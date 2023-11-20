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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

إسرائيلية أم لا|التفاصيل الكاملة للغز السفينة المختطفة..تل أبيب تنكر عارها.. ما الحقيقة؟

صدى البلد

تضاربت البيانات بشأن ملكية السفينة "جالاكسي ليدر" التي أكدت جماعة الحوثي اليمينية اختطافها، أمس الأحد، في البحر الأحمر، وقالت إن ملكيتها تعود لإسرائيل، بينما نفت الأخيرة ذلك.

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اسرائيل تنفي ملكية السفينة

أكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أن اختطاف سفينة شحن في جنوب البحر الأحمر، حدث خطير للغاية على المستوى العالمي، وأن السفينة ليست إسرائيلية، ولا تحمل إسرائيليين.

سفينة جالاكسي ليدرز

وذكر بيان للحكومة الإسرائيلية، نشره الناطق باسمها على حسابه على منصة "أكس"، أن السفينة مملوكة لشركة بريطانية ويتم تشغيلها من قبل شركة يابانية.

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علاقة اليابان بالسفينة المختطفة

أوضحت مجلة "ترايدويندز" المتخصصة في أخبار السفن، على موقعها الإلكتروني أن حاملة المركبات "مملوكة ومدارة من قبل شركة Ray Car Carriers، وهي شركة مسجلة في جزيرة مان البريطانية وتشغلها مجموعة NYK اليابانية.

رصيف شركة NYK

وأوضحت بلومبرج، أن الشركة تابعة لمجموعة "راي شيبينج جروب" وهي مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي، رامي أونجار، بينما قالت شركة NYK اليابانية، ومقرها طوكيو، إنها استأجرت السفينة، التي تم اختطافها في البحر الأحمر، وتقوم الشركة بجمع مزيد من المعلومات.

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رويترز تؤكد ملكية السفينة لـ تل أبيب

قالت وكالة رويترز، إن "جالاكسي ليدر" تعود ملكيتها إلى شركة مقرها جزيرة مان تدعى "راي كار كارييرز" وهي وحدة تابعة لشركة "راي شيبينج" المسجلة في تل أبيب.

السفينة المختطفة

وأوضحت شركة "أمبري" للأمن البحري أن المجموعة المالكة لحاملة المركبات مسجّلة باسم "راي كار كارييرز" والشركة الأمّ لهذه المجموعة مدرجة باسم أبراهام رامي أونجار، ومقرها إسرائيل.

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الحوثيين: نستهدف كافة السفن الاسرائيلية

أصدرت جماعة الحوثيين، بيانا مساء أمس الأحد، جاء فيه أنها ستستهدف جميع أنواع السفن التي تحمل علم إسرائيل، والسفن التي تشغلها شركات إسرائيلية، أو تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية بسبب ما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي.

لحظة اختطاف السفينة
استسلام طاقم السفينة

وتوضح شركة "ماريتايم داتا" إن بيانات ملكية السفينة عادة ما يتم تقسيمها إلى الفئات التالية: "المالك المستفيد"، والفئة الثانية هي "المالك المسجل" وهو الكيان القانوني المستأجر، وهو شركة أو جهة تستخدم السفينة لفترة زمنية معينة.

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جهود تحرير السفينة

أكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، اليوم الاثنين، أن الحكومة اليابانية تقوم حاليا بجمع المعلومات من خلال الوزارات والوكالات ذات الصلة، وإن بلاده تتواصل مع الحكومة الإسرائيلية، وكذلك جماعة الحوثي والسعودية وسلطنة عمان وإيران، للعمل على تحرير السفينة.

جهود لتحرير السفينة 

وكشفت الجانب الياباني، عن أن أعضاء طاقم السفينة من بلغاريا وأوكرانيا ورومانيا والمكسيك والفلبين، وأن السفينة أفرغت حمولتها في ميناء بتركيا، وكانت متجهة إلى محطة بيبافاف على ساحل الهند.

لغز السفينة المختطفة تل أبيب تنكر عارها السفينة المختطفة جماعة الحوثي اليمينية ملكيتها تعود لإسرائيل رويترز

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