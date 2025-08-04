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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| اتصالات النواب: ناقشنا مع تيك توك حذف المحتوى غير الأخلاقي.. ووالد ضحية حفل محمد رمضان يكشف تفاصيل زيارة الفنان للمستشفى

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

حذرناهم.. اتصالات النواب: ناقشنا مع تيك توك حذف المحتوى غير الأخلاقي
أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت سلسلة اجتماعات ضمت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمدير الإقليمي لمنصة «تيك توك» في مصر وشمال إفريقيا؛ لمناقشة بعض التجاوزات التي ترصدها الدولة على المنصة، خصوصًا ما يتعلق بالمحتوى غير الأخلاقي وغير المطابق للضوابط والمعايير المجتمعية.
ليلى عز العرب: تركت العمل في البنك من أجل التمثيل.. وكانت مخاطرة محسوبة
قالت الفنانة ليلى عز العرب إنها اتخذت قرار ترك العمل في البنك من أجل التمثيل، معتبرة ذلك نوعًا من "المخاطرة المحسوبة" التي تعلمتها خلال مسيرتها المصرفية.

هشام العسكري: في قت من أوقات الأرض كانت جميع القارات مجمعة في قطعة أرض يابسة واحدة
أكد البروفيسور هشام العسكري، أستاذ علوم نظم الأرض، أن يدار احاديث كثيرة هناك حول الزلازل التي شهدها البحر المتوسط، مضيفاً أن هذا الكلام ربما يكون له أساس علمي، ولكن هي أمور في بعض الأحيان تخرج خارج السياق العلمي.
والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف تفاصيل زيارة الفنان للمستشفى.. وينفي قبول التعويض

عبر حسن العفوي، والد الشاب حسام حسن، الذي توفي إثر الحادث المأساوي في حفل الفنان محمد رمضان ببورتو جولف في الساحل الشمالي، عن حزنه الشديد وغضبه من التعليقات المسيئة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب الحادث.

التنسيق: المرحلة الأولى مرت بدون مشاكل أو معوقات
كشف الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، تفاصيل جديدة عن انطلاق تسجيل الراغبات لطلاب الثانوية العامة، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى مرت بدون مشاكل أو معوقات.

السفيرة نبيلة مكرم: التحالف الوطني يجسد الشراكة الحقيقية بين المجتمع المدني والدولة
قالت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف الوطني يواصل دعمه للأشقاء في غزة منذ اندلاع الأحداث في أكتوبر 2023، مشددة على أن التحالف يجسد الشراكة الحقيقية بين المجتمع المدني والدولة. 

التنمية المحلية: استعدادات شاملة لتسهيل التصويت في انتخابات الشيوخ غدا
أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أن المحافظات المصرية أنهت جميع الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية لتيسير إجراءات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، المقرر إجراؤها يومي 4 و5 أغسطس، وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

مساعد وزير الداخلية الأسبق: التطبيقات التكنولوجية في أمور غير مشروعة وإباحية مجرم قانونا وحرام شرعا
أكد اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لتكنولوجيا المعلومات، أن الإنترنت ومواقع التوصل الاجتماعي جميعها تبث من الخارج ولا يوجد لها ضوابط أخلاقية، وتعد مرتع خصب للمستخدمين بكافة انتمائاتهم.
"كفاية عذاب".. النائب محمد أبو العينين يوجه رسالة خاصة لرئيس وزراء الاحتلال
استعرض الإعلامي أحمد موسى ما تقوم به مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والثقافي من تقديم القوافل الإغاثية لدعم أهالي غزة.
أحمد موسى منفعلاً: غزة تحتاج ما لا يقل عن 900 شاحنة مساعدات يوميا| فيديو
أكد الإعلامي أحمد موسى أن القوات المسلحة تملتلك جيشا قويا بقدرات شاملة قادر على المواجهة.

تيك توك اتصالات النواب ليلى عز العرب هشام العسكري محمد رمضان حفل محمد رمضان

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