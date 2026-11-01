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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يتابع اصطفاف وجاهزية معدات وسيارات المدن لمواجهة الأمطار

محافظة الغربية
محافظة الغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، عبر تقنية الاتصال المرئي، اصطفاف المعدات والسيارات المخصصة لمواجهة الأمطار بمراكز ومدن كفر الزيات وسمنود والسنطة وقطور وبسيون وزفتى، للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها للتعامل مع موجات الطقس غير المستقر،جاء ذلك بحضور اللواء محمد منصور شعير السكرتير العام للمحافظة، الأستاذ خالد العرفي السكرتير العام المساعد للمحافظة،الدكتور محمود عراقيب مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

توجيهات محافظ الغربية 

وجاء ذلك في إطار خطة محافظة الغربية للاستعداد المبكر لموسم الشتاء.

وشملت المتابعة الاطمئنان على جاهزية المعدات والسيارات بكل مركز ومدينة، وكفاءتها الفنية وقدرتها على العمل والتدخل السريع، بما يضمن سرعة التعامل مع تجمعات مياه الأمطار والتحرك الفوري إلى المواقع التي تتطلب التدخل، وفقًا لخطط الانتشار المحددة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد محافظ الغربية أن الاستعداد لموسم الشتاء يبدأ بالمراجعة الدقيقة لكافة الإمكانيات المتاحة، والتأكد من جاهزية المعدات وفرق العمل قبل حدوث التقلبات الجوية، مشيرًا إلى استمرار المتابعة من خلال مركز السيطرة والتنسيق المباشر مع المراكز والمدن والجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ.

رفع جاهزية الأمطار الغزيرة 

ووجّه المحافظ بضرورة استمرار رفع درجة الجاهزية على مدار الساعة، وإجراء الصيانة الدورية للمعدات والسيارات، والتأكد من كفاءة تشغيلها وجاهزية فرق الطوارئ، مع مراجعة خطط التحرك والانتشار، لضمان التعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار والحفاظ على سلامة المواطنين.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي شبكة الامطار بلاعاة الصرف الصحي

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