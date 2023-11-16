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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

الكليوباترا بكام عندك| شعبة الدخان تحسم أسعار السجائر الحقيقية ..وهذا مايحدث بالسوق.. تفاصيل

صدى البلد

تحركت أسعار السجائر مرة أخرى، بعد تطبيق ضريبة الجدول التي أقرها مجلس النواب بنهاية شهر أكتوبر الماضي، وهو ما أثار غضب المدخنين، بعدما رفعت الشركة الشرقية إيسترن كومباني الحكومية، الأسبوع الماضي أسعار منتجاتها من التبغ أيضا.

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تحريك سعر السجائر من جديد

اعتمدت شركة فيليب موريس، زيادة أسعار منتجات السجائر بقيم طفيفة، وأن هذا القرار جاء بعد إعلان تعديلات أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، ولاستيعاب جزء من التكلفة المرتفعة في أسعار مدخلات الإنتاج وتغيير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

تحريك سعر السجائر

وأضافت الشركة، أن أسعار السجائر الجديدة معلنة بشفافية على عبوات المنتجات، من خلال رابط الاستجابة السريع «QR code»، الذي وضعته على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن منذ عام 2022.

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أسباب رفع أسعار السجائر وزيادة الانتاج

أوضح هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، أسباب رفع أسعار السجائر، قائلًا: إن مجلس إدارة الشركة قرر اعتماد زيادة أسعار منتجات السجائر بقيم طفيفة، وأن هذا القرار جاء بعد إعلان تعديلات أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، ولاستيعاب جزء من التكلفة المرتفعة في أسعار مدخلات الإنتاج وتغيير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية. 

رفع سعر السجائر

وأكد “أمان”، أن الشركة نجحت في زيادة حجم إنتاجها خلال الفترة الماضية مما سينعكس على زيادة حجم المعروض من مختلف أصناف السجائر والمعسل والسيجار ودخان الشعر، مما يسهم في تحقيق انضباط في الأسعار جنبًا إلى جنب مع الحملات الرقابية على الأسواق، وقد أثمر ذلك عن تراجع الأسعار بالسوق الموازية.

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زيادة تكلفة الإنتاج

قال رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إبراهيم إمبابي، إن القفزة في أسعار سجائر فيليب موريس ترجع لارتفاع تكلفة الإنتاج في جميع مُدخلات السجائر، خاصة فاتورة استيراد التبغ من الخارج، والتي تتم بالدولار.

زيادة تكلفة إنتاج السجائر

وأضاف، أن الهرم التوزيعي بحاجة لأن يكون بالمقلوب، وتابع: "لو نزلت محطات البنزين الوطنية ووزعت بها السجائر سيتم بيعها بأسعارها الرسمية".

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أسعار السجائر الجديدة في الشرقية للدخان

أعلنت الشرقية للدخان، عن أسعار السجائر الجديدة تنفيذًا لتعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة التي أقرها مجلس النواب.

سجائر الشرقة الشرقية

وفيما يلي قائمة بـ أسعار السجائر الجديدة:

ـ أسعار السجائر البوكس 10سجائر 20 جنيهًا

ـ السجائر كليوباترا كينج سايز 27 جنيهًا

ـ السجائر كليوباترا سوفت كوين 27 جنيهًا

ـ السجائر كليوباترا بوكس أبيض 27 جنيهًا

ـ السجائر بوسطن /بلمونت 27 جنيهًا

- السجائر كليوباترا سوبر 27 جنيهًا

ـ السجائر مونديال أحمر- أزرق- سيلفر 27 جنيهًا

ـ السجائر كليوباترا بلاك ليبول 27 جنيهًا

ـ السجائر مونديال سويتش منتول- بلوبيري 27 جنيهًا.

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اسعار سجائر وينستون

اسعار سجائر وينستون شركة أدخنة النخلة و جاءت كالآتي:

أسعار سجائر وينستون توت 45 جنيها
أسعار سجائر وينستون أصفر 50 جنيها
أسعار سجائر وينستون أزرق 50 جنيها
أسعار سجائر اكتيفيت 53 جنيها
أسعار سجائر وينستون أحمر 43 جنيها
أسعار سجائر وينستون أزرق 43 جنيها
أسعار سجائر وينستون سيلفر 43 جنيها
أسعار سجائر وينستون كاستر 43 جنيها.

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أسعار السجائر داخل السوق السوداء

أسعار السجائر اليوم كليوباترا كينج سايز 50 جنيهًا.

أسعار السجائر إل إم 75 جنيهًا، وتباع السجارة الفرط منها بـ"5" جنيهات.

أسعار السجائر مارلبورو (بأنواعها) 120 جنيهًا.

أسعار السجائر ميرت 130 جنيهًا.

عبوة التبغ المُسخن "TEREA" 60 جنيهًا.

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