، فإن عمرو السولية ومحمود متولي وكريم نيدفيد، أصبحت فرصهم ضعيفة للغاية في الاستمرار مع الفريق خلال الموسم المقبل.

لجنة التخطيط

وتؤيد لجنة التخطيط بالنادي، التي يرأسها محسن صالح، الإطاحة بالثلاثي خارج أسوار القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري، بسبب الإصابات العضلية المتكررة.

لجنة التخطيط تنتظر قرار كولر

وضعت لجنة التخطيط بالنادي، الكرة في ملعب السويسري مارسيل كولر، لحسم موقف الثلاثي لمعرفة موقفه النهائي من رحيلهم، خاصة أن النادي لم يستفد منهم طوال الموسم الحالي، وضم عناصر بديلة أو تصعيد لاعبين من فرق الشباب بالنادي.

الجهاز الفني للأهلي

ولم يشارك عمرو السولية أو محمود متولي في أي دقيقة مع الأهلي منذ انطلاق الموسم، بسبب الإصابات التي ضربتهم، في الوقت الذي شارك كريم نيدفيد في عدد قليل من الدقائق لنفس السبب وهي الإصابات.

هل طلب كولر رحيل خالد بيبو عقب اللقاء الأفريقي؟

ترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية، عن طلب المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رحيل خالد بيبو عن منصب مدير الكرة، خلال الاجتماع الذي عُقد مساء الأربعاء، مع رئيس النادي في حضور لجنة التخطيط.

كولر وبيبو

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، «إن خالد بيبو يحظى بدعم كامل من رئيس النادي، ويرى أنه أحد الكوادر الجيدة داخل النادي، ويمتلك مؤهلات كبيرة في شغل هذا المنصب، خاصة بعد نجاحه في قطاع الناشئين خلال الفترة الماضية».

اجتماع كولر وبيبو مع الخطيب

وأكد المصدر، أن مارسيل كولر لم يطلب خلال الاجتماع، رحيل خالد بيبو على الإطلاق، رغم تقليص صلاحياته في غرف الملابس بشكل كبير، بل كان الحديث عن أسباب تدهور أحوال الفريق وخسارة بطولتين.

خالد بيبو

وشدد المصدر، على أن إدارة النادي منحت خالد بيبو صلاحيات كبيرة لإدارة الفريق الأول، وتطبيق اللوائح بحزم مع اللاعبين وممارسة مهام عمله بشكل كامل دون تدخل في الأمور الفنية المتروكة بالكامل للمدير الفني.

قائمة الأهلي تخلو من موديست

أعلن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، عن قائمة مباراة يانج أفريكانز، التي ستقام في تمام الساعة العاشرة مساء غد السبت، في ذهاب منافسات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وضمت القائمة في حراسة المرمى محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، وفي خط الدفاع محمد هاني، أكرم توفيق، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، خالد عبد الفتاح، علي معلول، كريم الدبيس.

وفي خط الوسط اليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، امام عاشور، محمد مجدي أفشة، مروان عطية، عمرو السولية، حسين الشحات، أحمد عبد القادر، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد، وفي الهجوم محمود كهربا وصلاح محسن.