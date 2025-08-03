منال عوض: تدريب أكثر من 7000 متدرب بمركز سقارة خلال عام

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية وتطوير قدراتهم من خلال خطة تدريبية متكاملة يتم تنفيذها بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، مشيرة إلى أن المركز نفذ خلال الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 30 مايو 2025 العديد من الأنشطة والبرامج التدريبية التي ساهمت في تعزيز قدرات الكوادر المحلية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مركز التنمية المحلية للتدريب

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية تقريراً حول الجهود التي قام بها مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال خطته التدريبية السنوية للمحليات للعام التدريبي و المالي 2025/2024 لتحقيق الهدف المنشود فى دعم وتمكين الإدارة المحلية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن عدد البرامج التدريبية التي تم تنفيذها بلغ 122 برنامجًا، استفاد منها نحو 7037 متدربًا، في حين بلغ عدد الحقائب التدريبية المنتهية 9 حقائب، وجاري إعداد 30 حقيبة تدريبية آخرى ، كما تم تنفيذ نحو 18 ورشة عمل، فضلاً عن عقد 30 لجنة لاختبار المتدربين، و4 لجان آخرى لاختبار المدربين ، لافتة إلى أن المركز استقبل 219 مدربًا معتمدًا لتأهيل وتدريب الكوادر المحلية، في إطار خطة الوزارة لتعزيز الكفاءة والاحترافية في أداء العاملين.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أن الخطة التدريبية للعام المالي المنتهي جاءت ملبية لمعظم الاحتياجات التدريبية الواردة من قطاعات الوزارة والمحافظات وزيادة في رفع كفاءة وتطوير أكبر عدد ممكن من العاملين بالإدارة المحلية ومحدثة عن العام الماضي، مشيرة إلى أن مركز سقارة نفذ أيضًا خلال هذا العام عدد (2) من البرامج التدريبية بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين ، بالإضافة إلى تنفيذ برنامجين تدريبيين خارج المركز، كما شهد هذا العام تنفيذ 7 مشروعات نوعية تضمنت مشروع جائزة "جدير" للتميز والإبداع لكوادر المحليات، ومشروع إنتاج أوراق سياسات بالتعاون مع مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومشروع برامج خدمة المجتمع ، ومشروع التعاون مع هيئة فولبرايت باستخدام خبراء أجانب للمركز، ومشروع مجلة علمية للمركز، ومشروع الأدلة المخلصة لإجراءات الإدارة المحلية .

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم البدء فى مشروع تصميم وإنشاء المبنى الإداري الجديد لمركز سقارة وفقاً لأعلى المعايير الفنية والهندسية ، لافتة إلى أن عدد المتنافسين لجائزة التميز والإبداع في الإدارة المحلية"جدير" بلغ 390 متسابقًا، مما يعكس روح التنافس وتقدير الكفاءات داخل الجهاز المحلى ، كما تم تشكيل لجنتين علميتين مستحدثتين لإعداد نموذج عمل المكور لمركز سقارة تتضمن لجنة علمية لإعداد الحقائب التدريبية والإشراف الفني على مخرجات المركز إضافة إلى لجنة إدارية عليا ، مشيدة بالجهود المبذولة من إدارة مركز سقارة وفريق العمل الداعم خلال تنفيذ خطة العام بصورة فعالة وإيجابية وأكثر كفاءة.

ومن جانبه أكد الدكتور عصام الجوهرى مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والمشرف على مركز سقارة مؤكدة أن هذا الزخم في الأنشطة التدريبية والمشروعات يعكس إلتزام الوزارة بتطوير الجهاز الإداري المحلي وتحقيق أهداف الإستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وأضاف مساعد وزيرة التنمية المحلية أن المركز أصبح نموذجاً رائداً في تطوير قدرات العاملين بالإدارة المحلية من خلال تنفيذ خطة تدريبية متكاملة تعتمد على التقييم العلمي واحتياجات كل متدرب، مشيرا الي أن البرامج التدريبية بالمركز تشهد إقبالاً متزايداً من القيادات والعاملين بالمحليات، في ضوء ما تتيحه من محتوى تدريبي متطور يتماشى مع مستهدفات التحول الرقمي والحوكمة، ويسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.