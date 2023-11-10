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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لن تكون سهلة|جوارديولا ينتظر الأهلي في كأس العالم للأندية ويكشف استعدادات السيتي

صدى البلد

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، خاصة جمهور النادي الأهلي، كأس العالم للأندية، التي تقام لأول مرة في السعودية خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية والأمير عبدالله الفيصل، وذلك بمشاركة مانشستر سيتي العنيد بطل قارة أوروبا.

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كأس العالم للأندية حلم جوارديولا

«الفوز به حلم».. بهذه الطريقة علق بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على مشاركة الفريق الأولى في كأس العالم للأندية، التي ستقام خلال ديسمبر المقبل في المملكة العربية السعودية.

جوارديولا

وكان مانشستر سيتي قد حجز لنفسه مقعدًا في كأس العالم للأندية 2023 بعدما توج بلقب دوري أبطال أوروبا، لأول مرة في تاريخه.

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مانشستر سيتي جاهز للمونديال

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، أن فريقه جاهز تماما للمشاركة في كأس العالم للأندية المقبلة.

مدرب مانشستر سيتي

وأضاف جوارديولا: "لم نشارك في كأس العالم للأندية من قبل، لأنه كان علينا الفوز بدوري أبطال أوروبا، وهذه هي المرة الأولى لنا التي نفعل فيها ذلك".

مانشستر سيتي

وتابع: "أعتقد أن كل اللاعبين سيكونون جاهزين لكأس العالم للأندية، أنا شاركت في هذه البطولة عدة مرات والمباراة الأولى دائما ما تكون خادعة".

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مباريات المونديال ليست سهلة

وأكمل مدرب المان سيتي: "يتحدث الجمهور عن نهائي كأس العالم للأندية، عندما كنت مع برشلونة لم تكن المباراة سهلة، وكانت صعبة للغاية ضد فريق أرجنتيني".

هالاند ورفاقه

وأتم جوارديولا تصريحاته: "الحالة السائدة في الفريق هي أفضل ما يمكنني تذكره منذ سنوات عديدة، إنه أمر جيد حقا ومن دواعي سروري تدريب هذه المجموعة من اللاعبين".

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مشوار السيتي في المونديال

يستهل بطل أوروبا مشواره في كأس العالم للأندية من الدور قبل النهائي كالمعتاد، وسيلتقي مع كلوب ليون المكسيكي بطل أمريكا الشمالية أو أوراوا رد دياموندز الياباني بطل آسيا في 19 ديسمبر المقبل في جدة.

وتختتم مباريات كأس العالم للأندية يوم 22 ديسمبر بإقامة مباراتي تحديد المركز الثالث والرابع والنهائي.

وحقق سيتي لقبه الأول على في دوري الأبطال، بفوزه في النهائي على إنتر ميلان، ضمن ثلاثية تاريخية في الموسم الماضي تشمل أيضا الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.

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7 فرق تتنافس على كأس العالم للأندية

يشارك في بطولة كأس العالم للأندية سبعة فرق وهي نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي، ونادي مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا، ونادي أوراوا ريد دايمونز الياباني بطل دوري أبطال آسيا، والنادي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا، ونادي ليون المكسيكي بطل الكونكاف، ونادي أوكلاند سيتي الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا، إضافة إلى فلومينيسي الفائز بلقب كونميبول ليبارتادويس 2023.

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الجوائز المالية لكأس العالم للأندية

البطل - 5 ملايين دولار
الوصيف - 4 ملايين دولار
المركز الثالث - 2.5 مليون دولار
المركز الرابع - 2 مليون دولار
المركز الخامس - 1.5 مليون دولار
المركز السادس - مليون دولار
المركز السابع - 500 ألف دولار

جوارديولا جوارديولا ينتظر الاهلي كأس العالم للاندية مانشستر سيتي بطل قارة أوروبا

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