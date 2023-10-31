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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

صرخة أب استشهد أبناؤه الـ3 بالمجزرة.. ماذا فعل طيران الاحتلال في جباليا؟

صدى البلد

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، سوقاً تجارية مكتظة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، حيث أظهرت مقاطع فيديو تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة القصف الإسرائيلي للسوق التجارية، وأدى القصف إلى تدمير المحال التجارية بالكامل، وقتل وجرح العشرات من المدنيين.

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طيران الاحتلال يرتكب جريمة جديدة

خلّف قصف إسرائيلي استهدف مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، مقتل وإصابة أكثر من 250 شخصا، حيث أفاد التلفزيون الفلسطيني بمقتل أكثر من 100 شخص في ضربات جوية إسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين.

إزالة حي بأكمله

وذكرت تقارير إعلامية، أن هناك أكثر من 150 جريحا، وأن العشرات ما يزالون تحت الأنقاض، مرجحة أن يرتفع عدد الضحايا خلال الساعات القليلة المقبلة.

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ادرعي: سنحارب حماس في الأزقة والأنفاق

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن القوات الإسرائيلية انطلقت لشن هجوم بري آخر على حماس وبقية التنظيمات في قطاع غزة.

وذكر أدرعي، أن قائد المنطقة الجنوبية للقوات البرية العاملة في قطاع غزة، أصدر أمرا صباح اليوم، تضمن التأكيد على تحقيق النصر على حماس مهما طال القتال وبغض النظر عن صعوبته، موضحا أن الجيش الإسرائيلي سيحارب في الأزقة، وفي الأنفاق، وأينما لزم الأمر حتى يتم القضاء على حماس.

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صرخة أب فقد 3 أبناء

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو على نطاق واسع، لأب يبكي ويصرخ لفقدان ثلاثة أبناء في القصف الجوي الذي استهدف مخيم جباليا.

اب يفقد 3 ابناء
صراخ الاب

ويظهر في الفيديو أب فلسطيني، يقف وسط الحطام الذي خلفه قصف طيران العدوان الصهيوني يصرخ: "ولادي الثلاثة يا الله.. ما بقى ولا واحد.. حسبي الله ونعم الوكيل" وحاول المحيطون به مواساته، حيث بدأ يبحث وسط الانقاض عله يجد أحدهم.

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الداخلية: 400 ضحية جراء القصف

قالت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة، إن القصف الاسرائيلي خلّف أكثر من 400 ضحية، وأن العدد الأكبر من ضحايا القصف الإسرائيلي بمخيم جباليا هم من الأطفال والنساء.

ضحايا القصف

وأكد متحدث الوزارة، إياد البزم، في مؤتمر صحفي، أن «الأعداد الأولية تشير إلى 400 ضحية بين شهيد وجريح إثر قصف إسرائيلي دمّر حياً كاملاً في مخيم جباليا»، مضيفا أن «الاحتلال ارتكب مجزرة بقصف حي سكني كامل في منطقة مخيم جباليا بـ5 قنابل، تزن القنبلة طناً من المتفجرات، دمرت حي بلوك 6 بشكل كامل».

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استنكار دولي لمذبـ.حة جباليا

نددت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، بالمجزرة الإسرائيلية في جباليا، وطالبت بوقف فوري لإطلاق النار.

ميشيل باشليه

وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، في بيان لها: “إن الهجوم على سوق جباليا كان عملاً مروعاً وغير مقبول، ويجب محاسبة مرتكبيه".

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