والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف تفاصيل زيارة الفنان للمستشفى.. وينفي قبول التعويض

كشف حسن العفوي، والد الشاب حسام حسن الذي توفي خلال حفل الفنان محمد رمضان في بورتو جولف بالساحل الشمالي، عن تفاصيل زيارة رمضان للمستشفى عقب الحادث المأساوي.

وقال العفوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» على قناة «صدى البلد 2»، إن محمد رمضان حضر فور وقوع الحادث للاطمئنان على المصابين، وقدم له واجب العزاء في نجله، ثم غادر المكان بهدوء.

وأضاف: “رمضان جه المستشفى، واتطمن على المصابين، وعزاني ومشي”.

ونفى والد حسام ما تردد بشأن قبوله تعويضًا ماليًا مقابل وفاة نجله، مؤكدًا رفضه التام للفكرة.

واستطرد: “مين يقبل تعويض في ابنه؟، هل ملايين الدنيا تعوضني عن روح ابني؟”.

وأشار إلى أن التواصل الرسمي معه كان محدودًا، وذكر أن الوحيدون الذين تواصلوا معه بعد الحادث، هم بعض أفراد فريق تجهيزات الحفل، قائلاً: “اللي تواصل معايا هما بس اللي كانوا شغالين معاه”.