ضبط سائق تعدى على طفليه بالضرب بعصا في البحيرة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من قيام طليقها بالتعدى على طفليهما بالضرب محدثاً إصابتها بالبحيرة.

عصا خشبية

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائمة على النشر (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) وبسؤالها قررت بتضررها من طليقها لقيامه بالتعدى على نجليهما بالضرب بإستخدام عصا خشبية محدثاً إصابتهما بسحجات وكدمات متفرقة.

أمكن ضبط المشكو فى حقه (سائق- مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 3/ الجارى بقصد تأديبهما للهوهما بالشارع بصفة مستمرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، ونقل الطفلين لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.