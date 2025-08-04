قلوبكم سليمة وما تنسوش تدعو لحسام.. محمد رمضان يوجه رسالة لجمهور حفل الساحل

وجه محمد رمضان رسالة لجمهوره، بعد أيام من عدم استكمال حفله الأخير في الساحل الشمالي.

وكتب رمضان، من خلال حسابه الشخصي على “إنستجرام”: "شكرا جمهوري الغالي على تفهمكم إيقاف الحفل في منتصفه بعد حالة الوفاة، وشكرا لكل من ذهب خلفي لمستشفى العلمين للاطمئنان على حالة باقي المصابين، ده إن دل؛ فيدُلّ على قلوبكم السليمة، ولا تنسو الدعاء لحسام".

وكشف والد حسام حسن، ضحية حفل الفنان محمد رمضان في بورتو جولف بالساحل الشمالي، عن زيارة الفنان للمستشفى للاطمئنان على المصابين وتقديم واجب العزاء.

وقال حسن العفوي والد المتوفي، أن الفنان محمد رمضان حضر بالفعل إلى المستشفى عقب الحادث للاطمئنان على المصابين، وقدم له العزاء، ثم غادر، قائلًا: "محمد رمضان جه المستشفى واتطمن على المصابين وعزاني ومشي".

واستنكر ما يُثار حول قبوله تعويضات مالية، متسائلًا بحرقة: "مين يقبل تعويض في ابنه؟، هل المال يعادل الروح؟، هل ملايين الدنيا تعوض روح ابني؟".

وأكد في ختام تصريحاته، أن الجهة الوحيدة التي تواصلت معه بعد الحادث كانت بعض العاملين الذين كانوا متواجدين مع نجله في تجهيزات الحفل، قائلًا: “اللي تواصل معايا فقط هما اللي كانوا شغالين معاه بس”.