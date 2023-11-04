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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

الخطيب يرفض عودة سيد عبدالحفيظ.. رئيس الأهلي: الجمهور مش هيحكم النادي

صدى البلد

بعد حالة الاستياء التي سادت بين جماهير الأهلي، من أداء خالد بيبو مدير الكرة الحالي في النادي، وعدم قدرته في السيطرة على غرفة الملابس، وحالة الانفلات واللامبالاة لدى اللاعبين، تعالت الصيحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة بعودة مدير الكرة السابق سيد عبد الحفيظ، الذي كان يحكم اللاعبين بقوة، ولا يسمح بحالة التراخي التي تنتاب لاعبي الأهلي، وتسببت في خسارة بطولتين في وقت قياسي.

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هل يعود سيد عبد الحفيظ للأهلي

ترددت في الساعات الأخيرة، العديد من الأنباء والتقارير الصحفية التي تشير إلى عودة سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، من جديد إلى القلعة الحمراء للعمل داخل الفريق الأحمر، بعد رحيله بفرمان ناري من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء.

مدير الكرة السابق 

وكشف مصدر بالأهلي، عن حديث جانبي دار بين الخطيب وعدد من أعضاء المجلس، ليس من بينهم حسام غالي، لبحث عودة سيد عبد الحفيظ إلى منصبه، لإعادة الانضباط إلى الفريق، في ظل حالة اللامبالاة المسيطرة على عدد كبير من اللاعبين.

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عزز اقتراب عودة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق في النادي الأهلي إلي منصبه، بسبب شكوى السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق المارد الأحمر من خالد بيبو، وعدم قدرته على فرض الانضباط والالتزام بين صفوف اللاعبين فى الآونة الأخيرة.

سيد عبدالحفيظ 

وينتظر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق في النادي الأهلي، موافقة نهائية من محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء على عودته مجددا إلى منصبه، على أن يعود خالد بيبو إلى قطاع الناشئين.

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خسارة بطولتين في وقت قياسي

يعاني جمهور الأهلي من استهتار عدد من اللاعبين، التي وصلت إلى المدير الفني مارسيل كولر، حيث خسر الأهلي بطولتين كانتا في المتناول، الأولى السوبر الافريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري على ملعب الملك فهد في مدينة الطائف السعودية، والثانية بطولة الدوري الأفريقي.

الاهلي وصن داونز 

وظهر في اللقاء أخطاء إدارية وفنية، للمدير الفني، تسببت في خسارة الأهلي، إضافة الى تراجع الأداء البدني خلال الشوط الثاني، واستسلام عدد من اللاعبين لفكرة الهزيمة والخروج، بعيدا عن فكرة اللعب بروح الفانلة الحمراء.

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هل رفض الخطيب إعادة عبد الحفيظ؟

في سياق متصل، ذكرت تقارير إعلامية، ان محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، رفض إقالة خالد بيبو، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وعودة سيد عبد الحفيظ إلى منصبه من جديد، في ظل ضغط جماهيري كبير على الإدارة لعودة عبد الحفيط، بعد خسارة الفريق لقبي السوبر الأفريقي والدوري الأفريقي.

الخطيب وعبد الحفيظ 

وأضافت التقارير، أن الخطيب أكد أن إقالة خالد بيبو، أمر مرفوض تمامًا، لاسيما أنه ليس مسئولا عن خسارة الفريق لقب السوبر الأفريقي، أو الخروج من نصف نهائي السوبر الأفريقي، مشددا على أن عودة سيد عبد الحفيظ، أمر مرفوض تمامًا، وأن الجماهير لن تدير النادي، حتى يتم الموافقة على طلباتهم بإقالة بيبو وعودة سيد عبد الحفيظ.

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أزمة بين كولر ولجنة التخطيط بالنادي

دخل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في أزمة مع لجنة تخطيط الكرة بالقلعة الحمراء، بعد الخروج من بطولة الدوري الأفريقي بسبب 3 لاعبين في الفريق.

كولر

وتمثلت الأزمة في اعتراض لجنة تخطيط الكرة على تعامل كولر في ملف الثنائي أحمد عبد القادر وإمام عاشور، بعدما قام المدرب السويسري باستبعادهما من مباراة الذهاب أمام صن داونز في جنوب أفريقيا بقرار تأديبي، قبل أن يقرر عودتهما من جديد في لقاء الإياب.

موديست

وطرحت لجنة التخطيط، فكرة الإطاحة بالفرنسي أنتوني موديست خلال شهر يناير المقبل، وهو الأمر الذي رفضه المدير الفني، وطلب منحه الفرصة حتى نهاية الموسم.

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عبد القادر أول الراحلين عن الأهلي

خرج اللاعب احمد عبد القادر، من حسابات كولر الفنية، حيث أبلغ المدير الفني، إدارة الأهلي بشكل رسمي بتسويق احمد عبد القادر خلال انتقالات يناير، خاصة انه لم يعد بحاجة الى خدماته، في ظل وجود حسين الشحات ورضا سليم وبعدهم طاهر محمد طاهر، مشددا على ضرورة الاستفادة من مكانه بالقائمة بالبحث عن مهاجم صريح، في ظل حالة التراجع التي يعاني منها أنتوني موديست.

احمد عبد القادر 

يأتي هذا القرار في ظل استمرار اللاعب احمد عبد القادر في اثارة الأزمات داخل القلعة الحمراء، بسبب رغبته في المشاركة أساسيا، حيث يعاني منذ قدوم مارسيل كولر بعد ان كان أحد النجوم الأوائل في الأهلي ومنقذه في كثير من المباريات.

عبد القادر 

وأثار احمد عبد القادر، أزمة جديدة عقب خروج الاهلي من البطولة امام صن داونز، بسبب منحه الفرصة في دقائق معدودة، بعد إصابة رضا سليم، حيث خرج حسين الشحات وشارك رضا سليم، الذي اصيب بعد دقائق من مشاركته، ليطلب كولر تجهيز عبد القادر للعب، وهو ما شعر معه اللاعب انه اصبح اخر خيارات كولر، الذي فاجأ اللاعب بصب جام غضبه عليه، خاصه ان عبد القادر لم يستطع إضافة جديد، وكان ضعيفا في الالتحامات مع لاعبي الفريق المنافس.

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11 لاعبًا خارج مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب

استبعد كور، 10 لاعبين آخرين بخلاف محمد الشناوي، وهم، التونسي علي معلول، محمود متولي، أكرم توفيق، مروان عطيه، حسين الشحات، عمرو السولية، محمود عبد المنعم كهربا للايقاف، المغربي رضا سليم، محمد زعلوك، معتز محمد.

الاهلي

ويلاقي النادي الأهلي، نظيره المقاولون العرب، بعد قليل، على ستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الأسبوع السادس من عمر دوري Nile.

قنبلة تغييرات إدارية في الأهلي صداع في رأس الخطيب سيد عبد الحفيظ أحمد عبد القادر المدرب السويسري مارسيل كولر محمود الخطيب خالد بيبو

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