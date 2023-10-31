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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

غربلة التشكيل وتغييرات.. ثورة الدكة تدفع كولر لمفاجأة صن داونز بالقوة الضاربة

صدى البلد

يستضيف النادي الأهلي، نظيره صن داونز، في مباراة لا تحتمل القسمة على اثنين، مساء غدٍ الأربعاء، على إستاد القاهرة، في مباراة إياب نصف النهائي، في محاولة من الفريق الأحمر لتعويض خسارته بهدف في مباراة الذهاب التي أقيمت في بريتوريا.

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الأهلي جاهز لموقعة إستاد القاهرة

بات القوام الرئيسي للأهلي، جاهزًا لمواجهة ماميلودي صن داونز في إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأفريقي.

الأهلي وصن داونز

وقال مصدر بالنادي الأهلي، أمس الإثنين، إن كل اللاعبين جاهزين لخوض مباراة الأربعاء، عدا كريم فؤاد فقط، حيث يحتاج إلى أيام للانتظام في التدريبات الجماعية.

لاعبو الأهلي

وأضاف، أن عمرو السولية ومحمود متولي وإمام عاشور شاركوا في مران المجموعة المستبعدة من رحلة جنوب أفريقيا بشكل كامل وجاهزين للمباريات حسب الرؤية الفنية.

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الفولت العالي جاهز لصعق حارس صن داونز

أوضح المصدر، أن محمود كهربا عانى من آلام خفيفة في العضلة الخلفية تسببت في عدم الدفع به في مواجهة الذهاب، لكنه سيكون لائقًا لخوض مواجهة الإياب.

كهربا

جاء غياب كهربا عن مباراة الذهاب مؤثرا، في ظل تحركاته التي تتسبب في ازعاج لحراس المرمى، من خلال الضغط المتقدم، وهو الدور الذي فشل فيه صلاح محسن ومن بعده الفرنسي انتوني موديست.

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تجهيز مسمار الوسط

قال المصدر، إن الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر، استقر على إعادة إمام عاشور لقائمة الفريق التي تخوض مباراة صن داونز الجنوب أفريقي في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

تجهيز إمام عاشور

وأضاف المصدر: "الجهاز الفني مقتنع تماما بأهمية تواجد إمام عاشور في مباراة العودة، لما يملكه من إمكانات كبيرة من شأنها الحد من خطورة التوغلات المتوقعة للفريق الجنوب افريقي خلال المباراة".

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غياب إمام عاشور عن مباراة الذهاب للإصابة

قال خالد بيبو، مدير الكرة بالأهلي للموقع الرسمي لناديه، إن اللاعب صاحب الـ25 عاما، أجرى أشعة رنين ‏مغناطيسي الأربعاء الماضي، كشفت عن وجود التهابات مع رشح خفيف في الكاحل.

الجهاز الفني للأهلي

وأضاف بيبو، أن إمام عاشور يحتاج للتأهيل، ‏وبالتالي تقرر عدم سفره مع بعثة الأهلي إلى جنوب أفريقيا، بعد التشاور بين الجهاز ‏الفني والطبي في هذا الشأن.

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الخطيب يحفز اللاعبين لتخطي صن داونز

قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، حضور مران الفريق الكروي الأول بالنادي، اليوم الثلاثاء، قبل مباراة صن داونز.

الخطيب وكولر

وعاد محمود الخطيب، إلى القاهرة اليوم، قبل أن يستكمل برنامجه التأهيلي الذي كان ينفذه بأحد مراكز التأهيل الكبرى في دبي، من أجل حسم بعض الأمور المهمة في الأهلي، وكذلك المشاركة في حفل تأبين الراحل تيسير الهواري، أحد أبرز أعضاء لجنة الحكماء بالنادي، الذي أقيم في السابعة مساء اليوم بفرع الأهلي بالتجمع الخامس.

الخطيب يحفز اللاعبين

ويسعى الخطيب لتحفيز اللاعبين في مران الفريق غدًا قبل الدخول في المعسكر المغلق من أجل مباراة صن داونز، وسيتحدث معهم عن أهمية الفوز على المنافس ومواصلة المشوار في بطولة السوبر الأفريقي الجديدة لأندية النخبة في القارة.

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50 ألف مشجع لمباراة الأهلي وصن داونز

حصل النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على موافقة الجهات الأمنية لحضور 50 ألف مشجع في مباراة الفريق ضد صن داونز الجنوب إفريقي، في إياب دور نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي.

جماهير الأهلي

وأسفر الاجتماع الأمني الذي تأجل من صباح اليوم إلى المساء، عن حصول النادي الأهلي على موافقة بحضور 50 ألف مشجع.

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حسابات تأهل الأهلي إلى نهائي الدوري الأفريقي

يلعب الأهلي مباراة العودة ضد صن داونز في ملعب القاهرة الدولي، وعينه على الفوز بفارق هدفين، لحسم الصعود للنهائي.

رضا سليم

وتتمثل النتائج التي تؤهل الأهلي إلى نهائي الدوري الأفريقي، في:

- الفوز بفارق هدفين، مثل 2/0 أو 3/1 فأكثر.

- الفوز بهدف نظيف واللجوء لركلات الترجيح.

بينما يضمن صن داونز التأهل على حساب الأهلي في الإياب بالفوز بأي نتيجة، أو التعادل السلبي أو الإيجابي، وكذلك الخسارة بفارق هدف واحد مع التسجيل مثل 2/1 أو 3/2 فأكثر.

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موعد مباراة الإياب والقنوات الناقلة  

من المقرر أن يقام لقاء الإياب بين الأهلي ونظيره صن داونز يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 نوفمبر، على إستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

الاهلي وصن داونز

وسيذاع لقاء الإياب بين الأهلي ونظيره صن داونز الجنوب إفريقي على شبكة قنوات on time sports، وشبكة قنوات be in sports، إضافة إلى قنوات أبو ظبي الإماراتية.

الفولت العالي مسمار الوسط مارسيل كولر محمود كهربا امام عاشور النادي الأهلي صن داونز الخطيب

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