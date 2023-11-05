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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

لقطة أفشة في مباراة المقاولون| كولر يصب غضبه على اللاعب..والأهلي يقرر توقيع عقوبة عليه..التفاصيل

صدى البلد

أثار صانع ألعاب النادي الأهلي، محمد مجدي أفشة، أزمة كبرى داخل القلعة الحمراء، بسبب إبداء غضبه بشكل غير طبيعي ضد مارسيل كولر، أثناء استبداله في مباراة الأهلي والمقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

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أفشة خرج عن النص

غادر لاعب الأهلي محمد مجدي أفشة، ملعب مباراة فريقه أمام المقاولون العرب غاضبًا، وهو يردد بعض الكلمات غير المفهومة، بعدما قام السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق بتغييره والدفع باللاعب المالي كريم فؤاد بدلاً منه.

أفشة
لحظة التبديل
غضب أفشة

بهذا التصرف، عرض مجدي أفشة نفسه لتوقيع عقوبة وغرامة مالية، حيث يرفض النادي الأهلي بشكل قاطع الخروج عن النص من أي لاعب مهما كان أسمه أو فائدته للفريق.

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توقيع غرامة على صانع ألعاب الاهلي

قرر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، توقيع غرامة على لاعب وسط الفريق محمد مجدي أفشة، بسبب ما بدر منه خلال مباراة المقاولون العرب أمس السبت.

مارسيل كولر

جاء قرار الجهاز الفني بتوقيع العقوبة على اللاعب، بسبب اعتراضه وغضبه لحظة تغييره.

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مكنش له حق في انفعاله

قال الاعلامي أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي: "أفشة زعل وهو خارج، بعد استبداله في مواجهة المقاولون، ومكنش ليه حق في انفعاله واعتراضه، رغم أنه كان كويس جدا، خلى كولر بصله وقاله مالك فيه أيه زعلان ليه".

شوبير

وأضاف شوبير: "اللي عمله أفشة هايعرضه للعقوبة وخصم فلوس من راتبه، لأن هو ده النظام اللي بيحصل في الأهلي، وكولر مبيهزرش في الحتة دي".

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غدا.. خضوع مجدي أفشة للتحقيق

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن تحرك عاجل من جانب خالد بيبو مدير الكرة، ضد محمد مجدي أفشة بعد أزمته مع المدرب السويسري مارسيل كولر، خلال مباراة المقاولون العرب في دوري Nile.

الجهاز الفني للأهلي

وأكد المصدر، أن هناك تحقيقا عاجلا مع محمد مجدي أفشة لاعب الفريق، غدا داخل النادي، بحضور مارسيل كولر وخالد بيبو مدير الكرة، وذلك من أجل معرفة السبب وراء اعتراضه على قرارات المدير الفني للفريق، خاصة أن اللاعب اعترض بشكل غير لائق.

صانع لعب الاهلي 

وتابع، «خالد بيبو أبلغ محمد مجدي أفشة بوجود تحقيق معه خلال وجوده داخل غرف ملابس الفريق، قبل أن يخرج اللاعب عقب انتهاء المحاضرة الفنية في سيارته الخاصة».

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الاهلي في المركز الخامس ويستعد لـ سيراميكا

يستعد النادي الاهلى لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها الرابعة عصر الأربعاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثانى لمسابقة الدوري المصري.

فوز الأهلي على المقاولون العرب 

وفاز الأهلي أمس السبت على المقاولون بنتيجة 2-1 باللقاء الذي جمع الفريقين على عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن الأسبوع السادس من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليقفز الأهلي إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 9 نقاط؛ ويتبقى له 3 مباريات مؤجلة أمام كل من فرق، سيراميكا كليوباترا، والجونة وبلدية المحلة.

لقطة أفشة في مباراة المقاولون كولر يصب غضبه على اللاعب توقيع عقوبة صانع ألعاب النادي الأهلي محمد مجدى افشة مباراة الأهلي والمقاولون العرب بطولة الدوري الممتاز

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