مصر كلها عايزة مابولولو| الاتحاد السكندري يكشف وجهة هداف الدوري.. وهذا سعره النهائي

احتل اللاعب لاعب الاتحاد السكندري وهداف الدوري المصري، والمتربع على قمة الهدافين هذا الموسم الانجولي كريستوف أجوستينيو مابولولو، صدارة اهتمام كافة الأندية المصرية، عقب تألقه خلال الموسمين الماضي والحالي، لتتجه أنظار أندية القمة اليه، خاصة الأهلي الذي يبحث عن مهاجم صريح في ظل العقم التهديفي الذي صاحب المهاجمين، وعدم ظهور الفرنسي موديست بالصورة المطلوبة، وهو ما رفع سعر مابولولو بشكل كبير.

الاتحاد يحدد سعر مهاجمه

أعلن محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن السعر المحدد لبيع مهاجم فريقه الانجولي كريستوف أجوستينيو مابولولو.

مصيلحي ومابولولو

وقال مصيلحي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "الاتحاد حدد سعر بيع مابولولو وهو 3 ملايين دولار، ولن يكون البيع لأي ناد في الدوري المصري، وأعتقد أن عملية بيع اللاعب لن تكون في فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل".

مفيش نادي مصري يقدر على سعر الهداف

أضاف مصيلحي: "لا أعتقد أن هناك أي نادي في مصر يستطيع دفع 3 مليون دولار لشراء مابولولو، الذي يبلغ من العمر 31 عاما.

هداف الدوري

وانضم مابولولو لصفوف الاتحاد السكندري عام 2021، قادما من نادي بريميرو دي أجوتسو الأنجولي، ولعب 63 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 36 هدفا وقدم 3 تمريرات، كما فاز بلقب هداف الدوري المصري الموسم الماضي 2022-2023 برصيد 16 هدفا.

حقيقة مفاوضات الاهلي مع مابولولو

نفى محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، طلب نظرائه في الأهلي ضم المهاجم الأنجولي بصفوفهم مابولولو سواء كشراء أو في صفقة تبادلية.

الانجولي مابولولو

وقال مصيلحي: "أولا إدارة الأهلي لم تطلب ضم اللاعب قولاً واحدًا، ولم يطلب أحد ضم اللاعب داخل مصر، مع إن كل مصر تريد ضمه، ثانيًا قيمة بيعه 3 مليون دولار فقد رفضت عرضًا بـ 2 مليون دولار لبيعه حبًا للاتحاد وبالاتفاق مع طارق العشري، وهل هناك نادِ في مصر سيدفع ذلك؟.. وقد لا يباع هذا الموسم".

وتابع: "تلقيت عرضًا من ناد في السعودية بالحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة، مقابل مليون و200 ألف دولار، وتم رفض العرض بشكل نهائي".

سيد البلد متمسك بهدافه

كشف عضو مجلس ادارة نادى الاتحاد السكندرى محمد أحمد، عن اهتمام قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، بضم مهاجم زعيم الثغر مابولولو.

وأضاف: اللاعب وهو هداف الدورى، يعيش حالة من التالق منذ الموسم الماضى، مما جعله فى إهتمام القطبين، ويرتبط دائماً اسمه باحتمالية الانتقال الي اى منهما، ونحن فى الاساس لا نفكر فى بيعه، لاننا فى إحتياج اليه، ولو فكرنا فى بيعه لن يكون لنادى مصرى مع كامل الاحترام للجميع.

العشري: مابولولو ثروة قومية

قال طارق العشري في تصريحات تليفزيونية: “معدل تسجيل الاتحاد للأهداف زاد بتوالي المباريات في الدوري”.

وعن مستقبل جوب مابولولو لاعب الاتحاد قال: “قبل تولي المهمة الفنية للاتحاد واتفقت مع مجلس الإدارة على بقاء اللاعب، الذي يعد ثروة قومية، وأمر رحيله غير مطروح لن نفرط في خدماته هذا موقفنا وموقف إدارة النادي”

شوبير يوضح موقف اللاعب من الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي، ومنتخب مصر السابق، عن موقف نادي الاتحاد السكندري من خطوة الاستغناء عن مابولولو، مهاجم الفريق، حال وصول عرض قوي.

وقال خلال برنامجه على إذاعة "أون سبورت إف إم": "تواصلت مع محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد، وسألته عن موقف النادي من رحيل مابولولو، فجاء رده قاطعا في هذا الأمر"، مضيفا: "رئيس النادي أغلق ملف رحيل اللاعب تماما مهما كانت قيمة العرض المقدم من أي ناد داخل مصر، أما في حال وصول عرض بالدولار يمكن حينها التفكير في الموضوع".