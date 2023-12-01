عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيرسي تاو الناجي الوحيد من فرمان كولر..هل طلب السويسري الإطاحة بـ بيبو؟

صدى البلد

غادرت أمس، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى تنزانيا، فى رحلة تستمر من 6 إلى 8 ساعات، استعداداً لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها فى العاصمة «دودوما» غد السبت، حيث يخوض الأهلي مرانًا وحيدًا في تنزانيا، اليوم الجمعة، على نفس الملعب الذي يستضيف موقعة السبت، أمام وصيف بطل الكونفيدرالية الأفريقية في النسخة الماضية، بعد خسارة اللقب أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

txt

الوش التاني|ماذا دار بين الخطيب وكولر في الاجتماع المغلق.. وسر غضب رئيس الأهلي

txt

حقيقة رفضه التدريب.. هل خرج بيرسي تاو من حسابات كولر؟..وتفاصيل أزمته قبل لقاء سموحة

بيرسي تاو الناجي الوحيد من خماسي مستبعد

حسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف 5 لاعبين من السفر إلى تنزانيا، لخوض مباراة يانج أفريكانز التنزاني، والمقرر إقامتها غد السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

تدريبات الأهلي

وخضع الخماسي محمود متولي، وكريم نيدفيد، وأنتوني موديست، ومحمد الضاوي «كريستو»، وبيرسي تاو، للفحص الطبي؛ لحسم نتيجة الفحص مصيرهم من السفر رفقة البعثة لمواجهة بطل تنزانيا، ولم ينجو سوى بيرسي تاو الذي سافر مع الفريق.

txt

اللي يزود جنيه بلغ عنه|القائمة الكاملة لأسعار السجائر بعد التسعيرة الجبرية

txt

أخيرًا.. التسعيرة جبرية ومتعلقة في المحلات|هذه أسعار السجائر الرسمية.. لا تدفع جنيهًا زيادة

3 لاعبين مهددين بالرحيل عن الأهلي

باتت فرص 3 لاعبين بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مهددة للاستمرار داخل القلعة الحمراء، بسبب الإصابات التي تطاردهم خلال الفترة الماضية، ولم يستفيد منهم الفريق بالشكل الكافي في الفترة الماضية.

السولية

وفقًا لمصادر دخل الأهلي، فإن عمرو السولية ومحمود متولي وكريم نيدفيد، أصبحت فرصهم ضعيفة للغاية في الاستمرار مع الفريق خلال الموسم المقبل.

لجنة التخطيط

وتؤيد لجنة التخطيط بالنادي، التي يرأسها محسن صالح، الإطاحة بالثلاثي خارج أسوار القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري، بسبب الإصابات العضلية المتكررة.

txt

فيديو صادم لدولة الاحتلال.. ممثلة إسرائيلية تتنازل عن جنسيتها تضامنا مع غزة

txt

وقعن في حب مقاتلي حماس| رسائل أسيرات إسرائيل للمقاومة تصدم الاحتلال

لجنة التخطيط تنتظر قرار كولر

وضعت لجنة التخطيط بالنادي، الكرة في ملعب السويسري مارسيل كولر، لحسم موقف الثلاثي لمعرفة موقفه النهائي من رحيلهم، خاصة أن النادي لم يستفد منهم طوال الموسم الحالي، وضم عناصر بديلة أو تصعيد لاعبين من فرق الشباب بالنادي.

الجهاز الفني للأهلي

ولم يشارك عمرو السولية أو محمود متولي في أي دقيقة مع الأهلي منذ انطلاق الموسم، بسبب الإصابات التي ضربتهم، في الوقت الذي شارك كريم نيدفيد في عدد قليل من الدقائق لنفس السبب وهي الإصابات.

txt

لغز البوست المثير للجدل ومصير "الراكون".. التفاصيل الخفية في طلاق يوسف الشريف وإنجي علاء

txt

مات فجأة| تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان طارق عبد العزيز

هل طلب كولر رحيل خالد بيبو عقب اللقاء الأفريقي؟

ترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية، عن طلب المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رحيل خالد بيبو عن منصب مدير الكرة، خلال الاجتماع الذي عُقد مساء الأربعاء، مع رئيس النادي في حضور لجنة التخطيط.

كولر وبيبو

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، «إن خالد بيبو يحظى بدعم كامل من رئيس النادي، ويرى أنه أحد الكوادر الجيدة داخل النادي، ويمتلك مؤهلات كبيرة في شغل هذا المنصب، خاصة بعد نجاحه في قطاع الناشئين خلال الفترة الماضية».

اجتماع كولر وبيبو مع الخطيب

وأكد المصدر، أن مارسيل كولر لم يطلب خلال الاجتماع، رحيل خالد بيبو على الإطلاق، رغم تقليص صلاحياته في غرف الملابس بشكل كبير، بل كان الحديث عن أسباب تدهور أحوال الفريق وخسارة بطولتين.

خالد بيبو

وشدد المصدر، على أن إدارة النادي منحت خالد بيبو صلاحيات كبيرة لإدارة الفريق الأول، وتطبيق اللوائح بحزم مع اللاعبين وممارسة مهام عمله بشكل كامل دون تدخل في الأمور الفنية المتروكة بالكامل للمدير الفني.

txt

أسماء دولية كبيرة.. تفاصيل 3 صفقات أهلاوية تفاجئ الجمهور لتكوين فريق الأحلام

txt

فرمان كولر.. لماذا قرر السويسري حرمان ثلاثي الأهلي من الظهور في المونديال؟

قائمة الأهلي تخلو من موديست

أعلن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، عن قائمة مباراة يانج أفريكانز، التي ستقام في تمام الساعة العاشرة مساء غد السبت، في ذهاب منافسات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وضمت القائمة في حراسة المرمى محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، وفي خط الدفاع محمد هاني، أكرم توفيق، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، خالد عبد الفتاح، علي معلول، كريم الدبيس.

وفي خط الوسط اليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، امام عاشور، محمد مجدي أفشة، مروان عطية، عمرو السولية، حسين الشحات، أحمد عبد القادر، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد، وفي الهجوم محمود كهربا وصلاح محسن.

بيرسي تاو الناجي الوحيد فرمان كولر لقاء يانج افريكانز النادي الأهلي دوري ابطال افريقيا بطل الكونفيدرالية الأفريقية بيرسي تاو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 600 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب بعد ارتفاع جنوني.. وعيار21 مفاجأة

700 جنيه دفعة واحدة|زلزال يضرب أسعار الذهب بسبب الدولار وعيار 21 مفاجأة

خارج التوقعات.. الأهلي يدرس عودة لاعب مفاجأة في الشتاء

فضيحة لإسرائيل.. تقرير يفجر مفاجأة عن عملية طوفان الأقصى 7 أكتوبر

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم.. لاعب سوبر

إبراهيم سعيد يكشف عن بديل أوفا في الأهلي

لماذا سميت سورة الكهف بـ الحائلة؟.. أسرارها وأفضل وقت لقراءتها يوم الجمعة

بـ 120 ألف دولار.. مقترح برلماني لحل أزمة العملة بكلاب الشوارع

ترشيحاتنا

أولى لجان الاقتراع العربية..المصريون بالإمارات يتوافدون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

سفارة مصر بكوالالمبور تستقبل المواطنين المشاركين في الانتخابات الرئاسية

سفير مصر بأستراليا: اتخذنا كافة الإجراءات لتسهيل عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية

متى تضاعف عقوبة جريمة التنمر في حديها الأدني والأقصي؟ ..القانون يجيب

سفارات مصر بـ الإمارات وعمان وأذربيجان تستقبل الناخبين من أبناء الجالية

في ظروف غامضة.. ظهور طائرة بعد اختفائها 80 سنة بإيطاليا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيرسي تاو الناجي الوحيد من فرمان كولر..هل طلب السويسري الإطاحة بـ بيبو؟

بسر المطاعم .. طريقة عمل بطاطس فارم فريتس

لسبب صادم .. دراسة تثير الجدل حول منتجات العناية بالشعر

في عيد ميلادها الخمسين..رانيا يوسف مسيرة فنية كبيرة وإطلالات وتصريحات جريئة

فيديو

مقطع فيديو يبرز موقف محرج لفتاة هندية في حفل زواج | بالفيديو

صانعة أفلام يـ.ـهـ.وديـ.ـة تعلن تخليها عن الجنسية الإسـ.رائيـ.ليـ.ـة.. ماذا قالت؟

بـ 120 ألف دولار.. مقترح برلماني لحل أزمة العملة بكلاب الشوارع

مفاجأة مدوية.. ليفربول يرغب في ضم مبابي مقابل بيع محمد صلاح «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ