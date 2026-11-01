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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الهلال الأحمر المصري: 75 ألف متطوع في خدمة غزة.. وأكثر من مليون طن مساعدات إنسانية عبر مصر

الهلال الأحمر المصري: 75 ألف متطوع في خدمة غزة.. وأكثر من مليون طن مساعدات إنسانية عبر مصر
الهلال الأحمر المصري: 75 ألف متطوع في خدمة غزة.. وأكثر من مليون طن مساعدات إنسانية عبر مصر
أ ش أ

أكدت المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري الدكتورة آمال إمام، أن الهلال الأحمر يمتلك منظومة متكاملة للاستجابة الإنسانية، تضم نحو 75 ألف متطوع، يشاركون في جهود الإغاثة والدعم، من بينهم أكثر من 2000 متطوع وكادر يعملون يوميًا، بالتنسيق مع الأجهزة والسلطات المعنية على المعابر المصرية، لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتنسيق بين مختلف المنظمات الدولية والمحلية، بما يعكس الدور المصري التاريخي في دعم الأشقاء الفلسطينيين.

وأوضحت إمام- في مداخلة هاتفية لبرنامج (صباح البلد) المذاع على قناة (صدي البلد)- أن الهلال الأحمر المصري يضطلع، منذ أكتوبر 2023، بدور الآلية الوطنية لتنسيق المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة، حيث يعمل بشكل يومي على رصد وتحديد الاحتياجات الفعلية داخل القطاع، بالتنسيق مع الشركاء المدنيين والمنظمات العاملة على الأرض، إلى جانب التعاون مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لتوفير الاحتياجات الإنسانية والإغاثية.

وأضافت "أن الهلال الأحمر المصري يمتلك منظومة لوجستية متكاملة تتولى تجهيز المساعدات وتعبئتها وإنفاذها إلى داخل القطاع بصورة يومية"، مشيرة إلى أن إجمالي المساعدات الإنسانية والإغاثية التي جرى إدخالها لدعم أهالي غزة تجاوز مليون طن، على مدار أكثر من ثلاث سنوات من العمل الإغاثي المتواصل، كان جزء كبير منها قد انطلق من الأراضي المصرية، وجرى تجهيزه من داخل مصر.

وفي سياق متصل.. أشارت المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إلى بدء تفويج القافلة رقم 306 من قوافل "زاد العزة.. من مصر إلى غزة"، مؤكدة استمرار الجهود المصرية لتوفير مختلف الاحتياجات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين.

ولفتت إلى أن القوافل تتضمن سلاسل إمداد غذائية، والخبز، وألبان الأطفال، والأدوية العلاجية، ومستلزمات المستشفيات الميدانية، واحتياجات العناية الشخصية والإيواء، فضلًا عن المواد البترولية اللازمة لتشغيل المنشآت الحيوية، وفي مقدمتها المستشفيات والمخابز.

وأكدت استمرار الأسبوع الثالث من مبادرة (سنابل العطاء) التابعة لقوافل (زاد العزة)، والتي تركز على توفير الدقيق والمواد الغذائية، بالتوازي مع مواصلة الدفع بقوافل المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للأهالي.

ودعت الدكتورة آمال إمام، المواطنين الراغبين في المشاركة في جهود الإغاثة إلى الاستفادة من قنوات التواصل والتبرع والتطوع التي يوفرها الهلال الأحمر المصري، سواء عبر صفحاته الرسمية أو من خلال الخط الساخن 15322، الذي يعمل على مدار 24 ساعة، لتلقي طلبات التطوع والتبرعات وتيسير مشاركة المواطنين في جهود الاستجابة الإنسانية.

المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري الدكتورة آمال إمام الهلال الأحمر منظومة متكاملة للاستجابة الإنسانية جهود الإغاثة والدعم

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