مساعد وزير الداخلية الأسبق: التطبيقات التكنولوجية في أمور غير مشروعة وإباحية مجرم قانونا وحرام شرعا

أكد اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لتكنولوجيا المعلومات، أن الإنترنت ومواقع التوصل الاجتماعي جميعها تبث من الخارج ولا يوجد لها ضوابط أخلاقية، وتعد مرتع خصب للمستخدمين بكافة انتمائاتهم.

وقال محمود الرشيدي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن استخدام الإنترنت والتطبيقات التكنولوجية، في أمور غير مشروعة وإباحية مجرم قانونا وحرام شرعا، مؤكدا أنه نثمن جهود وزارة الداخلية لرصد وتتبع تلك المواقع في أمور غير مشروعة وتربحوا منها.

وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق لتكنولوجيا المعلومات، أنه لا بد من تغليظ العقوبات على من يستخدم تلك المواقع بشكل سيئ، مع العمل على التوعية على إستخدام الإنترنت وتلك التطبيقات بشكل أمن.