عاجل
إيرادات قياسية في مجال الخدمات المالية بلغت 957 مليون جنيه خلال تسعة أشهر أكواد تظهر على شاشة عداد الكهرباء مسبوق الدفع .. اعرف معناها أخبار التعليم.. غدا.. انطلاق فعاليات المؤتمر العلمى السنوى للمعهد القومى للأورام بجامعة القاهرة.. آخر موعد للتقديم لـ مشروعي بدايتي لدعم مشروعات التخرج 2023/2024 كان نفسه يكون لاعب كرة مشهور.. سيارة طائشة تنهي حياة محمد.. وأسرته: قلبنا اتحرق أخبار التوك شو| آخر تطورات الهدنة وفريد زهران يكشف برنامجه الانتخابي واللواء سمير فرج يكشف الجديد في تبادل الأسرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

وقعن في حب مقاتلي حماس| رسائل أسيرات إسرائيل للمقاومة تصدم الاحتلال

صدى البلد

ما بين تأكيد كتائب القسام، ونفي شديد من الاحتلال مشوب بالقلق من كسب المقاومة مزيد من التعاطف، ظهرت رسائل محبة من الأسيرات الإسرائيليات لمقاتلي المقاومة الفلسطينية، بسبب حسن المعاملة التي شعرن بهن، على عكس ما يحدث في السجون الاسرائيلية، وهو ما كذب الادعاءات الإسرائيلية بسوء معاملة الأسرى من قبل المقاومة.

txt

حقيقة رفضه التدريب.. هل خرج بيرسي تاو من حسابات كولر؟..وتفاصيل أزمته قبل لقاء سموحة

txt

لغز البوست المثير للجدل ومصير "الراكون".. التفاصيل الخفية في طلاق يوسف الشريف وإنجي علاء

رسالة حب من أسيرة إسرائيلية للمقاومة

نشرت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، صورة رسالة قالت إنها من إحدى المحتجزات الإسرائيليات تركتها إلى مقاتلى وقادة كتائب القسام الذين رافقوها خلال فترة الاحتجاز، قبيل الإفراج عنها فى إطار صفقة التبادل ضمن التهدئة الإنسانية فى قطاع غزة التى تمت برعاية مصرية وقطرية وأمريكية.

الاسيرة دانييل

الرسالة التى نشرتها كتائب القسام تحمل تاريخ 23 نوفمبر 2023، ومرفقة بصورة الأسيرة الإسرائيلية دانييل ألونى، وابنتها إميليا، التى أفرج عنها ضمن الدفعة الأولى لتبادل الأسري.

txt

من يفوز بصفقة القرن؟.. صراع اتحاد جدة والهلال لضم الفرعون المصري

txt

أرخص رحلة حج في مصر| المواعيد وكيفية التقديم وكافة خدمات السفر والإقامة

ماذا قالت الأسيرة الاسرائيلية؟

قالت دانييل ألوني، فى رسالتها لمقاتلى كتائب القسام: "للجنرالات الذين رافقونى فى الأسابيع الأخيرة، يبدو أننا سنفترق غداً، لكننى أشكركم من أعماق قلبى على إنسانيتكم غير الطبيعية التى أظهرتموها تجاه ابنتى إميليا.. كنتم لها مثل الأبوين، دعوتموها لغرفتكم فى كل فرصة أرادتها.. هى تعترف بالشعور بأنكم كلكم أصدقاؤها ولستم مجرد أصدقاء، وإنما أحباب حقيقيون جيدون".

رسائل دانييل

وأضافت: "شكراً شكراً شكراً على الساعات الكثيرة التى كنتم فيها كالمربية.. شكراً لكونكم صبورين تجاهها وغمرتموها بالحلويات والفواكه وكل شيء موجود حتى لو لم يكن متاحاً.. الأولاد لا يجب أن يكونوا فى الأسر، لكن بفضلكم وبفضل أناس آخرين طيبين عرفناهم فى الطريق.. ابنتى اعتبرت نفسها ملكة فى غزة.. وبشكل عام تعترف بالشعور بأنها مركز العالم".

txt

أسماء دولية كبيرة.. تفاصيل 3 صفقات أهلاوية تفاجئ الجمهور لتكوين فريق الأحلام

txt

مات فجأة| تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان طارق عبد العزيز

سأكون أسيرة شكر

تابعت الأسيرة الإسرائيلية فى رسالتها الموقعة باسمها واسم ابنتها: "لم نقابل شخصاً فى طريقنا الطويلة هذه من العنصر وحتى القيادات إلا وتصرف تجاهها برفق، وحنان وحب.. أنا للأبد سأكون أسيرة شكر لأنها لم تخرج من هنا مع صدمة نفسية للأبد.. سأذكر لكم تصرفكم الطيب الذي منح هنا بالرغم من الوضع الصعب الذي كنتم تتعاملون معه بأنفسكم والخسائر الصعبة التى أصابتكم هنا فى غزة".

دانييل وابنتها

واختتمت رسالتها: "يا ليت أنه فى هذا العالم أن يقدر لنا أن نكون أصدقاء طيبين حقاً.. أتمنى لكم جميعاً الصحة والعافية.. صحة وحب لكم ولأبناء عائلاتكم.. شكراً كثير.. دنيال وإميليا".

txt

فرمان كولر.. لماذا قرر السويسري حرمان ثلاثي الأهلي من الظهور في المونديال؟

txt

خلال 48 ساعة| حل أزمة السجائر يبدأ من هنا.. وهذه قائمة الأسعار الجديدة

من هي دانييل ألوني؟

تعد دانييل ألونى، واحدة من أشهر الأسيرات الإسرائيليات، بعد مقطع الفيديو الذي كشفت عنه وسائل إعلام المقاومة الفلسطينية، نهاية شهر أكتوبر الماضى، حيث خرجت دانييل ألونى، بجوارها أسيرتين آخرتين، لتهاجم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، أثناء القصف الإسرائيلى على غزة.

الأسيرة دانييل

وطالبت دانييل، بوقف الحرب، حتى يتمكنوا من العودة لإسرائيل مرة أخرى، كما اتهمته بالفشل السياسى والعسكرى.

وقعن في حب مقاتلي حماس أسيرات اسرائيل رسائل أسيرات اسرائيل للمقاومة تصدم الاحتلال كتائب القسام الادعاءات الإسرائيلية الأسيرات الإسرائيليات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قفزة مفاجأة في أسعار العقارات.. اعرف السبب والتمليك والإيجارات وصلوا لكام

أخيرًا.. التسعيرة جبرية ومتعلقة في المحلات|هذه أسعار السجائر الرسمية.. لا تدفع جنيهًا زيادة

بيان عاجل من الحكومة بشأن سعر الدولار يطمئن المصريين|وهذا ثمنه رسميًا الآن

الذهب رايح على فين؟|تحرك جديد بالسعر وعيار 21 الآن يقفز على 2800 جنيه

بركان غضب أهلاوي|أوضة اللبس فكّت.. النجوم يتمردون والقرارات مرتبكة والمتهم شخص واحد

قرار عسكري عاجل من أمريكا بشأن غزة

غضب «الخطيب»|محمد عبدالمنعم يحسم مصيره مع الأهلي: الرحيل وَجب .. والنادي القادم أوروبي

الحزن يخيم على لاعبي الأهلي .. أول قرار لبيبو بعد التعادل مع سموحة |فيديو

ترشيحاتنا

وقعن في حب مقاتلي حماس| رسائل أسيرات إسرائيل للمقاومة تصدم الاحتلال

بعد إطلاق حماس سراح رهينة فلبينية.. الرئيس ماركوس يشيد بدور مصر الحاسم

بلغ عن احتكار السلع والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة عبر هذه الوسائل.. تفاصيل

رغم تمديد الهدنة.. الصحة العالمية: مساعدات غزة تمثل "قطرة في محيط"

الطماطم رخصت.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 29-11-2023

أكواد تظهر على شاشة عداد الكهرباء مسبوق الدفع .. اعرف معناها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| علامات خطيرة تشير للإصابة بـ سرطان الكبد الأولي.. ناقد موضة يهاجم نانسي عجرم

بسبب ملابسها| ناقد موضة يهاجم نانسي عجرم.. تفاصيل

أخيرًا.. التسعيرة جبرية ومتعلقة في المحلات|هذه أسعار السجائر الرسمية.. لا تدفع جنيهًا زيادة

إيمان العاصي تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

أحمد فهمي: حياتي «سمك لبن تمر هندي».. ولهذا السبب لم أنجب|أبرز تصريحات أحمد فهمي بعد انفصاله عن هنا الزاهد

«حاسس إني في بلدي ووطني».. تفاصيل حصول عمرو أديب على الجنسية السعودية «فيديوجراف»

الإنترنت مقابل عودة الشركات للإعلان على منصته.. كواليس زيارة إيلون ماسك للاحتلال «فيديوجراف»

كوارث سائقي النقل.. أحدهم روع المواطنين وآخر دمر كوبري عرابي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ