مش للبيع.. الأهلي يكشف لـ صدي البلد حقيقة العروض المقدمة لـ إمام عاشور

أكدت إدارة الأهلي أنها لم تتلق أي عروض رسمية أو ودية للتعاقد مع إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم كما تردد في الساعات الماضية.



وقالت الإدارة أن إمام عاشور ليس مطروحا للبيع ولن نقبل التخلي عنه علي الإطلاق.

وأضافت أن العرض الوحيد الذي وصل للنادي بشكل رسمي من لوهافر الفرنسي ولكن للتعاقد مع محمد عبدالله جناح الفريق الصاعد.

وأوضحت أن العرض ليس مناسبا فنيا وماديا للاعب وبالتالي تم الإعتذار لهم، وشددت الإدارة أنها تدرك حجم الضغوط التي تدور حاليا في ظل صراع وكلاء اللاعبين خاصة أن الأهلي تعامل بمبدأ جيد في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية .