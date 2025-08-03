هشام العسكري: في قت من أوقات الأرض كانت جميع القارات مجمعة في قطعة أرض يابسة واحدة

أكد البروفيسور هشام العسكري، أستاذ علوم نظم الأرض، أن يدار احاديث كثيرة هناك حول الزلازل التي شهدها البحر المتوسط، مضيفاً أن هذا الكلام ربما يكون له أساس علمي، ولكن هي أمور في بعض الأحيان تخرج خارج السياق العلمي.

وتابع البروفيسور هشام العسكري، أستاذ علوم نظم الأرض، خلال تصريحات تليفزيونية، ان : "في قت من أوقات الأرض، كانت جميع القارات مجمعة في قطعة أرض يابسة واحدة، وهي قارة واحدة، قبل حدوث الحركات البينية للجبال والقارات، وبالتالي المحيط الأطلنطي لكي يتكون، حدث انفصال بين قارتي أمريكا الجنوبية وإفريقيا".



وأكمل البروفيسور هشام العسكري، أستاذ علوم نظم الأرض، أن : "في يوم من الأيام، كانت قارتي إفريقيا وأمريكا الجنوبية متحدتان في قطعة أرض واحدة أو قارة واحدة، وتم معرفة ذلكK والتأكد منه من الحفريات، والمحيط الأطلنطي كي يتكون، أخذ هذا الأمر 180 مليون سنة.